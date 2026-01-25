Lucas Janson, titular en Boca: de cuarta opción en ataque a jugar de 9 en el debut ante Riestra

Fue uno de los primeros puestos que Boca buscó reforzar tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Clausura, aun cuando terminó la temporada como el equipo más goleador del año. La necesidad no pasaba solo por fortalecer la competencia interna pensando en el desafío de la Copa Libertadores, sino también por las reiteradas ausencias de Edinson Cavani, quien desde hace largo tiempo convive con una lumbalgia, y el flojo nivel de Milton Giménez, que cerró 2025 con cinco partidos consecutivos como titular sin poder convertir, su registro más bajo desde su llegada al club.

Este domingo, entonces, 49 días después de aquel último partido oficial en la Bombonera, todas las miradas estarán puestas en el número nueve. Eso sí: no será por la llegada de un refuerzo rutilante, sino por un futbolista que inició 2026 como cuarto delantero, que inicialmente era considerado por el cuerpo técnico como wing y hasta evaluó opciones para emigrar cuando el club se movía en el mercado en busca de un extremo. Se trata de Lucas Janson. Así, Claudio Ubeda debió retocar varios aspectos del funcionamiento del equipo para no resignar poder ofensivo aun sin sus principales referencias de área.

Lucas Janson, en un partido de Boca vs. Aldosivi Manuel Cortina

Las lesiones de los tres centrodelanteros con los que contaba el DT -Giménez arrastra una pubalgia y podría ser operado, mientras que Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el gemelo derecho y será baja por algunas semanas- abrieron la puerta para que Janson ocupe ese lugar en el estreno de hoy ante Deportivo Riestra, desde las 18.30, como local. El delantero, de 31 años, se sumó a Boca a mediados de 2023 y todavía no logró consolidarse con la camiseta azul y amarilla, más allá de haber arribado como alternativa y no como pieza titular.

Su llegada generó polémica por varios motivos: el nivel que había mostrado en Vélez, donde había dejado de ser una fija en el once; el monto de la operación -casi cuatro millones de dólares más un contrato por cuatro años- y la circunstancia de que, al momento de su incorporación, compartía representante con Juan Román Riquelme.

Ubeda recurrirá a Janson, a quien consideraba como extremo hasta las lesiones de los centrodelanteros

En estos dos años y medio pasaron seis entrenadores: Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago, Mariano Herrón, Miguel Russo y el propio Ubeda. Ninguno lo utilizó de manera sostenida desde el arranque, salvo apariciones puntuales: el tramo en el que mayor continuidad tuvo fue su primer semestre, en partidos que Boca afrontaba con formaciones alternativas mientras disputaba las instancias finales de la Copa Libertadores.

En total, Janson suma 47 encuentros en el club -solo cinco completos- y tres goles: ante Central Córdoba y Lanús, en medio de la serie de semifinales frente a Palmeiras, y otro a comienzos de 2025, en la goleada 5 a 0 por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz. En ninguna de esas presentaciones comenzó como centrodelantero: jugó como extremo o como acompañante de un nueve, casi siempre de Merentiel.

La última vez que Janson fue nueve titular data de casi una década atrás: el 16 de marzo de 2016, en Tigre, en la derrota 2 a 1 ante Huracán por la séptima fecha del Torneo Transición. Dirigido por Mauro Camoranesi, jugó como hombre más adelantado en un 4-2-3-1. El antecedente previo es del 12 de agosto de 2014, también con el Matador, en la caída 1 a 0 frente a Vélez en Victoria, con el mismo esquema y con Fabián Alegre como entrenador.

¡ATAJADÓN DE OLVEIRA PARA EVITAR EL GOL DE JANSON!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UydQ0zqfJm — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Ubeda ya le dio minutos a Janson como punta cuando ingresó por Merentiel en el amistoso frente a Olimpia. Allí, pese a no sentirse cómodo en el rol, se adaptó rápido a la posición y tuvo dos cabezazos claros: uno despejado por el arquero y otro que dio en el palo. Sin más variantes, el técnico promovió esta semana a Primera al juvenil Iker Zufiaurre, quien debutó en 2024 y formó parte de la Reserva campeona, un futbolista que se mueve principalmente como extremo, aunque con una interesante cuota goleadora.

Para fortalecer la ofensiva, el técnico tomó decisiones relevantes en la estrategia y el armado del equipo. Por un lado, le asignó a Herrera rol más libre, flotando por delante de Leandro Paredes y buscando conectar con los delanteros. La idea inicial era comenzar 2026 con el mismo mediocampo que cerró 2025, con Milton Delgado como tercer volante, un cinco más posicional que aporte equilibrio, aunque sin gol.

Tomás Belmonte, autor de un gol ante Olimpia, se mete en el once en lugar de Milton Delgado prensa boca

Por eso, el entrenador resolvió el ingreso de Tomás Belmonte, dándole lugar a un futbolista que viene de convertir en el último amistoso -llegando al área justamente como nueve- y que acumula 20 tantos y 11 asistencias en 261 encuentros. La tercera modificación es la presencia de Alan Velasco por la derecha, un futbolista sin características de wing clásico, a diferencia de Brian Aguirre, más pensado para asistir a un atacante de mayor porte: Janson es el segundo jugador más bajo del plantel, con 1,71 metro, pero igual ofrece un buen cabezazo.

No será la primera vez que Boca juegue sin un nueve natural en cancha. El antecedente más recordado es el de 2003, tras la venta de Martín Palermo a Villarreal y antes de la consolidación de un joven Carlos Tevez, cuando Carlos Bianchi dispuso un ataque sin un goleador definido, con Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado, que compartieron ofensiva en 16 partidos y marcaron 18 goles.

Hubo casos más recientes. En noviembre de 2017, Boca visitó a Rosario Central pocos días después de que Darío Benedetto sufra la ruptura del ligamento cruzado anterior, ante Racing. Ramón Ábila se recuperaba de un desgarro en Huracán antes de incorporarse al plantel y Walter Bou, anunciado como titular, quedó al margen por una contractura. La referencia fue Oscar Benítez, con Cristian Pavón y Edwin Cardona por las bandas, y Boca perdió 1 a 0. Más cerca en el tiempo, en abril de 2021, Russo dispuso un equipo combativo para debutar en la Copa Libertadores ante The Strongest: incluyó a Franco Soldano como titular, pero lo utilizó como volante y a Sebastián Villa como nueve. El partido terminó 1 a 0, con gol del colombiano.

Este domingo, Janson afrontará el desafío de rendir en una posición que le resulta ajena y buscar de afirmarse, al menos hasta que se recupere alguno de los centrodelanteros o esté en condiciones de jugar Ángel Romero, quien podría estar disponible a partir de este lunes. Entre negociaciones que se dilataron más de la cuenta y otras que nunca llegaron a buen puerto, la falta de previsión y la mala fortuna llevaron a Boca a un escenario inimaginable, y ahora la responsabilidad caerá en la cancha sobre quien menos lo esperaba.