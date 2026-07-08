El DT de Egipto, furioso tras perder con la Argentina: discutió con hinchas, increpó a un fotógrafo y cruzó a Scaloni

Minutos después de la agónica victoria albiceleste por 3 a 2, el entrenador egipcio Hossam Hassan protagonizó una serie de cruces que quedaron registrados por distintos videos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En el camino hacia la salida del campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, discutió con hinchas argentinos, increpó a un fotógrafo y hasta le dedicó unas palabras a Lionel Scaloni en el camino a los vestuarios.

Las imágenes muestran a Hassan caminando por el sector central del campo, rodeado por miembros de la organización y del cuerpo técnico egipcio. En ese trayecto advirtió a un simpatizante argentino que agitaba una bandera de Israel en una de las tribunas cercanas a la salida.

El entrenador egipcio Hossam Hassan protagonizó una serie de cruces que quedaron registrados por distintos videos Erik S. Lesser - FR53108 AP

El entrenador respondió a señalándose repetidamente el escudo de Egipto estampado en su remera, mientras intercambiaba gestos y palabras a la distancia. Detrás suyo, su hermano Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, también reaccionó con gritos y ademanes dirigidos al hincha.

El episodio adquirió una connotación especial por la postura pública que el entrenador había manifestado apenas 48 horas antes. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Hassan volvió a expresar su respaldo a la causa palestina, una posición que ya había exteriorizado tras la clasificación egipcia a los octavos de final, cuando celebró con una bandera palestina el triunfo frente a Australia.

El DT de Egipto, furioso tras perder con Argentina: discutió con hinchas, increpó a un fotógrafo y cruzó a Scaloni

“Si existe una sola persona en el mundo que no siente por el pueblo palestino, entonces no es un ser humano. No importa si es árabe, europeo, estadounidense o de cualquier otro lugar”, afirmó el lunes en Atlanta. También sostuvo que existe un “doble criterio” internacional respecto del conflicto y aseguró que “deportistas, periodistas y cualquier persona con influencia” tienen el deber de alzar la voz.

Cara a cara con un fotógrafo y unas palabras para Scaloni

El enojo de Hassan no terminó con el intercambio con los hinchas. Mientras abandonaba la cancha, se detuvo de manera intempestiva frente a un fotógrafo que registraba su salida y acercó su cara hasta quedar prácticamente pegado a la lente de la cámara. Antes de que ambos chocaran, el reportero apoyó una mano sobre el hombro del entrenador para frenar su avance. Segundos después, Ibrahim Hassan intervino nuevamente, sujetó a su hermano por el otro hombro y lo acompañó para retirarlo del lugar.

Ya en el acceso hacia la zona interna del estadio, Hassan y su hermano mantuvieron otra discusión, esta vez con un hombre de traje que llevaba una lista en la mano y que aparentemente formaba parte de la organización de la FIFA. En medio de ese intercambio apareció Scaloni, que caminaba en dirección a los vestuarios para reunirse con sus jugadores antes de la conferencia de prensa.

El DT de Egipto, furioso tras perder con Argentina: discutió con hinchas, increpó a un fotógrafo y cruzó a Scaloni

El entrenador argentino intentó atravesar el lugar sin detenerse, pero Hassan comenzó a decirle algunas palabras mientras pasaba a su lado. Scaloni no respondió ni modificó su marcha. Sin embargo, el seleccionador egipcio y su hermano dieron algunos pasos detrás de él antes de que finalizara la grabación.

Denuncias y un reclamo formal ante la FIFA

El malestar de la delegación egipcia se trasladó luego a las declaraciones públicas. Tanto Hassan como varios futbolistas cuestionaron con dureza el arbitraje del francés François Letexier y denunciaron que decisiones puntuales condicionaron el resultado del encuentro.

La propia Federación Egipcia presentó un reclamo formal ante la FIFA para solicitar una investigación sobre la actuación del equipo arbitral y pidió que Letexier no vuelva a dirigir en lo que resta del Mundial. En un comunicado, sostuvo que “no puede permanecer en silencio” frente a las decisiones arbitrales y al uso del VAR, al considerar que varias jugadas clave “influyeron directamente en el desarrollo del partido”.

La Federación Egipcia presentó un reclamo formal ante la FIFA para solicitar que Letexier no vuelva a dirigir en lo que resta del Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Uno de los principales reclamos apunta al gol anulado a Mostafa Ziko por una infracción previa sobre Lisandro Martínez detectada por el VAR. En contrapartida, los egipcios sostienen que no se sancionó una supuesta falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada que derivó en el tercer tanto argentino, convertido por Enzo Fernández.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Hassan fue todavía más lejos. “Éramos el mejor equipo e impusimos nuestra estrategia. No fue justo. Tal vez quieran que el campeón del último Mundial siga en carrera. Tal vez quieran que Messi siga en el torneo el mayor tiempo posible”, afirmó. Además, aseguró que existió una presión previa sobre el árbitro y anunció que, una vez de regreso en Egipto, dejará de seguir el Mundial.

Hassan dijo que el partido "no fue justo" y advirtió quiere la FIFA quiere que "el campeón del último Mundial siga en carrera" NurPhoto - NurPhoto

Las críticas fueron compartidas por varios jugadores. Ziko, autor del segundo gol egipcio, calificó la eliminación como “una injusticia clara y evidente” y llegó a afirmar que “el torneo está amañado”. El arquero Mostafa Shobeir, figura pese a la derrota, lamentó que el equipo hubiera dejado escapar una ventaja de dos goles y sostuvo que “los pequeños detalles hacen la diferencia en los grandes partidos”.

Pese al fuerte reclamo de la Federación Egipcia, medios franceses como L’Equipe señalaron que el pedido difícilmente prospere, ya que la designación de los árbitros depende exclusivamente de la Comisión de Árbitros de la FIFA y ningún seleccionado puede vetar a un equipo arbitral.