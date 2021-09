Boca en Tucumán: el primer gol de Rodrigo Montes, la vuelta del polémico Edwin Cardona y el insólito y agresivo tuit de la Liga Profesional

La visita a Tucumán del Boca mixto, previa al duelo del miércoles con Patronato, uno de los cuartos de final por la Copa Argentina, dejó varias perlitas alrededor de los tres puntos que cosechó gracias al 2-1 sobre Atlético por el Torneo 2021. El primer gol de Rodrigo Montes, la reaparición de Edwin Cardona, la expulsión que merecía el tacazo que recibió Luis Advíncula y un llamativo posteo de la Liga Profesional de Fútbol que descalificó a Cristian Pavón sobresalieron en el partido del equipo dirigido por Sebastián Battaglia.

El joven Montes ya era conocido entre los hinchas: fue parte del equipo inexperto que debió participar ante Banfield (2ª fecha) y San Lorenzo (3ª) por ausencia de los habitués de la primera división. De hecho, ante el Taladro fue el primero de los chicos –por entonces dirigidos interinamente por Battaglia– que tuvo una posibilidad de gol seria, con un remate fuerte que se fue apenas desviado por encima del travesaño. De la categoría 2000, generó opiniones positivas. Y en la noche tucumana las ratificó.

Porque fue uno de los mejores. Fundamental, claro, que el entrenador del plantel profesional hoy sea el mismo que lo dirigido en aquellos partidos: Battaglia conoce muy bien los beneficios de contar con un volante interno que tenga desparpajo para pedir la pelota y manejarla a su ritmo. Encima, anotó su primer gol en la máxima división.

Boca ya se imponía con el gol de Lisandro López, pero iba por más. Transcurrían 29 minutos cuando Montes fijó la mira en el área rival, recibió un pase atrás de Cristian Pavón y remató seco de zurda para anotar el segundo tanto del equipo, que sirvió para sacar la mínima diferencia en el marcador final. Proveniente de la capital de Córdoba, llegó al club a los 11 años, hace una década, tras jugar en Deportivo Atalaya.

El chico, que tiene como ídolo a Juan Román Riquelme –hoy líder del Consejo de Fútbol–, ya había cumplido su primer sueño con la camiseta azul y oro: acompañado por Jorge Bermúdez, ladero del ex Nº 10, firmó su primer contrato el 18 de junio último. “Amo el fútbol... Amo estar en Boca”, contó aquel día en las redes sociales. Anoche se dio el lujo de gritar un gol con aquellos colores. “Fue soñado. Desde chico estaba esperando este momento. Estoy muy feliz, como debe de estarlo mi familia. Al principio estuve nervioso, pero con los minutos agarré confianza”, declaró el cordobés, con el triunfo consumado. Su presente de primera división en Boca parecía predestinado: Montes nació un 3 de abril, la misma fecha de aniversario del club. Cuando él apareció en el mundo, la entidad xeneize cumplía 95 años.

El absurdo tuit de la LFP sobre Pavón

Para su estreno en la red mucho tuvo que ver el desborde letal de Pavón, que perdió la titularidad en los últimos encuentros pero que en Tucumán hizo de las suyas. Especialmente en el primer tiempo, cuando Boca dominó con comodidad, el Nº 31 aprovechó espacios, que aparecerían también sobre el final, por la urgencia del local de procurar el empate. Varias de esas jugadas fueron mal resueltas por Pavón, entre centros mal ejecutados y remates muy centrados en lugar de buscar una opción de pase más ventajosa para aumentar la ventaja.

Es común leer críticas en las redes sociales por malas decisiones de Pavón al definir. Lo que no es normal es algo que apareció en la cuenta de Twitter de la Liga Profesional de Fútbol: un párrafo que denigró al futbolista. “Pavón es el típico corredor con el balde en la cabeza, pero cuando tiene un técnico que lo explota y un sistema que lo favorece es indiscutido titular”, decía el tuit, que a los pocos minutos fue borrado. No quedó claro si se trató de un hackeo de la cuenta, una broma o un comentario impulsivo de hincha. Por lo pronto, no hubo aclaraciones por parte de la entidad.

El tuit que publicó la cuenta oficial de la Liga Profesional. Luego fue borrado Captura

Más allá de eso, la asistencia a Montes sumó en una estadística positiva del también cordobés: según la empresa de estadísticas Opta, se trató de su pase-gol número 21 en los últimos cinco años; cabe recordar que durante uno y medio jugó en Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos. Con esa cantidad, Pavón supera a Edwin Cardona, autor de 16, y a Mauro Zárate, que registró 13 y ya no está en el club. Los tres conforman el podio de asistidores del último lustro.

El tremendo golpe a Advíncula

Atlético Tucumán fue elevando la temperatura del duelo con infracciones que bien podían ser sancionadas con la tarjeta roja. El árbitro Hernán Mastrángelo no las distinguió o decidió no castigarlas con ese color. Una de las primeras fue un cruce entre el defensor lateral derecho de Boca, Luis Advíncula, y el volante izquierdo del Decano, Ramiro Carrera: ambos barrieron en el área boquense en busca de una pelota suelta y, aunque la acción parecía terminar en eso, el peruano se quejó de un golpe en el rostro.

Cuando la lupa detalló el desarrollo de la jugada, se observó un tacazo adrede de Carrera al costado del ojo izquierdo. Agustín Rossi fue el primero en darse cuenta y en protestar al juez, que no apreció la situación. Luego, el consecuente tumulto.

Volvió Cardona, tras la polémica

Edwin Cardona no jugaba desde hacía más de un mes. En su última participación, durante el 1-1 con Argentinos Juniors, había colaborado en el gol (centro y cabezazo en contra de Miguel Torrén) y sido expulsado pocos minutos después.

¿Por qué pasó tanto tiempo sin actuar el colombiano? Se desgarró en el recto anterior derecho y su vuelta conllevó polémica: en el compromiso del último martes, ante Defensa y Justicia, no integró la lista de convocados, lo cual provocó declaraciones y posteos de su representante en Instagram. Mientras en el club adjudicaban su ausencia a que le faltaban días para ponerse a tono, Cardona publicaba imágenes en las que sonreía y mostraba un pulgar arriba. Y su agente, Lucas Jaramillo, puso leña en el fuego al cuestionar la ausencia del atacante: “No sabemos por qué no fue ni al banco. Viene de una lesión, pero ya está apto físicamente. Cien por ciento listo para jugar”.

Un Edwin Cardona teñido retornó bien al equipo tras más de un mes de inactividad. Captura de pantalla

A contramano de toda especulación, este sábado fue titular. Sus ganas de volver quedaron en evidencia: en un primer tiempo muy positivo de su parte, pidió constantemente la pelota para ser el conductor que designó el director técnico. E influyó: ejecutó el córner que terminó con el gol de López y construyó sutilmente la pared con Pavón previa al segundo tanto. Usufructuó una de esas posibilidades que no pueden ser desaprovechadas si se aspira a ganar la titularidad (Aaron Molinas se impone en el puesto).

En contraste con lo habitual, Cardona no tuvo situaciones de gol mediante su pegada, pero sí estuvo cerca de asistir: un pase filtrado en la primera mitad para dejar mano a mano a Nicolás Orsini terminó yéndose un poco largo, y con su reconocida calidad el número 8 dirigió una pelota parada desde el costado derecho al punto de penal para Carlos Izquierdoz, que definió apenas afuera cuando aún no había goles. A media hora del final, Battaglia reemplazó a Cardona por Alan Varela, para armar un mediocampo más combativo.