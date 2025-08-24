Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona

Daniel Bolotnicoff, abogado y hombre de confianza del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, murió a los 69 años tras sufrir una descompensación en la madrugada del domingo.

Su fallecimiento generó repercusión en el ambiente del fútbol argentino, donde se desempeñó por más de tres décadas como asesor legal, representante de futbolistas y operador en negociaciones institucionales.

Su carrera en el deporte comenzó a ganar notoriedad en la década del noventa, cuando se sumó al entorno de Diego Maradona. En aquel período acompañó al astro en distintos momentos sensibles, entre ellos el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que fue apartado luego de un doping positivo.

Bolotnicoff ejerció entonces un rol de respaldo legal y estratégico, lo que le permitió instalarse de allí en más como un profesional de confianza en contextos de alta exposición mediática.

Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona, murió a los 69 años

En 1998 fundó junto a Juan Marcos Franchi Back Sports S.A., que se consolidó como una de las agencias más activas en el mercado de futbolistas argentinos y uruguayos, y que pujó refuerzos codiciados.

Gestionaron, entre otras, las carreras de deportistas como Diego Forlán, Rodrigo Bentancur y Juan Foyth, además de otros destacados del ámbito local e internacional como Pablo Ledesma y Rodrigo Aliendro.

La relación profesional que lo vinculó a Juan Román Riquelme se inició en la etapa en que el exenganche aún era futbolista, en asuntos contractuales puntuales, y se consolidó cuando este pasó a la dirigencia.

Con el paso del tiempo, Bolotnicoff se transformó en su asesor legal y en la figura central en las negociaciones de Boca Juniors. Aunque nunca ocupó un cargo visible dentro de la estructura formal del club, se le atribuía un rol en los mercados de pases, donde intervenía en contrataciones, ventas y renovaciones.

Su influencia lo convirtió en un actor clave de la actual gestión, al punto de ser señalado por distintos dirigentes y medios especializados como “el operador en las sombras” de la conducción de Riquelme.

En 2021, fue objeto de críticas por parte del expresidente de Boca, Daniel Angelici. En una entrevista con El Show del Fútbol (América), el dirigente cuestionó el rol del abogado y el peso que tenía dentro de la institución.

“Muchos representantes me dicen que para llevar una oferta o una transferencia tienen que hablar con él [Bolotnicoff]”, afirmó entonces Angelici. Según explicó, ese mecanismo le resultaba irregular porque, a su entender, las contrataciones y ventas deberían ser “parte del trabajo de la dirigencia del club“.