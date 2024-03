Escuchar

Boca Juniors debutará este fin de semana, mientras se desarrolla la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en la Copa Argentina 2024 y su rival en los 32avos de final será Central Norte de Salta. El encuentro se disputará este sábado desde las 20.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al enfrentamiento que no tiene antecedentes en el historial, el xeneize es amplio favorito al título según los pronósticos de las apuestas. Su derrota, es decir una victoria de los salteños, paga considerablemente más.

Boca Juniors vs. Central Norte: todo lo que hay que saber

Copa Argentina 2024 - 32avos de final

Día: Sábado 23 de marzo.

Hora: 20.30.

Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El conjunto de Diego Martínez tiene más por perder que por ganar en este encuentro, por lo que significaría una prematura eliminación contra un rival del Federal A. En la Copa de la Liga 2024 el elenco del barrio porteño de la Boca se ubica sexto en el grupo B con 16 puntos producto de cuatro victorias, cuatro igualdades y dos derrotas y, aunque todavía sigue afuera de los puestos de clasificación a cuartos de final, debe completar su duelo contra Estudiantes. El partido se suspendió el domingo pasado a los 27 minutos a raíz de que el futbolista Javier Altamirano convulsionó en el campo de juego y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Para el debut en el torneo que reúne equipos de todas las categorías del fútbol argentino el entrenador tiene varias bajas por la fecha FIFA. Nicolás Valentini se encuentra en Estados Unidos con la selección argentina para los encuentros contra El Salvador y Costa Rica mientras que Cristian Medina es parte del seleccionado Sub 23 dirigida por Javier Mascherano que disputará amistosos contra México en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024. Quien fue desafectado del combinado Sub 23 fue Leandro Brey porque el club pidió, ante las ausencias de los lesionados Sergio Romero y Javier García, para poder contar con él para el duelo vs. Central Norte. Además, Luis Advíncula se incorporó a Perú, Frank Fabra a Colombia y Norberto Briasco a Armenia.

Leandro Brey no se unió a la selección Sub 23 porque Boca no tenía arqueros para este partido Manuel Cortina - LA NACIÓN

El Cuervo será el segundo rival salteño de Boca en la historia de la Copa Argentina. En la edición 2017 goleó en 32avos de final a Gimnasia y Tiro 5 a 0 con un plantel que tenía a Fabra y Darío Benedetto. Ambos convirtieron goles en ese encuentro. A su vez, será la quinta vez que debuta contra un oponente del Federal A, a los que siempre se impuso. En la temporada 2011/12 sufrió más de la cuenta para doblegar a Santamarina de Tandil porque tuvo que ejecutar penales. También fue verdugo de Alvarado de Mar del Plata (6-0 en 2018), Estudiantes de Río Cuarto (2-0 en 2019) y Olimpo de Bahía Blanca (2-1 en la undécima edición).

Central Norte hará su sexta aparición en los 32avos de final, instancia que nunca antes pudo superar. En las anteriores ocasiones cayó ante Olimpo, Banfield, Newell’s, River e Independiente.