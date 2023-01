Dura crítica de una exfigura del fútbol inglés: “Un final triste para Cristiano”, dijo Jamie Carragher sobre el pase de Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita y lo comparó con Lionel Messi

escuchar

En un pase que generó revuelo en el mundo deportivo en su totalidad, Cristiano Ronaldo se muda de club y su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita ya es un hecho. “De alguna manera es un final triste para él, ¿no?”, apuntó Jamie Carragher, un exfutbolista inglés que hoy trabaja como comentarista televisivo. Y, para ponerle más leña al fuego, comparó al portugués con la actualidad de Lionel Messi: “Ronaldo terminó su carrera con una entrevista a Piers Morgan y Messi ganó la Copa del Mundo”.

Las polémicas declaraciones de la exfigura del Liverpool llegaron en el momento del cierre de su cobertura en el programa Friday Night Football, que se emite por Sky Sports. El ahora comentarista puso en el ojo de la lupa respecto de que Ronaldo, una de las mayores figuras del último tiempo, juegue en una liga menor.

Can’t wait to get started! 🤩💛 pic.twitter.com/Zow3eQ3S44 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 31, 2022

Vale recordar que la relación entre Carragher y el flamante refuerzo del Al Nassr había sufrido un tenso chispazo tiempo atrás, cuando el exdeportista y el portugués se cruzaron en un partido del Manchester United, donde todavía jugaba el goleador, y luego de una fuerte crítica que hiciera entonces el inglés.

“Su carrera se alargó porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere”, opinó Carragher luego de que el United cayera ante el Brighton.

Luego, el club donde jugaba Ronaldo se enfrentaría con el Liverpool. En la previa a ese partido, el capitán del seleccionado portugués ignoró completamente al exfutbolista, que le había acercado un micrófono para entrevistarlo, en dos oportunidades.

LA NACION