Boca: Sebastián Battaglia y su mensaje contundente sobre la situación de Agustín Almendra

Sebastián Battaglia salió fortalecido luego del triunfo de la última fecha de Boca ante River, en el Monumental. El entrenador, que venía siendo cuestionado por los hinchas e integrantes del propio Consejo de Fútbol, consiguió aire de cara a los próximos desafíos en la Copa de la Liga 2022 pero, sobre todo, la Copa Libertadores, el gran objetivo del año para el Xeneize. Por eso no sorprendió que en la previa de una semana clave para Boca, el DT haya hablado firme de varios temas. Entre ellos, la situación de Agustín Almendra, futbolista con el que hace un mes había tenido un incidente en pleno entrenamiento.

“Ganar da tranquilidad, más en un superclásico (en referencia al triunfo sobre River 1-0 en el Monumental), sabemos que es un envión diferente y que esperamos aprovechar. Tuvimos una semana para trabajar donde no estuvimos todos, por las eliminatorias, pero ya pensamos en el partido del sábado ante Arsenal”, comentó Battaglia poniendo en contexto esta semana en la vida suya (y de Boca) luego del festejo en Núñez, conseguido por el gol de Sebastián Villa.

En la conferencia de prensa de este jueves, Battaglia dijo que no va haber cambios en la situación del volante Almendra, suspendido por un acto de indisciplina, y quien se entrena actualmente con la reserva. ”Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver a hablar”, dijo de manera tajante y contundente en el predio que Boca tiene en Ezeiza.

Las declaraciones de Battaglia contrastan con el “equilibrio” y “cautela” que había intentado mostrar Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría técnica boquense, un día antes, comentando que tendría que haber una charla entre el Almendra y Battaglia para recomponer la situación . “La situación con Almendra la tiene que manejar Battaglia. No creo en las relaciones ‘irreversibles’, creemos en la madurez, criterio y juicio del DT, como del verdadero arrepentimiento del jugador”, había dicho el Patrón, dirigente muy cercano a Juan Román Riquelme.

Pero esa no parece ser la idea del entrenador... que el mismo día del incidente, generado el 28 de febrero pasado, le había dicho a los dirigentes: “Si el chico entra mañana al vestuario, yo renuncio”.

El caño de almendra a Ferran Jutglà Blanch en el amistoso entre Boca Juniors y Barcelona por la Maradona Cup en Arabia. Prensa Boca Juniors

En tanto, el jugador sigue entrenándose con la reserva y este jueves estuvo presente en las tribunas viendo la victoria de su compañeros ante Arsenal por 3 a 1, al tiempo que se conoció un interés por parte de Racing para incorporarlo.

¿Cuál sería la salida? Por lo pronto, mientras Battaglia sea el DT de Boca, no se lo vería al mediocampista nuevamente con la camiseta profesional. ¿Una salida? El club de la Ribera sólo se desprendería de Almendra solo a través de una venta, y no lo dará a préstamo. El contrato del mediocampista vence el 30 de junio del 2023. Racing preguntó por él en las últimas horas. Fernando Gago, técnico de la Academia, tiene intenciones de incorporarlo por la lesión que sufrió Mauricio Martínez. Pero la salida no está clara.

Sebastián Battaglia, DT de Boca Télam

Sobre el comienzo del VAR en el fútbol argentino, que empieza a utilizarse en esta fecha en la Liga Profesional de Fútbol, Battaglia dijo que “no cambiamos los entrenamientos con el VAR. Ya varios jugaron Copa Libertadores y lo tienen bastante claro. Hubo una charla sobre su implementación y hay situaciones en las que hay que estar atentos, porque puede perjudicarte o favorecerte”.

Sobre el grupo que le tocó a Boca en la Copa Libertadores, con Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready de Bolivia, el entrenador dijo: “El grupo es difícil, pero somos un gran equipo también. El nombre Boca siempre va a estar, debemos forjar nuestro propio camino haciéndonos respetar”.

Para jugar con Arsenal, lo haría con un equipo alternativo, en donde de los habituales titulares solo estarán Agustín Rossi, Marcos Rojo y Sebastián Villa, quien hoy se reincorporó a los entrenamientos luego de haber dado positivo de Covid. También volvieron a practicar con el grupo los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, junto con el colombiano Frank Fabra y el paraguayo Óscar Romero, quienes vienen de jugar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar con sus selecciones. El posible once para el fin de semana sería con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Agustín Sández; Alan Varela y Esteban Rolón; Sebastián Villa, Aaron Molinas y Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Vázquez, Pol Fernández y Zeballos, en una de las últimas prácticas del Boca modelo 2022 Prensa Boca

Cabe recordar que Rojo y Villa no podrán jugar el martes contra Deportivo Cali, en el debut en la Copa Libertadores 2022, por estar suspendidos por la Conmebol, por 6 y 5 fechas respectivamente. Para ese partido, Battaglia pondría lo mejor y la idea es formar con Rossi; Advíncula, Zambrano, Gastón Ávila y Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Romero, Eduardo Salvio y Darío Benedetto.

El plantel volverá a practicar este viernes desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, y luego quedaran concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat. El domingo y el lunes el plantel trabajará en Ezeiza para viajar ese día a las 14 en vuelo chárter rumbo a Colombia, para jugar ante el Deportivo Cali el martes desde las 21.30, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022.

En la Copa de la Liga 2022, Boca recibirá el sábado desde las 21.30 a Arsenal de Sarandí, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco y la supervisión en el VAR de Germán Delfino.