Las polémicas de la fecha: el penal “más grande que una casa” que no le cobraron a Colón y las jugadas que dejó el Boca-River en la Liga Profesional

Pasó otra fecha del fútbol argentino repleto de polémicas. Una vez más, el VAR falló en algunas jugadas puntuales, ya que no lograron corregir fallos previos del juez principal. O, si lo modificaron, lo hicieron mal. Dos penales inexistentes. Una roja a un futbolista de Racing que se dio luego de un cambio de fallo evitable. Un tanto convertido por Vélez donde se decidió por la interpretación del árbitro y de los encargados del VAR, y además, todo lo que dejó el superclásico que pudo haber terminado con algunos futbolistas menos. ¿Estuvo bien el arbitraje de Darío Herrera ? Cumplió con una correcta actuación, LA NACION lo calificó con 7 puntos, aunque hubo jugadas discutidas.

Las polémicas del superclásico

Boca derrotó 1 a 0 a River, con el tanto marcado por Benedetto. Sin embargo, la actuación del árbitro Darío Herrera quedó marcada por algunas acciones polémicas que se dieron en La Bombonera. Una de ellas se dio cuando se jugaban 6 minutos de la segunda parte. Allí, Pol Fernández bajó a Nicolás De la Cruz sin intención de disputar la pelota a la altura del círculo central, cortándole un avance hacia el sector ofensivo. Herrera, no la vio. Luego de algunas protestas, cortó el partido al ver al uruguayo tendido en el piso, dolorido: sin embargo, desde el VAR interpretaron que se trató de una infracción para amarilla, pero vale destacar que los fallos (o la intervención del VAR) sólo se modifican si son de tarjeta roja.

A los 17 minutos, Paulo Díaz fue con mucha imprudencia sobre Juan Ramírez en una jugada que pudo haber sido para segunda amarilla. Lo cierto es que el chileno ya había sido amonestado hacía sólo 6 minutos antes por un topetazo a Martín Payero sobre uno de los costados de la cancha. Los futbolistas de Boca, de inmediato, pidieron que expulse al defensor del Millonario, pero Herrera interpretó que no era para sancionar disciplinariamente.

Paulo Díaz metió esta patada estando amonestado y todo Boca reclamó la expulsión del chileno.#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/pEPzdm0hUe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2022

Otra jugada que quedó marcada en el duelo entre el Xeneize y el Millonario ocurrió a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Rodrigo Aliendro recibió en su campo un pase de De La Cruz. Al momento de descargar la pelota para Enzo Pérez, el mediocampista recibió una embestida de Alan Varela. Y el volante de Boca realizó una falta común. Con Aliendro en el piso, el futbolista de Boca intentó volver a posicionarse para evitar el contraataque millonario, pero en el intento, involuntariamente, golpeó con su pierna el rostro del número 27 riverplatense.

La jugada siguió y el volante de River quedó en el piso. Cuando el juego se detuvo y el árbitro, Darío Herrera, fue a ver qué pasaba, el hombre de River mostraba mucho dolor y chorreaba sangre del rostro. Aliendro, que había ingresado al comienzo del segundo tiempo en lugar de Marcelo Herrera, tuvo que ser reemplazado por Palavecino. Apenas estuvo en la cancha 24 minutos . El parte médico de River: “Rodrigo Aliendro sufrió una fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. La falta de Varela fue común, pero Aliendro tuvo mala suerte en cómo siguió la jugada.

Aliendro, con sangre en su rostro durante el Boca vs. River

Sobre el final, una jugada que no tuvo ningún tipo de discusión: la expulsión a Marcos Rojo. El zaguero Xeneize el dio una patada voladora en la cabeza a Nicolás de la Cruz, en un momento del partido en el que los nervios se apoderaron de la defensa de Boca que tenía el partido prácticamente ganado. Darío Herrera fue directamente con la tarjeta en la mano y echó al defensor a pocos segundos del final.

Este lunes, el Director Nacional de arbitraje Federico Beligoy habló con TyC Sports del rendimiento de Herrera en el partido y dejó sus sensaciones: “Entendimos que ha tenido un gran arbitraje Darío como sus asistentes, que son mundialistas en Qatar; el VAR no ha tenido que intervenir producto de las decisiones importantes y satisfactorias que se tomaron en el campo de juego”. Además, agregó: “Acá, las decisiones fueron tomadas contundentemente, con mucha energía, con mucho criterio y por eso no ha intervenido el VAR”, expresó el exjuez.

