Facundo Campazzo quedó fuera de la rotación en Denver: “Probamos algo diferente”, dijo su entrenador

Diez días exactamente quedan para el “deadline”, el cierre de los traspasos en la NBA. Y justo ahora Michael Malone, entrenador de Denver, decidió retirar de la rotación habitual del equipo a Facundo Campazzo. El argentino sólo ingresó durante poco más de tres minutos en el holgado triunfo de los Nuggets sobre Milwaukee por 136-100.

“Minutos basura”. Así se le dice al tiempo de juego cuando los partidos ya están definidos. El lapso en el que los entrenadores utilizan a los jugadores jóvenes, a los que empiezan a darle rodaje. Para algunos hasta resultó chocante que el DT lo incluyera en esa categoría. Por lo general, a los jugadores con trayectoria y experiencia (Campazzo está por cumplir 31 años), es mejor dejarlos directamente sin jugar cuando un conductor no los tiene en cuenta, antes que ponerlo en esos momentos. Se lo considera como una muestra de respeto.

Mike Malone siempre tuvo muy buena consideración con Campazzo, pero ahora el equipo necesita otra cosa

Hay una realidad inocultable. El argentino perdió precisión en sus búsquedas al aro con el tiro de tres puntos y eso le quitó confianza. Sin tiro es casi imposible sostener un puesto en la NBA. Campazzo lo sabe, lo dijo en entrevistas recientes: “Si quiero sobrevivir en esta Liga tengo que mejorar mi porcentaje de triples”, reconoció.

Por un lado, la capacidad defensiva y de conducción lo hacen un jugador querido por el entrenador. Por el otro, la falta de gol es asociada con la baja de rendimiento de la “segunda unidad” de Denver.

¿Qué explicación dio Malone sobre la salida de Campazzo del equipo? “El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto. Sentimos que debíamos probar algo diferente ”.

El lugar que el argentino tenía como primer suplente de Monte Morris fue ocupado por Bones Hyland, un joven que tiene más gol y en los dos últimos partidos anotó cuatro triples. Campazzo jugó 6 y 3 minutos en los dos últimos partidos, mientras que Hyland sumó 24 y 18. La rotación en el perímetro la completan Will Barton (escolta titular), Austin Rivers y Bryn Forbes. Y, por si fuera poco, está por volver el base canadiense Jamal Murray. Es decir que el panorama podría ser cada vez más complicado para el base cordobés.

Facundo Campazzo solo ingresó en los últimos 3:26 de partido y puso sumar esta asistencia.

¿Es posible un trade con Campazzo?

Los rumores en los últimos días fueron que Campazzo podría ser incluido en un intercambio con otro equipo de la NBA. Su salida de los Estados Unidos está descartada, ya que tiene un contrato hasta el final de la temporada. Pero la abundancia de jugadores perimetrales en el plantel de Denver y la pérdida de minutos de juego, acrecentaron los rumores de un posible traspaso. Sin embargo, esa posibilidad también aparece como algo poco probable.

La llegada de Forbes en el último intercambio con PJ Dozier tuvo como objetivo suplir la falta de tiro exterior. Dentro de las búsquedas de Malone en el sistema de juego, las necesidades parecen estar cumplidas. No parece razonable que intenten otro intercambio. Tal vez pueda reforzar las posiciones más débiles: buscar un alero y un pivote suplentes.

Pero además, las chances de generar un acuerdo con otra franquicia involucra una serie de compromisos financieros que no son tan sencillos de concretar. Si dos equipos deciden intercambiar jugadores, deben hacerlo dentro de los términos que permitan un balance equitativo en los salarios de los jugadores.

Facundo Campazzo reacciona tras meter un triple ante Detroit, hace diez días; la gestualidad del argentino en la cancha deja ver su realidad Ethan Mito/Clarkson Creative - Getty Images North America

La salida de Campazzo, que promedia 6,1 puntos, 2 rebotes y 3,9 asistencias por partido, debería involucrar a otros jugadores de Denver. Parece un movimiento muy complejo en las condiciones actuales.

No es la primera vez que el argentino pierde terreno en la consideración de Malone. Pero en todos los casos siempre encontró la manera de fortalecer su ánimo y recuperar su lugar. A veces, fueron las lesiones de sus compañeros las que lo ayudaron a tener esa oportunidad. Hoy, todos están sanos y el equipo funcionó bien sin él. En el triunfo sobre Milwaukee, Nikola Jokic fue la figura con 18 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes.

¿Qué debería pasar para que Campazzo vuelva a jugar con frecuencia? Los triples son fundamentales. Pero no es lo único. La falta de aciertos desde la larga distancia, de manera indirecta, comienza a mellar la confianza y repercute en todas las acciones. No se puede analizar sólo un detalle. La mejora en ese rubro, debería empujar al resto de los aspectos su juego.

Son tiempos para repasar lo hecho hasta aquí. La experiencia de Campazzo en la NBA tuvo hasta aquí cosas muy positivas. Supo ser útil en esta formación de Denver y puede volver a serlo si se dan las condiciones. Debe mejorar, pero no todo depende de él. En una carrera en la que casi siempre fue en ascenso, ahora le toca detenerse en una encrucijada. Le corresponde elegir cuál será el siguiente paso.