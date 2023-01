Boca volvió al trabajo en Ezeiza con el Equi Fernández como “refuerzo” y la incertidumbre alrededor de Agustín Rossi

escuchar

Con el regreso de Ezequiel Equi Fernández, Boca inició este lunes la etapa final de su pretemporada, con el foco puesto en un comienzo de año cargado de compromisos, con su primer partido oficial pautado para el 20 de enero (ante Racing, en Abu Dhabi) y en qué sucederá con Agustín Rossi, que ya puede negociar como agente libre.

Todos los caminos del arquero conducen al Flamengo de Brasil, que durante esta semana iniciaría las gestiones por sumarlo. Si bien el contrato de Rossi culmina el 30 de junio, la idea del conjunto carioca es sumarlo ahora a su plantel, algo que tendrá que acordar con el club de la Ribera.

Según la prensa brasileña, dirigentes del actual campeón de América viajarán este jueves a la Argentina y se reunirán con sus pares del Xeneize, precisamente para negociar una salida inmediata y no a mitad de año.

Flamengo viene por Rossi

En Brasil saben que no será tarea fácil convencer al vicepresidente Juan Román Riquelme que comanda el fútbol del club. Cada vez que tuvo la posibilidad, el exenganche prefirió no negociar por esa vía a tan poco de finalizar un contrato, incluso sabiendo que se podía quedar sin un dólar en pocos meses. De todas formas, Flamengo no pierde las esperanzas. Por eso, ofrecerían US$ 2.000.000 para llevarse ahora a una de las grandes figuras del actual bicampeón del fútbol argentino.

Sin avance en las ásperas negociaciones que hubo desde mediados de 2022 para renovar el vínculo, el arquero, cuya cláusula de salida es de US$ 15.000.000, tendría todo acordado para firmar un contrato de 4 años con Flamengo. Después de un cruce mediático muy intenso, el Consejo de fútbol se volvió a reunir a fines de noviembre con el representante de Rossi para acercar las partes, pero nada cambió.

Más allá del interés del popular equipo de Río de Janeiro, que en febrero disputará el Mundial de Clubes, será fundamental saber qué decisión toma Boca. Porque una opción es aceptar esta propuesta y dejar ir al especialista en atajar penales, o si lo obliga a cumplir su contrato hasta el 30 de junio.

Este último escenario ya lo puso en práctica Boca con dos de sus más recientes promesas. Una fue Cristian Pavón, quien se fue libre en junio del año pasado al Atlético Mineiro, pero que en el primer semestre no jugó ningún partido. En la misma posición está Agustín Almendra, quien practica con la reserva y a mitad de año quedará libre. Su futuro también estaría en Brasil, aunque en su caso con la camiseta de Cruzeiro.

Este es un tema crucial para Hugo Ibarra, para saber si seguirá contando con el arquero o si en su defecto dispondrá que juegue Sergio Romero, quien se incorporó en agosto pasado y aun no pudo debutar por culpa de una lesión imprevista. Según la información que dio el club, Chiquito ya está recuperado de su operación en su rodilla derecha y está realizando la pretemporada a la par de sus compañeros.

El plantel inició esta mañana en el predio de Ezeiza la tercera parte del trabajo estival, que será en doble turno, tras lo cual se concentran en un hotel de la zona, con la novedad de la esperada vuelta del volante Ezequiel Fernández.

El mediocampista, de 20 años, estuvo un año a préstamo en Tigre, que trató que se quede una temporada más, pero Ibarra lo tiene en sus planes y ahora tendrá que renovar su vínculo con el club que finaliza el 31 de diciembre de este año.

Si bien en Victoria intentaron retenerlo, Ibarra manifestó su interés por tenerlo muy en cuenta para la planificación 2023, ya que considera que puede ser una pieza importante en el círculo central, en donde coincidiría con Alan Varela, otra joya surgida del semillero xeneize. Aunque también podrían convivir , jugando juntos, con Varela como un 5 más posicional y Equi Fernández como interior en un eventual esquema 4-1-4-1 que suele utilizar Ibarra.

También retornaron de diferentes préstamos los defensores Renzo Giampaoli y Oscar Salomón, el volante Rodrigo Montes y el delantero Lucas Brochero.

A primera hora de este lunes, el plantel xeneize llegó al predio y todos los futbolistas, a excepción de Frank Fabra, quien tiene licencia hasta mañana, fueron pesados luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En lo referido a la acción, se confirmaron los dos amistosos en San Juan. El 7 de enero, el conjunto xeneize se medirá con Independiente en el Estadio Bicentenario y cinco días más tarde enfrentará a Everton, de Chile, en ese mismo escenario. Una semana después, el plantel azul y oro viajará a Abu Dhabi, donde jugará el 20 la Supercopa Internacional ante Racing, en el Estadio Hazza Bin Zayed.

Sobre fin de mes comenzará la acción oficial para Boca. El fin de semana del 27 al 29 comenzará la Liga Profesional. En la primera fecha, el Xeneize recibirá a Atlético Tucumán en la Bombonera, en el inicio de la defensa de su corona.

