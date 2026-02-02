Claudio Ubeda elogió a los refuerzos y dijo que Boca hizo un trabajo “muy sólido” ante Newell’s

Claudio Ubeda habló con la serenidad de quien sabe que, al menos por una noche, el resultado le devolvió aire a Boca. La escena, sin embargo, contrastó con los gestos de furia que había dejado minutos antes en el campo de juego, cuando protestó con vehemencia los golpes que sufrieron Ander Herrera y el juvenil Gonzalo Gelini.

En una Bombonera exigente, el entrenador interino celebró algo más que una victoria por 2-0 ante Newell’s: se dio el gusto de presentar en sociedad a Santiago Ascacibar y Ángel Romero, las dos primeras incorporaciones del mercado boquense, y en ambos encontró respuestas rápidas.

“El ingreso de los refuerzos fue muy bueno”, destacó el DT en la conferencia posterior al triunfo por la tercera fecha del Torneo Apertura. “Ascacíbar jugó todo el partido porque sabíamos que venía con una pretemporada completa y con ritmo. Lo hizo muy bien en la posición. Ángel venía con una preparación más personal, no con equipo, y teníamos que ser cuidadosos con el tiempo en cancha. Todo lo que hizo estuvo bastante bien: apoyó de frente, asistió y sostuvo al equipo”, resumió el DT.

Ascacíbar tuvo un estreno correcto en Boca y Ubeda lo elogió Manuel Cortina

El mediocampista surgido en Estudiantes fue titular desde el arranque y mostró rápidamente lectura del juego y adaptación al ritmo. Se asoció con Leandro Paredes, ocupó bien los espacios y no rehuyó el área rival: incluso probó desde afuera y también ganó de arriba en una de las jugadas detenidas. Sin estridencias, pero con continuidad, Ascacibar dio señales de ser una pieza funcional en un mediocampo que Boca intenta reconstruir tras semanas de dudas. Todo eso, con toda la vehemencia que mostró desde siempre el Ruso.

Romero, en cambio, ingresó en el complemento y dejó una huella inmediata. En su primera intervención, bajó con oficio un envío largo desde el fondo, acomodó el cuerpo, protegió la pelota y provocó el penal que selló el partido. Fue una acción que sintetizó lo que busca Ubeda en el delantero paraguayo mientras se recuperan Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez: presencia, oficio y capacidad para fijar defensores.

Romero ingresó y a él le cometieron el penal que Paredes cambió por gol Manuel Cortina

“Ángel es un jugador que puede desempeñarse en todo el frente de ataque”, detalló el entrenador. “Puede jugar por las bandas, de nueve o de segunda punta. Es versátil, aguanta bien de espaldas, pivotea y nos da variantes en distintas posiciones”. Ante Newell’s, el Sifón lo ubicó como centrodelantero, una función que probablemente vuelva a ocupar en las próximas fechas.

Más allá de los nombres propios, Ubeda puso el acento en el funcionamiento colectivo, aunque quizás ahí es donde más falló Boca. “Hicimos hincapié en ser ordenados. Siempre hay momentos en los que el rival te puede someter con la pelota y ahí hay que estar tranquilos para no cometer errores. Fue un partido sólido, casi sin fisuras. Aprovechamos las situaciones que tuvimos”, elogió. Según su mirada, Newell’s apenas inquietó con un cabezazo en el primer tiempo, una estadística que el DT utilizó para respaldar la idea de solidez defensiva.

Ubeda elogió el trabajo de su equipo en el triunfo sobre Newell's Manuel Cortina

En ese contexto también apareció el debut como titular de Gelini, un juvenil que asumió la responsabilidad y para colmo en la Bombonera. “Estuvo bien. Es un chico con potencia física y mucha entrega. Entendió lo que significa jugar en la primera de Boca y eso nos pone contentos”, valoró, que en el tramo final terminó con tres delanteros surgidos de las inferiores en el campo.

El entrenador también se detuvo en el presente de Exequiel Zeballos, otro de los puntos altos de la noche. “Tiene un potencial exponencial. Es un chico que necesita estar contento y así rinde mucho mejor. Está entendiendo las posiciones que debe ocupar según lo que propone el rival. Es una variable súper importante”, destacó.

El presente de Zeballos y Cavani

Consultado por la competencia interna en el mediocampo tras la llegada de Ascacibar, Ubeda fue claro: “Prefiero tener dificultad para elegir que no tenerla. En estos meses vamos a necesitar de todos y será clave que estén bien”.

También llevó tranquilidad respecto a Cavani. “La semana pasada hizo trabajos progresivos, sin contacto ni fútbol reducido. Esta semana vamos a equilibrar cargas para que pueda entrenarse a la par del grupo y ver si está en condiciones”, explicó. Y fue cauto ante la posibilidad de sumar más refuerzos. “No necesitamos otro jugador que lleve la pelota. Tenemos a Aranda como alternativa que juega muy bien en esa posición así que no creo que necesitemos”. Y en relación a sumar otro delantero fue claro: “Estamos esperando la recuperación de los que tenemos”.