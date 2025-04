Cristian Fabbiani respaldó a Fernando Gago tras su salida de Boca: “No tiene techo”

La salida de Fernando Gago de Boca desató todo tipo de repercusiones. La derrota en el superclásico con River le puso punto final al ciclo del entrenador, noticia que sacudió la mañana del martes del fútbol argentino. Y uno de los protagonistas que habló de esta situación fue el entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani, que en la fecha 11, después de que su equipo venciera al conjunto xeneize por 2-0, tuvo un cruce caliente contra su colega en el transcurso del encuentro y en el posterior juego de las declaraciones.

Durante el partido entre Newell’s y Boca se vieron varias situaciones en las que Fabbiani discutió con Gago. Tras el partido, el Ogro aseguró que lo incomodaba cuando los rivales le sacaban mérito y sintió que Gago le había faltado el respeto. En la conferencia de prensa después de los 90 minutos, Pintita declaró: “Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban, era difícil por el medio. A un rival que está posicionado bajo es muy difícil entrarle rápido, porque hay mucha gente y tenés que tener las situaciones de uno contra uno y los espacios para poder encontrarlo”.

Fabbiani, molesto por esta situación, fue irónico en su análisis del partido y lanzó una frase que fue directa la gestión de Gago como técnico de Boca: “Pensé que iba a ser más difícil el partido. Cuando se meten con mi trabajo o con mis jugadores, me salta el jugador que llevo adentro“.

Sin embargo, Fabbiani parece haber cambiado de posición, porque tras la victoria de Newell’s sobre Huracán por 2-0, que le permite llegar a la última fecha con chances de clasificarse a los playoffs del Apertura, el DT del equipo rosarino respaldó a Gago: “Es muy difícil. Yo cambiaría las normas. Tendría que haber dos entrenadores por club en el año porque si no nunca podés trabajar. No es fácil ser entrenador, uno siempre quiere lo mejor. Para mí Fernando no tiene techo“.

Además, Fabbiani aseguró que la decisión que tomó la entidad de la Ribera de despedir a Gago, pese a que el equipo está puntero en la Zona A, no era la más indicada: “Yo siempre veo que el fútbol hay mucha presión. No es tema mío, te doy una respuesta para no ser maleducado, pero creo que el formato de los técnicos se los tiene que empezar a cuidar más”.

La postura de Kudelka

Frank Kudelka, el entrenador de Huracán, prefirió no opinar específicamente del caso de Gago con Boca, pero sí de la inestabilidad en general que sufren los entrenadores: “Estamos desprotegidos los técnicos, a veces hay una alabanza desmedida. Yo escucho y veo, los mismos, ustedes y otros (por la prensa), hasta ayer y anteayer, era una alabanza desmedida de este director técnico (por Gago) y ahora no sabemos ni cómo se llama. No hay consistencia, es todo emocional y depende de lo que el oyente y televidente quiere escuchar. Entonces, estamos indefensos en ese sentido”.

El técnico de Huracán admitió que su trabajo es evaluado constantemente: “Indudablemente, somos merecedores de continuidad o que discontinúen nuestro trabajo, hablo en general, no de este caso puntual, porque esto es moneda corriente no sólo en Argentina, en el mundo”.

Y cerró: “En este caso, particularmente con Boca, no sé qué pasó, no sé si tiene que ver con lo que estoy diciendo o no”.