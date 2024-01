escuchar

Hubo dos grandes hitos para Boca en 2023: la desazón de la derrota en la final de la Copa Libertadores y las elecciones presidenciales de diciembre, que ungieron a Juan Román Riquelme como nuevo titular del club. Pero el Xeneize dio vuelta de página y ya empieza a jugar por los puntos en 2024, después de algunos amistosos y la llegada de los refuerzos. Con Diego Martínez como nuevo entrenador, Boca tiene todo listo desde lo futbolístico para abrir la Copa de la Liga ante Platense, el próximo sábado a las 19. Sin embargo, hay un tema que todavía no está resuelto. El campo de juego de Bombonera no se encuentra en condiciones para el duelo de la segunda fecha ante Sarmiento por lo que Boca deberá mudarse y el estadio elegido, sería el Nuevo Gasómetro.

El domingo 17 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones del club, que fueron en el estadio de Boca. Las carpas en las que se llevó a cabo el proceso electoral estuvieron montadas sobre en el campo de juego durante bastante tiempo. Esto llevó a que se dañara el suelo, por lo que tuvieron que trabajar para poder lograr la puesta a punto del césped. Como no se logró el objetivo, la dirigencia de la institución debió salir a buscar otro estadio. Es por eso que el partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa de la Liga ante Sarmiento, el próximo jueves 1° de febrero, se disputaría en la casa del Cuervo.

La Bombonera no estará en condiciones de recibir a Boca para el partido ante Sarmiento de Junín

El Pedro Bidegain, que este sábado tendrá el choque entre San Lorenzo y Lanús, sería el escenario. Sin embargo, el José Amalfitani de Vélez es una segunda opción en caso de no poder cerrar la negociación para jugar en el estadio del Ciclón, ubicado en la Avenida Fernández De La Cruz entre Av. Perito Moreno y Av. Varela en el barrio porteño de Nueva Pompeya. La institución de Boedo quedó en responderle a la dirigencia Xeneize este viernes, sabiendo que también se realizaron trabajos de renovación en su propio terreno de juego y que tendrán por delante un semestre donde no solo harán las veces de local por el torneo local sino también en la Copa Libertadores.

Pero lo que sí está definido tiene que ver con lo estrictamente futbolístico. En el entrenamiento de este jueves, que el equipo realizó en el predio de Boca en Ezeiza, Diego Martínez, paró el siguiente equipo: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

El uruguayo Edinson Cavani quiere rendir acorde con su jerarquía, después de una primera temporada sin brillo @BocaJrsOficial

Entre los titulares está uno de los dos refuerzos que llegaron al club para este mercado de pases. Se trata del defensor Cristian Lema, proveniente de Lanús. En su presentación, el zaguero de 33 años, expresó: “Es un sueño. De chico lo ves muy lejos y hoy es una realidad. Estoy muy contento, lo que viví hasta ahora es algo hermoso; ver a la gente, la pasión que hay por Boca. Vine con el objetivo de disfrutar. No es fácil llegar acá y lo quiero disfrutar, no me quiero arrepentir. Sin dudas es el paso más grande de mi carrera”.

La segunda incorporación es Kevin Zenón, jugador proveniente de Unión de Santa Fe. El mediocampista, quien quizás esté entre los convocados para el duelo ante Platense, también habló durante su presentación: “Tenía mucha ansiedad, quería que se defina lo antes posible para estar acá. Es un sueño, estoy muy contento. Desde el primer momento voy a dejar todo”, reveló.

Boca visitará a Platense este sábado, desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López ante Platense, será la presentación oficial del Xeneize de manera oficial teniendo en cuenta que disputó algunos amistosos durante la pretemporada, con triunfos ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, también frente a Estudiantes de Caseros 2 a 0 y 1 a 0, y por último contra Talleres, 2 a 1.

