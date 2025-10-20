Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 comenzarán esta semana con los partidos de ida y el primero de ellos que se desarrollará será el de Flamengo vs. Racing, programado para el próximo miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.41 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.0.

El Mengão es uno de los favoritos al título por la gran cantidad de figuras que tiene en su plantel, entre ellas Alex Sandro, Giorgian De Arrascaeta, Jorginho, Samuel Lino, Saúl, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Pedro y el arquero argentino Agustín Rossi. Aun así, tuvo dificultades para eliminar a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final porque necesitó de los penales luego de imponerse 2 a 1 como local y caer 1 a 0 de visitante.

El conjunto comandado por Filipe Luis tiene un andar irregular en el campeonato. En la primera etapa fue segundo en el grupo C con 11 puntos, la misma cantidad que Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de goles. Ganó tres encuentros, igualó dos y cayó como anfitrión frente al Ferroviario. En octavos, antes de cruzarse con el Pincha, su víctima fue Internacional por un global de 3 a 0 -1 a 0 en la ida en el Maracaná y 2 a 0 en la vuelta en Porto Alegre-.

El arquero argentino Agustín Rossi es una de las figuras de Flamengo Luis ROBAYO / AFP - AFP�

La Academia jugará semifinales de la Copa Libertadores después de 29 años, por lo que atraviesa días movilizantes y no tiene en su cabeza más que la serie ante Flamengo. La última vez que accedió entre los cuatro mejores de Sudamérica fue en 1999 y perdió con Sporting Cristal de Perú, por lo que anhela dar un paso más y ser finalista.

A diferencia de su rival de turno, lleva un andar sólido en el torneo. En la primera etapa lideró el grupo E con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota mientras que en octavos sacó a Peñarol de Uruguay por un global de 3 a 2 -derrota 1 a 0 en Montevideo y triunfo en Avellaneda 3 a 1-. En cuartos avanzó sobre Vélez Sarsfield 2 a 0 con sendas alegrías 1 a 0, tanto de local como de visitante.

Racing tiene el plantel afectado por lesiones. El entrenador Gustavo Costas no podrá contar con Franco Pardo, quien sufrió un desgarro en su aductor izquierdo, mientras que Gabriel Rojas, otro de los habituales titulares, trabaja a contrarreloj para recuperarse de una lesión muscular, aunque es probable que apunte a estar en la revancha. Además, Juan Nardoni, ya con el alta médica, y Santiago Sosa volverán a ser titulares, aunque no tienen rodaje porque se ausentaron los últimos juegos por diversas molestias.

Gustavo Costas anhela ser campeón de la Copa Libertadores con Racing, tras conquistar la Sudamericana en 2024 LUIS ROBAYO - AFP

Ambos clubes se vieron las caras siete veces con una victoria de Racing, dos de Flamengo y cuatro empates. En la Copa Libertadores 2023 compartieron el grupo: en Avellaneda igualaron 1 a 1 mientras que en Brasil prevaleció el local 2 a 1.

La otra semifinal del máximo certamen continental la protagonizarán Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. El partido de ida se disputará el jueves 23 en territorio ecuatoriano y la revancha, una semana después en San Pablo.