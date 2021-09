Boca. El “Día Villa”: el colombiano vuelve para sumarse al plantel tras varias semanas, en un clima de incertidumbre

Tuvieron que transcurrir 40 días para que Sebastián Villa (y su entorno) recapacitara y entendiera que no ser transferido no es un argumento válido para incumplir con sus labores en Boca. Y es que, después de aquel 29 de julio en el que sorprendió a todos y comunicó personalmente que no se entrenaba más con la indumentaria xeneize, esta mañana será la jornada en la que reaparecerá en el predio de Ezeiza –probablemente- con la cabeza gacha y le dará inicio a su semestre. No obstante, no todo se cierra en esa noticia: habrá consecuencias, pero también un freno.

En la institución hay un pensamiento unánime que dio a conocer acaso el hombre que más poder tiene en las decisiones futbolísticas: Juan Román Riquelme, el líder del Consejo de Fútbol, mostró en los últimos días su descontento con el accionar del colombiano y lo apuntó con mayor fuerza que cualquier otro protagonista. “Está claro que le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros... Cuando el club cumple, vos tenés que cumplir. Por más que diga que esté ‘incómodo’ o ‘contento’, las obligaciones las tiene que cumplir”.

Fuerte, a tal punto que el delantero respondió esos dichos con una publicación en sus redes sociales: “Estoy orgulloso de vestir estos colores” y “Estoy en el club que quiero estar, feliz de trabajar día a día” fueron algunas frases de su defensa, pero -al mismo tiempo- en la misma reconoció su intención de emigrar y que de ahí parte su conflicto con el equipo de trabajo del gran ídolo. Contradicciones que no hacen más que darle todavía más la derecha a Boca en las decisiones que quiera tomar ante semejante falta del jugador.

Sebastián Villa volvió a insistir en sus ganas de ser transferido al exterior GUILHERME DIONIZIO - POOL

Y es que no sólo se trató del incumplimiento diario, sino los capítulos que contuvo esta historia que incluyó un viaje inesperado a Colombia: primero, se plantó y avisó que no se entrenaba más por no ser vendido a Brujas, de Bélgica. Luego, hizo un pedido exitoso a la Justicia argentina para dejarlo salir del país (ante la prohibición por la denuncia de su ex pareja, otro conflicto que aún no se resolvió y por la que esta gestión siempre lo protegió) debido a problemas de salud de su madre. Entonces, la provocación se potenció: una llamativa fotografía en el hospital y noches de fiesta que fueron rápidamente viralizadas por las redes sociales. La relación, claramente, está rota por todos lados y no pareciera ser un caso en el que esos pedacitos se puedan volver a unir.

La cuestión es que lo esperan para este martes, aunque varios difieren en la forma de anunciarlo. “Mañana (por hoy) se presenta”, lo dio por hecho una fuente importante del Consejo ante la consulta de LA NACION. “Sí, tendría que volver”, elige la opción potencial otra que pisa Ezeiza todos los días. “Vamos a esperar a que vuelva”, es más prudente otro directivo, consciente de que ya han quedado boquiabiertos varias veces con el hombre de 25 años y el manejo de sus representantes.

De todas formas, la lupa no estará puesta en el momento en el que el colombiano se presente en el predio, algo que si no se produce esta mañana terminará ocurriendo en algún momento por cuestiones obvias: el mercado de pases ya cerró y no hay posibilidad de transferencia alguna hasta el arranque de 2022. Sino que lo más importante se posará alrededor de los castigos.

Sebastián Villa y un momento feliz en Boca: un gol de penal durante un superclásico frente a River Mauro Alfieri / LA NACION

Según pudo conocer este diario, la situación no quedará en la nada. Principalmente, en lo que respecta a lo económico. No hay nada definido (o al menos eso dicen puertas adentro), pero sí parece orientarse a que Villa perderá dinero. “En lo que respecta a la multa, lo maneja el sector de Legales del club. Pero, al fin y al cabo, faltó a trabajar. Ellos sabrán qué hacer”, aportaron desde cerca de Riquelme. “Algo tendrá que pagar por los días que no estuvo presente y sin justificativo alguno”, agregaron desde el Consejo. Evidentemente, aunque dependa de los abogados de Brandsen 805, ya hay un mensaje interno de lo que creen justo.

Con respecto a ello, internamente también se hace mucho énfasis en qué es lo que escucharán de parte de Villa y cómo lo expresa. “Vamos a escuchar qué dice frente a todos sobre su manera de actuar. Queremos ver su posición. Después se resolverá la sanción y cómo sigue siendo el trato con sus compañeros, que también quieren escuchar sus argumentos y de qué manera lo expresa”, advierten desde la cúpula dirigencial. Seguramente, todo tendrá que ver qué tan arrepentido se muestra el extremo y cómo y a quiénes son dirigidas sus disculpas.

¿Será tenido en cuenta? Desde el Consejo no dudan ante este medio: “No pensamos en ninguna otra decisión que no sea la de que se presente junto al plantel. Va a entrenar con el grupo. Aparte, no puede entrenarse aparte porque termina siendo algo legal contra el club”. Quizás, esa lectura difiere de la que tuvieron, por ejemplo, con “Pol” Fernández cuando éste no quiso renovar el préstamo a fin del año pasado. De los errores se aprende...

“No pretendemos reunirnos cara a cara con él antes o después de la práctica. Lo que se tenía que hablar, lo habló Román con Villa y sus representantes antes de que se fuera a Colombia”, agregan. Lo esperan en Ezeiza y aguardan el pedido de disculpas hacia todos, pero –de ahora en más- prefieren verlo sólo desde los palcos de la Bombonera.

Y es que, al menos en la previa, la intención es que se lo tenga en cuenta. El entrenador Sebastián Battaglia, de todas maneras, puede optar por contar con él de titular o bien dejar su equipo como está: mal no le está yendo sin el colombiano (10 de 12 puntos). Y en el próximo mercado de pases se apuntará, sume muchos minutos o no, a venderlo al precio que pretenden: “Si hubieran hecho una oferta convincente (Brujas), su salida era un hecho, pero ni se aproximaron”, relatan desde el club.

Llegó el día Villa. De su firme rebeldía para irse a esta cabeza confusa que deberá retractarse, esperar sanciones y amigarse con varios...