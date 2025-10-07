De Verón al Chiqui Tapia: los mensajes de aliento para Miguel Russo en medio de su complicado momento de salud

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, atraviesa un delicado estado de salud que llevó al club de La Ribera a emitir un comunicado oficial para informar a sus hinchas y a la comunidad del fútbol argentino.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", indicó la cuenta oficial de Boca en X dando un pantallazo de cómo se encuentra el histórico entrenador. Cabe destacar que Russo no estuvo presente en los últimos dos encuentros del Xeneize, delegando el mando en Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

A raíz de la gravedad del asunto, muchos protagonistas se hicieron eco de la noticia y le brindaron su apoyo a Miguel en las redes sociales. Uno de ellos fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien lo tuvo como entrenador a Russo en el cuadro platense en 1995 y 2011.

“Mucha fuerza, Miguel”, exclamó el exjugador de la selección argentina y Manchester United con una foto antigua del entrenador en su paso por Estudiantes de La Plata.

Además de Verón, otra figura importante del deporte nacional que se pronunció fue Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien utilizó el comunicado oficial de Boca para brindar su apoyo en X. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, lanzó el mandamás que, en las últimas horas, viajó a los Estados Unidos para los partidos amistosos que disputará la selección argentina contra Venezuela y Puerto Rico.

Luego de la contundente victoria de Boca Juniors por 5-0 ante Newell’s Old Boys de Rosario, Leandro Paredes, capitán del conjunto azul y oro, se expresó en zona mixta sobre el estado de salud del entrenador, quien se ausentó en varios entrenamientos, pero aún así, está al tanto de su situación clínica.

“Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", expresó el mediocampista, quien, en su tono de voz, dejó entrever la preocupación por el estado de salud del DT.

Por su parte, Úbeda, quien tomó el mando del primer equipo de Boca ante la ausencia de Russo, se apartó de la alegría generalizada por la goleada ante Newell’s y le envío palabras de aliento al experimentado DT. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, exclamó el Sifón, en conferencia de prensa.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, resaltó el ayudante de campo, quien, en la previa a cada partido, se comunica con Russo para elegir la mejor estrategia o táctica y los jugadores apropiados para enfrentar al rival de turno que se presente en el torneo local.