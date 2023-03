Boca - Patronato: Ibarra quiere que la tercera final sea la vencida y ganar la Supercopa en Santiago del Estero

escuchar

Hugo Benjamín Ibarra se vuelve a cruzar con otra posibilidad que, más que nunca, no querrá desaprovechar. Es que lo que vivirá esta noche en Santiago del Estero con el enfrentamiento de Boca ante Patronato, mano a mano en disputa por la Supercopa Argentina (desde las 21.30), ya lo ha vivido recientemente por duplicado y han resultado malas experiencias: previo y post al gran parate por el Mundial Qatar 2022, su Boca tuvo la chance de sumar una o dos estrellas adicionales a la Liga Profesional obtenida, pero Ibarra no logró engrosar sus títulos como entrenador. Este miércoles tiene la gran chance de consagrarse supercampeón ante un equipo que le ha propinado duros tropezones el semestre pasado, pero que vive su realidad en la segunda categoría e invita al equipo xeneize a no llenarse de dudas. ¿ Cómo se define? En caso de empate en los 90, habrá alargue. Y de persistir la igualdad, penales. El partido, que comienza a las 21.15, será emitido por ESPN Premium y TNT Sports.

Campeón contra campeón. Aunque con una diferencia vital: la institución de la Ribera casi que no alteró su forma (tanto en el armado del plantel como en su estilo confuso, pero efectivo) de aquel que se consagró en el torneo local, mientras que la entidad de Paraná sufrió enormes y lógicas modificaciones tras el descenso y, por ende, ya no es el equipo que se ganó un gran respeto en la última parte del año pasado, quedándose con la Copa Argentina (primer título en su historia) y acumulando un gran colchón de puntos que no le alcanzó para continuar en primera.

Semifinal de la Copa Argentina 2022: Boca perdió por penales con Patronato

Es un campeón que intentará dar otro golpe, pero que hoy milita en la Primera Nacional y tiene menos recursos. Se le fueron 18 futbolistas (incluso, Facundo Sava dejó de ser el técnico) e incorporó otros 17, muchos del ascenso: Walter Otta maneja prácticamente la misma cantidad de jugadores, pero es un conjunto diferente. De hecho, no inició bien el 2023 porque cayó como local con San Martín, de San Juan, e igualó ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Defensores Unidos de Zárate y Flandria.

Pese a todo, Boca no tiene que dejar de respetarlo ni descuidar los detalles. Lo que no deja de ser cierto, en efecto, es que Ibarra tiene en la espalda esa presión de obtener un título ante un rival de menor peso. Caer en un encuentro que define la posibilidad de un nuevo trofeo significaría adherirlo a las finales recientes que no pudo ganar: más allá de estar en desacuerdo con disputar el Trofeo de Campeones ante Racing (ganó los dos títulos locales del 2022), en noviembre fue derrotado por 1-2; en Abu Dhabi, por la novedosa Supercopa Internacional, no pudo ante el mismo rival y cayó por el mismo resultado, con un penal insólitamente cobrado sobre la hora.

Supercopa Internacional: Racing 2 vs. Boca 1

¿La cuestión? Luego de la coronación en el campeonato, el técnico bien pudo sumar crédito en el cargo, pero falló. No afectaron en su continuidad las caídas. La de esta noche, en cambio, es una final que puede no ser determinante, pero sí suficiente para empezar a desconfiar de este Boca al momento de las paradas definitorias y poner la lupa en que -en cuestión de cuatro meses- el club pudo haber sumado tres estrellas. Entonces, la responsabilidad en el DT es grande. Ganar la Supercopa aportaría la serenidad que necesita de cara a los desafíos que se aproximan, como la Copa Libertadores.

Porque es cierto que el exlateral lidia con las críticas por el rendimiento colectivo. Justamente, en el último compromiso ante Vélez (2-1), su equipo mantuvo el orden, la firmeza y sacó a relucir su personalidad. Entonces, en la conferencia de prensa, el entrenador se molestó con la consulta de un periodista que aseguró que el Fortín lo superó y consultó si lo conformaba el triunfo: “¿En qué sentido? A ver, contame… ¿En cuántas jugadas? Ah, con centros, no con situaciones claras. Estoy totalmente conforme”.

Darío Benedetto ensaya una pirueta que será gol de Boca: el delantero regresará hoy a la titularidad y buscará otro título con el equipo xeneize MARCOS BRINDICCI - AFP

Al caer con Talleres en la tercera fecha, en una noche cordobesa en la que pudo ser goleado, el DT había decidido no hablar. En cambio, cuando venció a Platense (3-1) a la siguiente semana, bromeó: “La única diferencia de un partido a otro es que no hablé, ja”. Aunque los protagonistas xeneizes digan públicamente que están habituados a las críticas, cuando las cosas no salen se altera mucho el ánimo.

Incluso, el antecedente también pesará sobre los hombros de Ibarra. Es que enfrente estará el rival que también le dio una sensación amarga tres días después de la celebración de octubre pasado: el Patrón lo eliminó en las semifinales de la Copa Argentina. Como el calendario venía muy ajustado por la Copa del Mundo, el formoseño decidió plagar de suplentes el equipo, terminó igualando 1-1 y los entrerrianos pasaron a la final a través de los penales.

Después de quedar afuera contra Vélez (fue suplente), Alan Varela volverá a ser titular en Boca contra Patronato, y por la Supercopa Argentina Prensa Boca

De hecho, tampoco le pudo vencer en la Liga Profesional. Cuando el ciclo daba sus primeros pasos, el ahora conjunto de la segunda categoría lo goleó en Paraná (0-3). No es un rival que a Ibarra le cause recuerdos agradables, pero puede –y debe- tener una revancha mucho más a la altura para poder ganar la primera final de las tres oportunidades que contabilizará esta noche en el estadio Madre de Ciudades.

Noche de Supercopa para que Boca agrande su vitrina y para que Ibarra no sufra los partidos definitorios como un karma de su ciclo.

Probables formaciones

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Ezequiel Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Entrenador: Hugo Ibarra.

Patronato: Julio César Salvá; Matías Ruiz Díaz, Cristian González, Sergio Ojeda y Facundo Cobos; Fabio Vázquez, Nicolás Domingo, Alexander Sosa y Jorge Valdéz Chamorro; Juan Cruz Esquivel y Enzo Díaz. Entrenador: Walter Otta.

Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. Estadio: Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Hora de inicio: 21.15.

21.15. TV: ESPN Premium y TNT Sports.

