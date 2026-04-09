Boca Juniors vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

En la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 los dos clubes más importantes de la Argentina, Boca y River, se cruzan con los gigantes de Avellaneda, Independiente y Racing, respectivamente. El partido entre el xeneize y el Rojo, correspondiente al Grupo A, está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en la Bombonera y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará Andrés Merlos, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.22 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.00.

El conjunto de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente. Entre semana venció a Universidad Católica 2 a 1 en su debut en la Copa Libertadores 2026 y llegó a los 10 encuentros sin derrotas entre todas las competencias. De ellos, ganó los últimos tres y se ubica tercero en la zona con 20 puntos producto de una campaña de cinco triunfos, cinco igualdades y dos derrotas.

De cara al clásico, el DT no podrá contar con Leandro Paredes, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción. El mediocampista, teniendo en cuenta que en la siguiente jornada su equipo disputará el Superclásico, forzó la amonestación en la victoria ante Talleres de Córdoba 1 a 0 y, además, aprovechará para descansar teniendo en cuenta la gran seguidillas de partidos que tiene Boca.

Leandro Paredes será el gran ausente en el clásico entre Boca e Independiente FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Por ese motivo, es probable que también descansen jugadores que habitualmente son titulares como Miguel Merentiel, quien terminó con una molestia en el partido contra los chilenos. Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos podrían regresar porque están recuperados de sus respectivas lesiones.

El elenco de Gustavo Quinteros le ganó el clásico de Avellaneda a Racing 1 a 0 el fin de semana pasado, resultado con el que el DT tomó aire porque estaba en la cuerda floja a raíz del irregular andar de su plantel. Sin competencia internacional, Independiente está obligado a pelear el título en el Apertura y se ubica octavo en la tabla de posiciones con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y tres caídas.

Una baja sensible para los Diablos rojos es la de Santiago Montiel, quien padece un desgarro en su pierna izquierda. Lo positivo para Quinteros es que podrá contar con Matías Abaldo para hacer dupla ofensiva con Gabriel Ávalos, el goleador del certamen con ocho tantos.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y se impuso Independiente 1 a 0 en la Bombonera con el gol de Álvaro Angulo.