Boca jugará contra Platense con cambios en el equipo y un sector de las tribunas de La Bombonera otra vez clausurado

El juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño Rodolfo Clerici resolvió esta tarde no levantar la clausura de la tribuna Sur alta del estadio de Boca por considerar que no están dadas las garantías de estabilidad estructural y que se mantiene el riesgo de derrumbe, según los informes de los peritos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El sector tiene capacidad para 5.000 espectadores y ya estuvo inhabilitado ante Central Córdoba hace 13 días. La dirigencia de Boca determinó que para el encuentro de este domingo con Platense vuelva a haber un filtro, como contra el club santiagueño, por el cual los socios tienen que haber concurrido a 13 de los últimos 16 encuentros como local, y de no cumplir el requisito, anotarse en el sitio de internet del club para reservar lugar en los lugares de socios.

Esta ratificación de la clausura se da entre fuertes declaraciones de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, que cuestionó a la fiscal Celsa Ramírez, quien ordenó la clausura. Este viernes hubo una nueva inspección y este sábado, pasado el mediodía, el juez Clerici emitió el fallo. En el escrito, además, instó a que los organismos que todavía deben aportar informes, entre ellos, la Unidad Ejecutora de Estadios, se expidan cuanto antes. Además, se exige a Boca que informe una serie de detalles técnicos para contar con el aval de los organismos que intervinieron en la clausura, y que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Guardia de Auxilio, Ente de Fiscalización y Control, Comité de Seguridad del Fútbol, Unidad de Ejecución de Estadios de Fútbol y Agencia Gubernamental de Control). También participan peritos de ambas partes. El estadio Alberto J. Armando, fundado el 25 de mayo de 1940, tiene capacidad para 57.000 espectadores y Boca registra, entre activos, vitalicios y adherentes, 310.000 socios.

Lo que sucede con La Bombonera, dispuesto por el Gobierno de la Ciudad y ratificado por un juez, es motivo de críticas de la dirigencia boquense a sus rivales políticos. Prensa Boca

Mientras tanto, el equipo, campeón de la Liga Profesional de Fútbol, se medirá este domingo con Platense, al que dirige Martín Palermo y que está invicto, por la cuarta fecha. El encuentro empezará a las 19.15 en La Bombonera, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de ESPN Premium.

Boca dio sus primeros pasos en el torneo con rendimientos bajos en todas sus líneas y suma apenas 4 unidades, al tiempo que Platense acumula 5 y se anotó una victoria sobre Independiente (2-1). El más apuntado por parte de los hinchas en las redes sociales es el entrenador Hugo Ibarra, luego de la mala imagen que dejó Boca en Córdoba frente a Talleres (1-2).

Hugo Ibarra finalmente reconoció que Boca juega mal y sostiene que sus jugadores no plasman en los partidos lo que practican en el resto de la semana.

Tampoco los jugadores se salvaron y hubo críticas a Sebastián Villa, Frank Fabra y Sergio Romero, entre otros. Darío Benedetto, que cumple una suspensión de la temporada pasada, no viajó a Córdoba y también eso generó reproches de los fanáticos. Por eso no extrañó una conferencia de prensa improvisada de Ibarra en la semana, en la que admitió las fallas del juego xeneize.

”Hay que tener paciencia. Le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Quiero pedir perdón a todos por no haber hablado después del partido”, señaló en diálogo con la prensa, en el predio de Ezeiza. ”Ojalá el equipo juegue mejor que como que está haciéndolo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que el equipo no esté haciéndolo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos”, manifestó el entrenador.

Boca comenzó el certamen con una victoria sobre Tucumán (1-0) y luego empató con Central Córdoba (0-0), también en La Bombonera, y después cayó ante Talleres. ”No quiero adelantar los posibles cambios en el equipo. Todavía falta para el partido contra Platense. No quiero darle indicios a Martín”, aludió a Palermo, el director técnico del Calamar.

Otro referente que habló en público, y que con su sola presencia mediática dejó en claro que las cosas no están bien, es Riquelme, que suele evitar el contacto con los medios. ”Ningún equipo del fútbol argentino juega lindo. Pero van tres fechas y es lógico: se paró mucho tiempo. El año pasado tuvimos la suerte de ganar los dos torneos; el equipo compite. Hay un plantel de hace tiempo y tenemos que tener un orden más claro. Queremos jugar mejor y no tengo dudas de que vamos a hacerlo”, analizó, en una suerte de defensa a Ibarra.

A Román Riquelme no le gusta cómo juega Boca, pero justificó el nivel actual del equipo y avaló a Ibarra. Captura

En relación con la formación de este domingo, Boca tendrá un cambio obligado por la expulsión a Villa en Córdoba y otros tres por elección del DT. En el fondo estará el juvenil Agustín Sandez, en el medio jugará Ezequiel Fernández y la pareja de ataque será conformada por Luca Langoni y Miguel Merentiel.

De buen nivel al ingresar como suplente y pedido por hinchas, Luca Langoni finalmente volvería a ser titular, frente a Platense. Aníbal Greco - La Nación

