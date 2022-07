Boca: ¿Quién hace los goles?. El problema de Boca, de Battaglia a Ibarra, y más allá de los penales errados por Benedetto

Boca encontró un poco de paz luego de estar inmerso entre tanta marea turbulenta. El 1-0 a Talleres, con un gol de Marcos Rojo de penal, fue suficiente para cerrar los ojos y sentir un mimo que relaje tantos golpes dados a sí mismo. Primero, porque Hugo Ibarra triunfó por primera vez como DT interino tras el flojísimo nivel colectivo y el consecuente debut adverso ante San Lorenzo. Luego, porque el equipo debió aguardar hasta la octava fecha de la Liga Profesional para que no le hicieran goles en un encuentro.

No obstante, claro que sonreír un rato no significa gozar de total plenitud: el Xeneize representa un claro ejemplo a raíz de una gran y extraña falencia que potenció ante los cordobeses y que está relacionada con el gol. Es que, por un lado, los delanteros llevan un tiempo inusual ausentándose ante la red, mientras que los medio campistas no acumulan un buen número de tantos. Con sólo decir que Rojo convirtió los últimos dos (puso la cabeza ante el Ciclón) y que el último atacante que hizo uno fue Eduardo Salvio… que ya no está en el plantel.

“Toto” quedó en libertad de acción comenzado el presente mes. Su última acción con la camiseta azul y oro fue la misma noche de su último festejo, el 24 de junio: desde los doce pasos convirtió en la caída ante Unión (1-2), en la Bombonera. Es decir que los delanteros que permanecen en el plantel llevan más tiempo sin vencer el arco rival.

Las chances de Boca ante Talleres

El hombre del que más se habló desde la eliminación copera fue Darío Benedetto. A raíz de los dos penales trascendentales que erró en la revancha (ante Talleres también falló) y las oportunidades que despilfarró. Aunque si se profundiza el caso, el ‘9′ no se desahoga desde hace más de un mes: el 15 de junio, en el 5-3 a Tigre, parece haber gastado la pólvora con un doblete.

Cuatro días después, las últimas anotaciones de delanteros. Ante Barracas Central, tanto Sebastián Villa como Exequiel Zeballos aportaron para el 3-1. Encima, este interinato comenzó decidiendo que el juvenil retorne al banco de suplentes. En tanto, los centro atacantes suplentes tampoco cambiaron la ecuación: Luis Vázquez, por el que Brugge -de Bélgica- se atrevió a ofrecer U$S 10.000.000 y está en negociaciones con el Consejo de Fútbol, participó en nueve encuentros (cuatro de titular) luego de dejar su huella en la goleada a Tigre (convirtió el 3-0 final) que consagró a Boca como campeón de la Copa de la Liga y no pudo reencontrarse con el gol, mientras que Nicolás Orsini sólo tiene tres tantos en el club y su última vez fue el doblete a Central Córdoba, de Rosario, por la Copa Argentina, hace más de cuatro meses.

Sebastián Villa, con poco peso ofensivo en los útlimos partidos de Boca Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Queda expuesto por qué Sebastián Battaglia, entre sus pretensiones durante un último mercado de pases en el que aseguró no haber sido escuchado, pidió por la contratación de Martín Payero, ex volante de Banfield, actual de Middlesbrough, pero ahora cedido a… Boca. El cordobés, de 23 años, tiene buena media distancia, aunque deberá ratificarlo. El punto de la cuestión: el exentrenador sabía que los volantes no le estaban brindando esa alternativa ni son habitué entre los goleadores.

Ibarra mantuvo las titularidades de Alan Varela y “Pol” Fernández. El primero, siempre más lejos del arco adversario por ser el ‘5′, tiene apenas uno en 55 encuentros: en mayo, firmó el del triunfo sobre Deportivo Cali con el que esquivaron el papelón de quedar afuera en la etapa de grupos de la Libertadores. El de 30 años, por su parte, le anotó hace semanas a Barracas el que es el único gol en su (tercer) ciclo: con esta conducción ya tuvo otra etapa en 2020 en el que sólo le convirtió a Colón, una fecha antes de ser campeones de la inolvidable Superliga 2019/2020. Entonces, dos tantos en 45 participaciones (y 42 desde el inicio). Frente a Talleres, Pol Fernández sumó un remate en el palo sobre el final del partido. Estuvo cerca, pero no pudo convertir.

Oscar Romero todavía no marcó con la camiseta de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

El exlateral derecho sumó al medio campo a Juan Ramírez, el zurdo que arribó hace un año con muchas expectativas por ser del gusto de Juan Román Riquelme. Tanto es así que lleva disputados 51 compromisos, pero sólo gritó dos veces. Y como al DT le gusta jugar con un enlace, Oscar Romero sigue siendo una fija en el equipo a pesar de que en 24 partidos no marcó. Estuvo cerca ante el Ciclón, con un tiro libre que le sacaron entre Torrico y el travesaño.

Algo que desde su debut tampoco logró Aaron Molinas (ya jugó 39 veces), del que se destacan el desparpajo para crear juego y el cambio de ritmo que le proporciona a sus compañeros al entrar al campo, pero –por ahora- nada vinculado a encuentros con la red. Cristian Medina, otro juvenil, sí sabe lo que es anotar con la camiseta de Boca: el 17 de abril del año pasado dejó su única marca.

Entre todos ellos suman los mismos goles (seis) que contabiliza Agustín Almendra: por algo es que el Consejo lo quiere de nuevo en el plantel tras haber echado a Battaglia, que a partir de una grave falta de respeto hacia él decidió en marzo apartarlo del grupo. El asterisco: juega en la Primera desde 2018 y 2020 fue el único año en el que no tuvo participaciones, entre la pandemia y su decisión de ausentarse al club por cuatro meses.

Penal de Benedetto a las nubes en la definición entre Boca Juniors y Corinthians por Copa Libertadores. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Otros volantes que están -pero no son prioridad- son Esteban Rolón (no tiene goles), Jorman Campuzano (dos tantos en 96 encuentros) y Diego González (tres en 20 meses de estadía en los que estuvo aquejado por muchas lesiones).

Poder de fuego muy apagado en los atacantes y casi nula influencia de los volantes. Preocupaciones en las que Ibarra deberá trabajar y Riquelme deberá tener en cuenta para incorporar.