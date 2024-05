Atlético Tucumán vs. Boca, en vivo

Escuchar

35m 1T - Boca, desconocido

Hasta el momento, Boca está siendo superado por un equipo que está en el puesto 24 sobre 28, lucha por la permanencia y que sacó 10 puntos de los últimos 45. El Xeneize todavía no pateó al arco.

28m 1T - ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Buena contra del Decano, que termina con el centro rasante que Coronel empuja a la red. Equi Fernández, que no acompañó al autor del tanto, se lamenta, mientras Di Lollo se toma la cabeza.

EL DECANO PEGÓ PRIMERO ⚽



Gran contra de Atlético Tucumán que finalizó Mateo Coronel para el 1-0 ante Boca

26m 1T - Rebotes varios

Atlético parece más cerca de abrir el marcador, pero no concreta. Boca da ventajas en su última línea.

17m 1T - Entretenido

A pesar del gol anulado, el Decano sigue atacando a Boca, que comete errores defensivos y busca la manera de acomodarse y adueñarse del balón en Tucumán.

9m 1T - El VAR lo anula

Después de eternos cinco minutos, desde el VAR le piden a Echavarría que revise la jugada por una posición adelantada de Coronel en la segunda jugada, que obstruyó a Romero cuando intentó bloquear el remate a la red de Tesuri. Todo sigue 0 a 0 en Tucumán.

NO HAY GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN ❌⚽🖥️



Tras revisar en el VAR, Echavarría anuló el 1-0 de Tesuri por obstrucción de Coronel a Chiquito Romero en el área de Boca estando en posición adelantada

4m 1T - ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

En una jugada carambolesca, un centro proveniente de una barrida termina con el cabezazo de Coronel que intercepta bien Romero, pero que Tesuri evía al fondo de la red. El VAR revisa la acción.

10s 1T - Susto para el Decano

Un mal pase atrás termina con una acción peligrosa en la que el arquero Durso llegó con lo justo antes que Merentiel. Pudo ser el 1 a 0 para Boca en el inicio.

0m 1T - ¡SE JUEGA!

Comenzó el partido en Tucumán.

PRIMER TIEMPO

20.09 - Salen los equipos

Los jugadores de Atlético Tucumán y Boca salen al campo de juego. El comienzo del partido es inminente.

INCREÍBLE RECIBIMIENTO EN TUCUMÁN 💥



Atlético Tucumán y Boca salieron al Monumental José Fierro con un marco espectacular

19.55 - Fabra por Zenón

Kevin Zenón sufrió una sobrecarga y no jugará ante Atlético Tucumán en el debut de Boca en la Liga. Frank Fabra será su reemplazante.

19.45 - Los 11 de Atlético Tucumán

Los siguientes son los 11 titulares de Atlético Tucumán que dispuso su técnico, Facundo Sava, para recibir a Boca.

19.40 - La entrada en calor

Los jugadores de Atlético Tucumán y Boca realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del estadio José Fierro.

19.35 - Delgado debuta como titular

Si bien ya jugó unos minutos en Primera ante Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana, el de esta noche en Tucumán será para Milton Delgado su primer partido como titular. El “pichón de Alan Varela” es categoría 2005 y su posición natural es de volante central, aunque puede correrse a la derecha. Es una de las grandes esperanzas del club xeneize y por eso le hicieron un contrato hasta diciembre de 2028. Titular indiscutido en la Reserva, tuvo una destacada labor en la reciente Libertadores Sub 20, donde Boca cayó en la final ante Flamengo en Uruguay. Tiene contrato hasta diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión no fue informada. Por su despliegue y contextura física, no son pocos los que lo comparan con otro mediocampista surgido del semillero xeneize: Andrés Cubas. Su debut se produjo en el mismo momento que el de Molas: a los 33 ingresó por Norberto Briasco, para reforzar la línea media.