Infracción inexistente

Tigre y Huracán igualaron 1 a 1 en Victoria. Quien comenzó ganando el partido fue el Globo con un tanto de penal marcado por Franco Cristaldo, pero lo cierto es que la pena máxima vino luego de un cobro de Facundo Tello que dejó muchísimas dudas. Abel Luciatti apoyó su pie en el piso y Matías Cóccaro chocó contra su pierna. El uruguayo cayó y el juez pitó la falta. Dio la sensación de que hubo un roce, pero que la caída fue una avivada del delantero de Huracán. Una jugada muy polémica que ni siquiera fue modificada por el VAR.

Cambio de fallo y roja

Estudiantes le ganó 1 a 0 a Racing en un partido que también tuvo participación activa del árbitro Pablo Dóvalo. Johan Carbonero fue protagonista de una de las polémicas en el estadio Uno de La Plata. El colombiano ingresó en el segundo tiempo en lugar de Gabriel Hauche para la Academia, y a los cinco minutos fue expulsado, tras la revisión del VAR por un planchazo a Leonardo Godoy. Inicialmente, el juez le había mostrado una tarjeta amarilla.

Dóvalo necesitó ver varias veces la repetición tras el llamado de Nazareno Arasa, juez a cargo de la cabina en Ezeiza. El punto de contacto fue sobre el cuello del defensor del Pincha, pero otra realidad es que la pelota volvía del área visitante y Carbonero no vio venir al adversario cuando extendió su pierna. De nuevo: hubo un contacto pero no pareció lo suficientemente violento como para finalizar en expulsión. Pero tras ver el monitor el árbitro modificó su fallo e interpretó que la acción fue de imprudencia por eso le sacó la roja al futbolista de Racing.

El penal no sancionado por Penel

En el triunfo de Banfield ante Colón por 2-1 en el Sur, hubo un desenlace caliente, porque todo el plantel del equipo Sabalero le protestó a Ariel Penel la no sanción de un penal por infracción de Alejandro Maciel a Rafael Delgado. Hubo una clara infracción del defensor local sobre el visitante, pero el árbitro (incluso tras ver la jugada repetidamente en el VAR) decidió cobrar... lateral.

Cabe destacar que, a la hora de cobrar un penal, no es válida la intención: si hay una falta, es penal. La intención, en todo caso, queda a consideración por una eventual mano. Pero aquí lo curioso es que Alejandro Maciel pisa a Rafael Delgado, en su intento por bloquear la pared sobre el ataque izquierdo.

Lo más sorprendente de la jugada fue la explicación que luego Penel le dio a Luis Rodríguez en el círculo central, cuando el delantero fue con respeto a protestarle y pedirle explicaciones sobre esa falta no cobrada. “Cuando baja el pie, está el de Delgado”, le dijo el árbitro al Pulga. Si así reconoce que hubo contacto y falta, no importa si Maciel tuvo la intención o no de cometerle infracción.

Al finalizar el partido, el futbolista de Colón habló ante la prensa y expresó su malestar con una frase muy fuerte: “Es un penal más grande que una casa, pero bueno es interpretación, van a decir que fue una jugada normal de partido, un montón de cosas, pero está a la vista que se equivocó y no hace falta darle protagonismo al VAR”, expresó Rodríguez.

Una jugada de interpretación

En el empate entre Arsenal y Vélez por 2 a 2, en Sarandí, una jugada cambió el rumbo del partido a cuatro minutos del final. Miguel Brizuela convertía el 2-2, pero el juez de línea levantó su bandera y el tanto fue anulado. Sin embargo, el VAR llamó a Sebastián Zunino y tras la revisión hubo cambio de decisión y se convalidó el gol del Fortín. De inmediato explotaron los jugadores de Arsenal.

Lo que sucedió en la jugada comenzó con el remate de Brizuela, rechazado por el defensor del local Ignacio Gariglio. En esa acción, Lucas Janson, de Vélez, estaba al lado del central de Arsenal que sacó la pelota y ubicado en posición adelantada. Luego el balón le volvió a Brizuela que marcó el tanto del empate. Lo cierto es que el árbitro del partido Sebastián Zunino, luego de mirar la jugada varias veces en el monitor, interpretó que el atacante del equipo de Liniers no se interpuso entre el arquero Alejandro Medina y el disparo al arco, por eso fue que cobró el empate.