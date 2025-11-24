Boca fue mejor en las áreas que en el juego, pero le alcanzó para eliminar a Talleres y dio un nuevo paso hacia el título

En estas instancias decisivas, en las que un error te deja afuera, no siempre gana el que mejor juega, sino el que mejor interpreta y se adapta a los momentos del partido. Boca no fue necesariamente superior a Talleres: sufrió en el primer tiempo, tuvo un penal en contra y, como ante Tigre, recién creció cuando logró abrir el marcador, aunque todavía está lejos de su mejor versión. Pero en estos cruces a todo o nada también hay que saber sufrir. Y este Boca, construido a los golpes -futbolísticos y anímicos-, mostró carácter para soportar los tramos adversos y eficacia para aprovechar los favorables. Así venció 2 a 0 al Talleres, y enfrentará a Argentinos Juniors en la Bombonera, donde acumula tres victorias consecutivas sin recibir goles, en busca de las semifinales del Clausura.

A Boca lo encontró todavía frío el arranque de Talleres. El equipo de Carlos Tevez -ovacionado y reconocido en la previa-, que pasó gran parte de la temporada preocupado por el descenso y recién en la última fecha del Clausura logró meterse entre los primeros ocho, mostró los dientes de entrada y no se dejó avasallar, algo poco frecuente últimamente en los ingresos en partido del Xeneize.

Di Lollo gritó el 1 a 0 como propio, aunque fue Miguel Merentiel quien la empujó sobre la línea Gonzalo Colini

Talleres, que había recibido tan pocos goles como Boca (12) y llegaban con tres vallas invictas consecutivas, se plantó de igual a igual, asumió riesgos, asfixió la salida y forzó varios quites cerca del área que terminaron en situaciones claras: remató cinco veces al arco en apenas seis minutos, aunque sin demasiada puntería. Pero era un aviso: la diferencia en la tabla -primero de una zona contra octavo de la otra- no iba a aparecer en el juego.

A Boca, otra vez, le costó entrar en sintonía, algo repetido en varios de los últimos partidos, incluso en el superclásico. Mientras Talleres manejaba la pelota (56% de posesión en la primera mitad) y se adueñaba del ancho de la cancha, Boca sufría cada pérdida y cada avance del rival, al extremo de poner a prueba a Marchesin en un mano a mano que Ulises Ortegoza definió bien y el arquero resolvió mejor.

Mano a mano de Guido Herrera tapado a Milton Giménez Gonzalo Colini

El propio Ortegoza, habitualmente volante externo, se soltó por dentro, le siguió de cerca los movimientos a Paredes y llegó por sorpresa a la medialuna, una zona que Boca, en su desorden, no llegaba a cubrir del todo.

Pero Boca tiene un arma letal para destrabar partidos cerrados: la pelota parada, sobre todo cuando viene desde la derecha, con la comba abierta de Paredes y la capacidad de salto de Lautaro Di Lollo, el zaguero que se afianzó tras la salida de Marcos Rojo y ya llegó a los 50 partidos. Esta vez fue Merentiel quien la empujó sobre la línea después del cabezazo del defensor y un rebote en el travesaño. Doce de los 29 goles del equipo en el semestre llegaron por esa vía. La única situación en la que Paredes podía tener tiempo para pensar era en un balón detenido, y Boca lo exprimió al máximo.

Agustín Marchesin festeja el penal atajado Gonzalo Colini

El Xeneize se encontró arriba en un contexto adverso, sin poder imponer su juego ni aprovechar la velocidad de Exequiel Zeballos, otras de sus principales cartas. Bien tomado por la banda y poco participativo, buscó cerrarse como enganche, sin demasiado peso. Estuvo más pendiente de seguir a Schott que de intentar superarlo en ataque. Y desde esa situación llegó la jugada del penal: el lateral llegó al fondo, tiró el centro y el Changuito cerró con el brazo alto. Era un momento clave, ya en tiempo adicionado. Pero Marchesin se hizo gigante, adivinó a su palo izquierdo y le tapó el remate a Mateo Cáceres: su primer penal atajado con el buzo azul y oro, en una Bombonera que explotó.

El impacto emocional se sostuvo hasta el inicio del complemento. Y, otra vez, como ante River, Boca amplió la ventaja en la primera llegada del segundo tiempo. Otra vez con Merentiel. Fue casi un calco de aquel gol al Millonario: desborde por izquierda, centro atrás y definición de primera del uruguayo. Esta vez, la asistencia fue de Lautaro Blanco. Así, la Bestia alcanzó su gol número 50 en Boca, alcanzó a Marcelo Delgado y quedó a solo seis tantos de meterse en el top 25 de los máximos artilleros de la historia del club.

Lo mejor del partido

El gol obligó a Tevez a cambiar el plan: casi desde el saque del medio empezó a mover el banco para pararse con tres delanteros, con el ingreso de Federico Girotti, que insinuó cierto peligro con un testazo al travesaño y un remate desviado. Talleres dejó espacios y Boca intentó capitalizarlos de contra, ya con un Zeballos más suelto, que empezó a lastimar, y con un Merentiel no solo certero en la definición, sino también preciso y fino en los pases, como el que dejó al santiagueño mano a mano con Herrera en una acción que terminó en el palo tras una carambola. El que no tuvo su noche fue Giménez, que falló tres situaciones claras y mantuvo con vida a Talleres.

Lo que viene no es sencillo: el Argentinos que eliminó a Vélez en Liniers y fue, junto a Central y Boca, uno de los que más puntos sumó en el año. El Xeneize volvió a mostrarse como un equipo de ráfagas, pero lo suficientemente efectivo para quedarse con el triunfo y dar otro paso hacia su gran objetivo, ese que se le niega hace años y que, aún con aspectos por pulir, empieza a tomar más fuerza.