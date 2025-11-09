Boca vs. River: las jugadas polémicas del superclásico en la Bombonera

El arbitraje de Nicolás Ramírez está bajo la lupa en el superclásico entre Boca y River, por la 15a fecha del torneo Clausura, en la Bombonera, en un momento peculiar de ambos equipos, en plena disputa por clasificarse directamente a la Copa Libertadores 2026.

La primera gran polémica del encuentro llegó a los 46 minutos del primer tiempo, tras el primer gol de Boca. No por la definición de Exequiel Zeballos, que aprovechó el rebote de Armani, tras un tiro del propio delantero, para marcar el 1-0 en la Bombonera. El problema fue la floja salida, muy lejos de Paulo Díaz. El chileno falló, por supuesto. Pero en el salto, Milton Giménez lo desacomoda por detrás con el brazo sobre la espalda. Foul.

Es cierto que la jugada puede ser de apreciación y que Ramírez se valió de una disputa de juego aéreo, pero, como se dijo, el delantero empuja con el antebrazo al defensor chileno.

Tras la protestas, Marcos Acuña fue amonestado en el conjunto de Núñez.

La jugada de la polémica

¡¡¡LOCURA DEL CHANGO EN LA BOMBONERA!!! ZEBALLOS PUSO EL 1-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA BOMBONERA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/T4fHvROfcJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

River entró en un estado de nerviosismo general. Lucas Martínez Quarta pudo haber sido expulsado por doble amarilla. Aunque la vara debió haber sido más dura con Gonzalo Montiel, que a los 18 minutos de la segunda parte, le entró con dureza, y por detrás, a Zeballos, a esas alturas una de las figuras del superclásico. Al final, el defensor de River solo fue amonestado.

Era roja para Montiel

AMARILLA A MONTIEL POR ESTA PATADA AL CHANGUITO.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/RHOEQMgmlp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

A medida que transcurrió el encuentro la temperatura fue subiendo. Por eso pareció que Ramírez debió haber sido más duro con Lautaro Blanco tras una entrada a Lucas Martínez Quarta, de River. El defensor de Boca debería haber sido amonestado.

Desde otro ángulo

Todo River reclamó falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz previo al gol y Acuña fue amonestado por protestar 💥



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ERfGJN9uyw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Pese a lo reñido del encuentro, la primera jugada polémica dejó un tono intermedio, en lo que pareció un codazo de Ayrton Costa en la cara de Maxilimiano Salas. Hubo que repetir la jugada varias veces para advertir el golpe. Pese las quejas del delantero de River, nada ocurrió.

La dureza de Ayrton Costa

TODO RIVER PIDIÓ FALTA: ¿QUÉ TE PARECIÓ ESTA ACCIÓN DE COSTA CON SALAS?



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Aa7xuzAiVZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

A los 13 minutos llegó la primera tarjeta amarilla, para Lucas Martínez Quarta, tras una fuerte entrada contra Exequiel Zeballos. Más tarde también vio la tarjeta amarilla Lautaro Di Lollo por una entrada contra Salas.

Ramírez en todo momento trató de controlar con rigidez el encuentro, apegado al reglamento, aunque con algunos matices no tan rigurosos. El Millonario jugó al límite y, promediando la segunda parte, ya tenía siete amonestados.

El VAR no intervino directamente hasta los 38 minutos, luego de que Ramírez cobrara penal en una “mancha” de Armani a Giménez. Tras revisar la jugada, el juez se desdijo y cobró “bote a tierra”. Bien por cada una de las partes.

Su debut en el partido más importante del país fue el 21 de septiembre de 2024, por la fecha 15 de la Liga Profesional, en lo que significó el regreso de Marcelo Gallardo a la Bombonera. Aquel día, Ramírez mostró ocho tarjetas amarillas: seis para jugadores de River (Gattoni, Simón, Colidio, Fonseca, Bustos y González Pírez) y dos para Boca (Merentiel y Rojo).

Cerca del final se dio una acción muy polémica. El superclásico se terminaba y River le ganaba por 1-0 a Boca con gol de Lanzini. Minuto 52 del segundo tiempo. Juan Barinaga inventó una jugada bárbara, habilitó a Lautaro Blanco y el ex Rosario Central metió el centro al corazón del área.

Milton Giménez quiso definir y Franco Armani intentó tapar como pudo. La pelota dio en el pie del delantero de Boca, luego en la mano y la espalda y, con el guardavallas millonario tendido, ingresó en el arco. La Bombonera explotó ante el agónico 1 a 1. Pero después de una y mil revisiones, la jugada quedó anulada. El Millonario se quedó con el triunfo.

Nicolás Ramírez anula el gol de Milton Giménez durante el partido de la Liga Profesional de Fútbol entre Boca y River, en la Bombonera, el 21 de septiembre de 2024 Santiago Filipuzzi

En tanto, el 27 de abril de este año (2-1 River, con goles de Mastantuono y Driussi para el local y Merentiel para el Xeneize),amonestó a seis jugadores de River(Martínez Quarta, Acuña, Kevin Castaño, Mastantuono, Meza y Borja)y a cinco de Boca(Advíncula, Battaglia, Rojo, Ayrton Costa y Belmonte).

Lo acompañan Juan Belatti (asistente 1), Pablo González (asistente 2) y Pablo Giménez (cuarto árbitro). El VAR esta a cargo de Héctor Paletta y Sebastián Habib manejará el AVAR.

Ramírez, de 38 años, es considerado uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Suele dirigir finales, clásicos y partidos decisivos tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional. De hecho, el miércoles estuvo al frente de la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia, que consagró por penales al conjunto mendocino.

En la cancha de Instituto, Ramírez dirigió con el reglamento en la mano. Algunos recordaron las tareas rígidas de Javier Castrilli. El juez amonestó cortó por lo sano y amonestó rápidamente muchos jugadores de Independiente Rivadavia, que, de hecho, terminó el partido con nueve hombres, luego de las expulsiones de Alejo Osella y Maximiliano Amarfil.

Tanta fue la bronca de los mendocinos, que el entrenador Alfredo Berti no dudo en ponerse cara a cara con Ramírez. “Ladrón, la c... de tu madre, sos un botón, te cagaría a trompadas”, le gritó en la cara. No conforme, Berti también encaró al juez asistente y al cuarto árbitro. “Son unos hijos de p..., ladrones de m...”, se descargó con furia el DT, escoltado por la seguridad privada hastat que se retiró a los vestuarios.