Milton Delgado intercepta un balón ante Pedro Azogue de Nacional Potosi, en su debut oficial con la camiseta de Boca Juan Karita - AP

19.25 - Todo listo

Tanto Atlético Tucumán como Boca se aprontan para salir al campo de juego a realizar la entrada en calor.

19.15 - Realidades diferentes

El Decano es uno de los equipos que pelean por no descender mediante la Tabla Anual. Su flojo desempeño en la reciente Copa de la Liga, en la que se despidió en la etapa de grupos tras quedar en el penúltimo puesto de la Zona A con apenas 10 puntos, solo por delante de Independiente Rivadavia, que terminó con ocho, lo ubican en el 25° lugar de la clasificación general. Debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en Primera División. El Xeneize, por su parte, busca mantener el buen rendimiento que encontró en la segunda mitad de la Copa de la Liga Profesional, en la que alcanzó las semifinales tras derrotar a su eterno rival, River, en cuartos. Ya sabe lo que es ganar una Liga Profesional, ya que levantó el trofeo en 2022 con dos puntos de ventaja sobre Racing y cinco sobre el Millonario y Huracán. Al mismo tiempo también disputa la Copa Sudamericana, en la que aún está lejos de mostrar su mejor versión.

19.01 - Lo que viene para Boca

Miércoles 15/5 a las 21:00hs | Boca vs. Fortaleza (Copa Sudamericana)

Domingo 19/5 a las 20:00hs | Central Córdoba vs. Boca

Sábado 25/5 a las 20:00hs | Boca vs. Talleres

Miércoles 29/6 a las 21:00hs | Boca vs. Nacional Potosí (Copa Sudamericana)

18.55 - Lo que viene para Atlético Tucumán

Domingo 19/5 a las 17:45hs | Talleres vs. Atlético Tucumán

Miércoles 22/5 a las 21:10hs | Atlético Tucumán vs. Gimnasia

Lunes 27/5 a las 21:00hs | Atlético Tucumán vs. Platense

Sábado 1/6 a las 20:15hs | Vélez vs. Atlético Tucumán

18.50 - Cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 20.15 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”).

18.45 - Nueva camiseta del Decano

Atlético Tucumán estrenará esta noche nueva casaca. Con el lema “Siempre Celeste y Blanco” y “Nuestros colores son eternos”, el club expresa su orgullo por mantener los colores que los representan durante todos sus años de historia.

🤩 ¡Presentamos la nueva camiseta oficial 1!



🩵🤍 Orgullosos de mantener los colores de nuestra historia.



Orgullosos de mantener los colores de nuestra historia.

18.40 - Una “final” a la vista

Boca jugará un partido determinante el próximo miércoles, cuando reciba a Fortaleza en la Bombonera, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana. Segundo, a dos puntos del conjunto brasileño, el Xeneize está obligado a ganar ante su gente para llegar a la última jornada de esta etapa en la cima de su zona, en busca de clasificarse primero y acceder directamente a los octavos de final. Por eso, el DT Diego Martínez preservó algunos habituales titulares para el partido frente al Decano, en Tucumán. La ausencia más destacada es la del uruguayo Edinson Cavani, máximo goleador del equipo en 2024, con 10 conquistas.

18.30 - En todas partes

El cariño de los hinchas de Boca se siente en todas las provincias argentinas. Así recibieron al Xeneize en Tucumán, en la previa del debut en la Liga Profesional.

Al gran pueblo Bostero: ¡Salud! 🇦🇷

18.25 - Todo listo en el vestuario local

La indumentaria que estrenará Atlético Tucumán esta tarde ya espera en el vestuario local del estadio José Fierro.

18.20 - Probables formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustin Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani; Joaquín Pereyra y Mateo Bajamich. DT: Facundo Sava. Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Milton Delgado, Kevin Zenón; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

🎶 Quiero verte jugar todos los domingos 🎶



El Monumental más que listo para recibir al Decano.

18.01 - Bienvenidos

Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Tucumán y Boca, válido por la primera fecha de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el estadio José Fierro, comenzará a las 20.15 y será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.