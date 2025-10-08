La reserva de Boca estaba jugando cuando se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al mundo del fútbol. El entrenador, de 69 años, atravesaba un duro cuadro de salud que se habría agravado en las últimas semanas, en las que afrontó dos internaciones. Si bien había vuelto a dirigir a Boca en La Bombonera -estuvo en el banco en el empate 2 a 2 ante Central Córdoba- desde ese entonces no estuvo nuevamente al frente del primer equipo.

La muerte de Russo deja un gran vacío en el mundo del fútbol (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Este miércoles, tras varios días de un pronóstico reservado, la AFA comunicó la triste noticia. "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", informaron.

La reserva de Boca estaba jugando cuando se enteraron de la muerte de Russo

Como un guiño del destino, mientras todos se enteraban de la triste noticia, un partido de fútbol se estaba jugando y era un encuentro del Torneo Proyección, entre la reserva de Boca Juniors y la de Belgrano de Córdoba. El partido, transmitido por ESPN, iba 2 a 1 en favor del Pirata cuando a los 37 minutos del primer tiempo se decidió frenar la pelota.

“Detuvieron el partido y entendemos por qué. El partido puede suspenderse”, dijo el relator mientras la cámara transmitía imágenes de Mariano Herrón, el DT de la reserva, visiblemente emocionado por lo que sucedía. “Se suspende. Lamentablemente se confirma la triste noticia de la muerte de Russo. A los 69 años el DT de Boca dejó una huella imborrable en el fútbol argentino”, completó el relator, también movilizado por la situación.