Un nuevo clásico en el arco de la selección: sale Armani, de River y entra Rossi, de Boca (y el titular será otro)

El superclásico ocupa todos los espacios de nuestra vida futbolera, también, en el ámbito de la selección. Tiempo atrás, Franco Armani y Esteban Andrada, un símbolo de River y un protagonista de Boca, solían ser los dueños del arco, los que disputaban mano a mano un espacio único, bajo los tres palos del equipo nacional. Armani tenía, habitualmente, una pequeña diferencia a su favor, pero la lucha era pareja. Lionel Scaloni los tenía en cuenta. Y tuvo que tomar decisiones de cara a una nueva fecha de Eliminatorias, este jueves, ante Bolivia, en el Monumental.

Hoy en Monterrey, lejos del ruido xeneize, Andrada perdió terreno, mientras se adapta a un nuevo medio. Armani sigue en la primera línea de batalla , pero algunos despistes en los últimos tiempos, el Covid-19 y el lento periodo de recuperación, lo dejaron a un costado. Apareció Dibu Martínez, un entusiasta, sin recorrido en nuestro medio y con buenas intervenciones en la Premier League, que lo lanzó a la fama. En Aston Villa suele ser una referencia.

¡Felicitaciones, Agustín Rossi, convocado a la Selección Argentina para el partido con Bolivia por las Eliminatorias! 🇦🇷 💙💛💙 pic.twitter.com/Ak1FWX6L6o — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 6, 2021

Figura en varios encuentros y decisivo en la serie por penales contra Colombia -más allá de algunos excesos en el momento de la definición-, Dibu Martínez es el arquero de la selección. Hoy, no hay dudas. Sin embargo, tras el escándalo que lo tuvo como protagonista involuntario, en el clásico suspendido con Brasil, se le sumó su regreso intempestivo. Un acuerdo con Aston Villa lo había dejado en la posición de jugar los dos primeros partidos de las Eliminatorias, no el tercero. Ahora, como Armani está lesionado, Juan Musso, de Atalanta y de pasado en Racing, será el arquero en el choque con Bolivia, previsto para este jueves, en el Monumental.

Armani, en el anterior encuentro frente a Bolivia, por las eliminatorias Reuters

Franco Armani sufrió un golpe en Venezuela -en la antesala del triunfo por 3-1-, que le provocó una sinovitis en su rodilla izquierda y lo obligará a realizarse nuevos estudios médicos. Allí entra en escena Musso, que le gana el cuerpo a cuerpo a Gerónimo Rulli, el otro convocado por Scaloni en esta controvertida fecha FIFA. Hasta el momento, Musso, de 27 años y surgido de las divisiones inferiores de la Academia, atajó muy poco en la selección, en un amistoso contra Marruecos en 2019.

En la práctica vespertina de este lunes, Scaloni comprobó que Armani no está en condiciones físicas. Y para no correr nuevos contratiempos, ya tomó la decisión de citar a Rossi, que no sólo se ganó la confianza en el mundo Boca, luego de la salida de Andrada, sino que tuvo algunas buenas actuaciones, como en el último encuentro, en el 2-1 de Boca contra Central, en Rosario.

Agustín Rossi es un especialista en los penales, entre otras virtudes Pool Argra - La Nación

Sale uno de River, entra uno de Boca. Que, además, suele tener grandes intervenciones contra su clásico adversario. Resulta el premio a la perseverancia, luego de un fugaz y convincente paso por Lanús.

LA NACION