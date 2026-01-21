Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se juega el partido

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 concluirá el domingo 25 de enero con tres partidos y y el primero de ellos será el que protagonizarán Boca Juniors y Deportivo Riestra desde las 18.30 en la Bombonera con arbitraje de Sebastián Zunino por la primera fecha del Grupo A.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizas al instante.

El xeneize inicia la temporada ante su público con el anhelo de volver a ser campeón tras un 2024 y 2025 sin títulos -la última consagración fue en 2023-. El gran anhelo de la institución es la Copa Libertadores, en la que volverá a jugar desde la etapa de grupos tras dos años con el objetivo de ser campeón por séptima vez.

El equipo de Claudio Úbeda no se reforzó con ningún jugador. El que más cerca estuvo de llegar es el colombiando Marino Hinestroza, pero finalmente jugará en Vasco Da Gama de Brasil. En las últimas horas trascendió que fue ofrecido Ángel Romero, el paraguayo que quedó libre de Corinthians. En contrapartida, ya no son parte del equipo Luis Advíncula, Frank Fabra y Cristian Lema, tres defensores que habían perdido terreno el año pasado.

Claudio Úbeda debe decidir quién es el centrodelantero de Boca para el debut vs. Riestra

El gran dilema en el club del barrio porteño de La Boca para el debut es quien será el centrodelantero titular porque Edinson Cavani, Milton Giménez -pubalgia- y Miguel Merentiel -desgarro- están lesionados. La opción de más experiencia para Úbeda es Lucas Janson, quien sumó minutos en la victoria 2 a 1 sobre Olimpia de Paraguay en el amistoso que se jugó en San Nicolás. El otro nombre que suena para ocupar ese lugar es el juvenil Iker Zufiaurre, goleador de la reserva.

El Malevo, como acostumbra, hizo una extravagante pretemporada en la costa argentina de cara una temporada en la que incursionará por primera vez en el plano internacional, más precisamente en la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Benítez, con su particular estilo de juego, fue gran protagonista en 2025 y se afianzó en la máxima categoría.

El plantel sumó a varios refuerzos: José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Iván López, Patricio Madero y Pedro Ramírez. Entre las bajas se destaca la del capitán, el volante Milton Céliz.

Deportivo Riestra fue uno de los grandes animadores de la temporada 2026 Fotobaires / Facundo Morales

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026

Fecha 1 : Boca vs. Deportivo Riestra - Lunes 25 de enero a las 18.30

: Boca vs. Deportivo Riestra - Lunes 25 de enero a las 18.30 Fecha 2 : Estudiantes (LP) vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15.

: Estudiantes (LP) vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15. Fecha 3 : Boca vs. Newells - Domingo 1° de febrero a las 19.15.

: Boca vs. Newells - Domingo 1° de febrero a las 19.15. Fecha 4 : Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.15.

: Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.15. Fecha 5 : Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30.

: Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30. Fecha 6 : Boca vs. Racing (Interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.

: Boca vs. Racing (Interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20. Fecha 7 : Lanús vs. Boca - A confirmar.

: Lanús vs. Boca - A confirmar. Fecha 8 : Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45.

: Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45. Fecha 9 : Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15.

: Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15. Fecha 10 : Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45.

: Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45. Fecha 11 : Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22.

: Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22. Fecha 12 : Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20.

: Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20. Fecha 13 : Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.

: Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril. Fecha 14 : Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.

: Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril. Fecha 15 : River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

: River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril. Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.

El año de Boca

Boca competirá, además de en el Torneo Apertura, en el Clausura y las copas Argentina y Libertadores. En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Leandro Paredes, campeón del mundo con la Argentina, jugará la Copa Libertadores con Boca Juniors Marcos Brindicci - LA NACION

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.