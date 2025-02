Néstor Gorosito, exultante tras eliminar a Boca de la Copa Libertadores: el “biri biri” de la Bombonera y el baile en el vestuario

Exultante y con la certeza de haber conseguido el objetivo. Así estaba Néstor Pipo Gorosito: con la confianza por las nubes por un golpe que nadie suponía que su equipo, Alianza Lima, podía dar. Él jugó en todo momento la serie ante Boca. Adentro y afuera de la cancha. La experiencia y su personalidad le permitieron convertirse en el centro de la escena; lo buscó, entendió que era necesario. Por eso, Pipo fue protagonista casi excluyente en esta clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores del equipo peruano en la Bombonera. Se encargó del diseño táctico de su equipo, se propuso calentar el clima antes del partido, sembró una y mil dudas, le habló al árbitro Piero Maza hasta más no poder y mostró condición de liderazgo en los momentos cruciales.

Alianza Lima dio el batacazo por penales, la locura fue absoluta, pero antes Pipo ya había hecho su trabajo, porque no tuvo problemas en bajarle el precio a la Bombonera, hablando que la energía de ese estadio es un mito y dijo que era puro “biri biri”. Y volvió sobre el tema tras la victoria de su equipo: “No es la Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, es que puede no haber nadie o un millón de personas, lo que pesa es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grandes los jugadores, los equipazos que ha tenido”, dijo Pipo. Y cuando le respondieron “la gente también”, dijo: “Normalmente son (así) los equipos grandes de Sudamérica y el mundo, completamente lógico, pero a la cancha entran los jugadores porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos”.

Pipo Gorosito aclaró su opinión sobre La Bombonera y exclamó que "los daban por muertos..."



No se detuvo, Gorosito estaba dispuesto a redoblar su apuesta: “No es por la cancha de Boca, pero puedo ir al Maracaná y por ahí juego para la miércoles y juego mal no porque la gente me grite, sino porque tengo un mal día. Todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha. Nosotros los picamos a los jugadores porque nos daban por muertos antes de jugar. El fútbol no se puede predecir, por eso es tan lindo y amplio, son puntos de vista”.

El análisis de Gorosito

El entrenador de Alianza Lima estaba feliz por el golpe en la Bombonera, incluso se viralizaron imágenes en las que se lo vio celebrando en el vestuario con sus jugadores que lo tentaron para que baile con ellos. Más allá de esta emoción, Gorosito admitió: “Nos defendimos prácticamente todo el partido, ellos encontraron el gol al principio, empatamos, lo podríamos haber definido con Eryc Castillo y en el segundo tiempo Boca jugó mejor que nosotros, que estábamos muy atrás. Tenemos que mejorar particularmente de visitante para no sufrir como hoy”.

"ARGENTINA FUE CAMPEÓN DEL MUNDO POR PENALES Y NO HABÍA NADIE TRISTE"



Y agregó: “Queríamos jugar mucho más lejos de nuestro arco, de igual a igual, Boca nos superó y con los dos marcadores de punta subidos nos complicó. La alegría cubre todas las falencias que tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir. Fue exiguo el resultado allá, merecimos ganar por dos o tres goles, más que ellos acá salvo por la chance de Cavani, que me pareció que se había pasado de tiempo”.

El DT argentino rescató la tarea de su equipo en un contexto completo: “Estoy contento por la lucha, la entrega y por el triunfo, lógicamente. Es una felicidad por la clasificación y por haber ingresado a la Sudamericana. Pero estoy extremadamente contento por los jugadores y por el club”.

El baile de Pipo en el vestuario

