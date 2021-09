Boca: Sebastián Villa volvió y se disculpó con el plantel para empezar a recomponer la relación

Y un día Sebastián Villa volvió a entrar en el predio de Ezeiza para entrenarse tras los cuarenta días sin ponerse la indumentaria de Boca, tras aquel 29 de julio en el que sorprendió a todos y comunicó personalmente que no se presentaba más, presionando para ser transferido al exterior. La jugada (asesorada por sus representantes) le salió pésima: las ofertas llegaron, pero fueron consideradas muy bajas y el mercado de pases ya concluyó, por lo que este martes volvió y le pidió disculpas al plantel.

Citados a las 7:30 para desayunar juntos y salir al campo de entrenamiento, el colombiano arribó cinco minutos antes a través de su auto blanco con ventanillas bajas y alzando su pulgar en la entrada. Como si nada hubiera pasado, además, se dirigió al reencuentro con sus compañeros con una sonrisa: Villa vive en su burbuja.

Sebastian Villa volvió a los entrenamientos en Boca Juniors Javier García Martino - Photogamma

Una vez metido en el vestuario y habiendo saludado a cada integrante del plantel (de paso, conoció a su nuevo entrenador, Sebastián Battaglia) tomó la palabra para ofrecer las disculpas correspondientes, algo que los futbolistas también pretendían escuchar para empezar a recomponer la relación: según pudo conocer LA NACIÓN, al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme poco le interesa cómo se lleve de ahora en más con sus colegas. Algunos le habrían aceptado el arrepentimiento mostrado, entre ellos los más jóvenes, pero una gran parte aún no lo entiende. Lo más importante para el equipo de trabajo de Román era lo que ocurrió ayer: que se presentara y se pusiera a disposición.

A disposición: Sebastian Villa aceptó volver a entrenarse en el club xeneize Javier Garcia Martino/Photogamma

Tal como lo adelantó este diario en las horas previas a su retorno, el jugador –de 25 años- no sería apartado del grupo ni enviado a entrenar con la Reserva que hoy es dirigida por la dupla Hugo Ibarra-Mauricio Serna como castigo: se sumó a los trabajos del plantel y la idea primordial es que lo futbolístico se maneje de esa manera. Ser prioridad para Battaglia (algo que, por ahora, no ocurre) o cuánto jugará es otra historia que depende, justamente, del técnico. Lo concreto es que el primer plan es una pequeña puesta a punto personal y ya se verá qué le deparará el andar de este semestre.

Si hay algo que se conocen son sus ganas de emigrar. Apuntará al mercado de enero para conseguirlo. Claro, deberán llegar ofertas convincentes, algo que Brujas, de Bélgica, no logró en ninguna de sus propuestas. Porque, además de la rebeldía de los últimos 40 días, se contradijo en el comunicado con el que salió a cruzar los dichos de Riquelme: cuando el ídolo sentenció que “le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, el colombiano respondió que está “orgulloso de vestir estos colores” y “en el club que quiero estar”, pero -al mismo tiempo- reconoció su intención de crecer económicamente en otro lugar.

Sebastian Villa Javier García Martino - Photogamma

Por eso es que, también anunciado por LA NACION en la noche del lunes, no hubo ningún cara a cara de Román y su gente con Villa. No porque no se hayan cruzado, sino que, directamente, no hubo búsquedas de un lado ni del otro. Indiferencia total. “No pretendemos reunirnos con él antes ni después de la práctica. Lo que se tenía que hablar, lo habló Román con Villa y sus representantes antes de que se fuera a Colombia”, habían advertido desde el grupo de ex jugadores antes de la práctica.

¿No habrá ninguna sanción? Según pudo conocer este medio, la situación no quedará en nada en lo que respecta a lo económico. No hay nada definido (o al menos eso dicen puertas adentro), pero sí parece orientarse a que Villa perderá dinero. “Lo maneja Legales, pero faltó a trabajar. Ellos sabrán qué hacer”, aportaron desde cerca de Riquelme. “Algo tendrá que pagar por los días que no estuvo presente y sin justificativo”, agregaron desde el Consejo. Evidentemente, aunque dependa de los abogados de Brandsen 805, hay un mensaje interno de lo que creen justo.

¿Habrá otra oportunidad para Villa? Se verá en función de lo que realice en los entrenamientos; por ahora, su puesto está cubierto Marcelo Aguilar

Y es que no sólo se trató del incumplimiento diario, sino que la provocación se potenció también con los capítulos de esta insólita historia, que incluyeron el viaje inesperado a Colombia por un mal estado de salud de su madre, según afirmó el delantero. No obstante, en Boca se sorprendieron (y a la vez no, por la manera en la que se manejó Villa en este tiempo) al ver el llamativo posteo de Instagram en el hospital con el que quiso justificar -de forma poco íntima- por qué estaba en su país: se fotografió junto a sus familiares levantando sus pulgares y al lado de su madre, que aparecía dormida en su camilla.

Además, aparecieron noches de fiesta que fueron rápidamente viralizadas por las redes sociales. La relación, claramente, está rota y no pareciera ser un caso en el que esos pedacitos se puedan volver a unir. Lo dicho: futbolísticamente seguirá siendo uno más y en el próximo mercado de pases se tratará de llegar a esa salida deseada por ambas partes, pero en las condiciones que quiere el club, que no se desespera: el colombiano tiene vínculo hasta 2024.

Villa volvió a Boca y será tenido en cuenta, pero deberá hacer muy buena letra para recomponer su imagen personal y futbolística.