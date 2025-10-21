Boca en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Boca es uno de los equipos que pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026. Tras dos años consecutivos de ausencia, al segundo máximo ganador de la historia del certamen con seis títulos -el último de ellos en 2007- le urge regresar al torneo. La historia de la institución lo exige. Sin embargo, tras la eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina, solo tiene dos caminos posibles para clasificarse: ganar el Torneo Clausura en curso o terminar entre los tres primeros de la Tabla Anual entre los que no se hayan clasificado como campeones de algún torneo. Todos los detalles están en canchallena.com.

La lucha por el título lo tiene, al menos por el momento, lejos de los candidatos. A falta de tres fechas para que concluya la etapa regular, se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 17 puntos, misma cantidad que Unión y Banfield pero con mejor diferencia de gol (+9 contra +3 del Tatengue y -6 del Taladro). Se mantiene fuera de los puestos de acceso a los octavos de final, por lo que está obligado a conseguir buenos resultados en las tres fechas que quedan: vs. Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L).

El Superclásico de la fecha 15 será clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 LUIS ROBAYO� - AFP�

La otra vía lo tiene con chances, pero disputa el boleto con varios equipos. Actualmente está quinto en el escalafón que suma las unidades cosechadas en el Apertura, disputado en el primer semestre del año, y el Clausura, que finaliza en diciembre. Los cupos estarían quedando en manos de Rosario Central (59), River (52) y Argentinos Juniors (51), que le gana el mano a mano a Deportivo Riestra por un coeficiente de tantos superior (+20 contra +15).

Si alguno de esos tres clubes gana el Clausura, o si el Millonario o el Bicho se consagran en la Copa Argentina, certamen en el que ya están en semifinales, liberarán un lugar que podría beneficiar al xeneize en caso de quedar a las puertas de la clasificación. Aún así, ganando todos los partidos que le quedan por delante, el combinado de la Ribera se clasificará a la próxima Libertadores siempre y cuando el conjunto de La Paternal o el Malevo no consigan pleno de victorias. Caso contrario, jugará la Sudamericana.

Boca pelea por ingresar a la Copa Libertadores del año próximo; no disputó las últimas dos ediciones Manuel Cortina - LA NACION

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)