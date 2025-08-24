Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona
El letrado falleció en la madrugada del domingo tras sufrir una descompensación; tuvo un rol decisivo en negociaciones de Boca y en la representación de jugadores destacados
- 3 minutos de lectura'
Daniel Bolotnicoff, abogado y hombre de confianza del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, murió a los 69 años tras sufrir una descompensación en la madrugada del domingo.
Su fallecimiento generó repercusión en el ambiente del fútbol argentino, donde se desempeñó por más de tres décadas como asesor legal, representante de futbolistas y operador en negociaciones institucionales.
Su carrera en el deporte comenzó a ganar notoriedad en la década del noventa, cuando se sumó al entorno de Diego Maradona. En aquel período acompañó al astro en distintos momentos sensibles, entre ellos el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que fue apartado luego de un doping positivo.
Bolotnicoff ejerció entonces un rol de respaldo legal y estratégico, lo que le permitió instalarse de allí en más como un profesional de confianza en contextos de alta exposición mediática.
En 1998 fundó junto a Juan Marcos Franchi Back Sports S.A., que se consolidó como una de las agencias más activas en el mercado de futbolistas argentinos y uruguayos, y que pujó refuerzos codiciados.
Gestionaron, entre otras, las carreras de deportistas como Diego Forlán, Rodrigo Bentancur y Juan Foyth, además de otros destacados del ámbito local e internacional como Pablo Ledesma y Rodrigo Aliendro.
La relación profesional que lo vinculó a Juan Román Riquelme se inició en la etapa en que el exenganche aún era futbolista, en asuntos contractuales puntuales, y se consolidó cuando este pasó a la dirigencia.
Con el paso del tiempo, Bolotnicoff se transformó en su asesor legal y en la figura central en las negociaciones de Boca Juniors. Aunque nunca ocupó un cargo visible dentro de la estructura formal del club, se le atribuía un rol en los mercados de pases, donde intervenía en contrataciones, ventas y renovaciones.
Su influencia lo convirtió en un actor clave de la actual gestión, al punto de ser señalado por distintos dirigentes y medios especializados como “el operador en las sombras” de la conducción de Riquelme.
En 2021, fue objeto de críticas por parte del expresidente de Boca, Daniel Angelici. En una entrevista con El Show del Fútbol (América), el dirigente cuestionó el rol del abogado y el peso que tenía dentro de la institución.
“Muchos representantes me dicen que para llevar una oferta o una transferencia tienen que hablar con él [Bolotnicoff]”, afirmó entonces Angelici. Según explicó, ese mecanismo le resultaba irregular porque, a su entender, las contrataciones y ventas deberían ser “parte del trabajo de la dirigencia del club“.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
Juegan en La Bombonera. Boca es superior a Banfield, que tiene como figura a su arquero: las impresionantes atajadas de Sanguinetti
En la Bombonera. Cuándo juega Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025
"¿Adaptar a qué?". El Boca de Riquelme sumó 45 refuerzos, pero no revendió ninguno: fundamentos negativos de un patrón que se repite
- 1
TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa
- 2
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 3
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
- 4
El Boca de Riquelme sumó 45 refuerzos, pero no revendió ninguno: fundamentos negativos de un patrón que se repite