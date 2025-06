Boca vs. Auckland City, en vivo: minuto a minuto de un partido crucial del Mundial de Clubes 2025

12.45 La probable formación de Boca, con más ataque

Russo no dio pistas respecto de la formación de Boca para el partido ante Auckland City, pero los once serían Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Pellegrino hará su debut en la zaga central y la intención es sumar más presencia en el área rival, con la necesidad de hacer la mayor cantidad de goles ante un equipo amateur como lo es el neocelandés. Por eso es que el volante Tomás Belmonte sale de los titulares.

Miguel Merentiel y Kevin Zenón, dos cartas ofensivas de Boca PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

12.25 En la ciudad de la música country

El Xeneize se juega la clasificación en una ciudad que respira música y se transformó por completo con la llegada de los hinchas: Nashville es la capital de la música country a la que Boca le puso su sello y su colorido en el Mundial de Clubes. Broadway es la calle más emblemática y el punto de encuentro entre la historia local y el turismo. Son unas pocas cuadras de bares con fachadas antiguas, luces de neón, carteles gigantes y puertas abiertas, donde todo el día hay alguien tocando en vivo. Hay museos dedicados a Johnny Cash, a los orígenes del country, y hasta a Taylor Swift.

Postal de Broadway, una calle de ensueño en el centro de Nashville (Alan Craig)

12.00 Qué dijo Russo antes del duelo decisivo

Miguel Ángel Russo habló antes del compromiso ante Auckland City, en el que Boca necesita golear y esperar que Bayern Múnich supere a Benfica: “En el fútbol no puede decirse que un partido es fácil. Benfica demoró 50 minutos en meterle el primer gol a Auckland, entonces no todo es tan sencillo como parece”, advirtió. “Estamos en una posición que no es buena”, sintetizó Russo, sin rodeos. Pero lejos de mostrarse desalentado, llamó a los hinchas a acompañar al equipo y prometió que Boca lo dará todo en busca del objetivo. Y también, fue ambiguo respecto de la situación de Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel. El exEstudiantes volvería a quedar al margen a pesar de la lesión de Ayrton Costa, y su continuidad en Boca sigue siendo una incógnita. El técnico evitó dar certezas, cuidando el foco y sin entrar en detalles que puedan distraer al grupo en esta instancia decisiva.

Miguel Ángel Russo, en la última conferencia de prensa FEDERICO PARRA - AFP

11.45 La situación del uruguayo Cavani

El camino de Edinson Cavani hasta acá no fue fácil. El cuerpo no le dio tregua. Arrastró molestias musculares, recaídas, dudas. En los últimos 67 días jugó apenas 33 minutos. Y no jugó un solo minuto en el Mundial de Clubes: se perdió los partidos ante Benfica y Bayern Múnich. El cuerpo técnico lo evaluó el fin de semana. Él pidió jugar. Y aunque no esté al cien por ciento, su sola presencia puede levantar el ánimo de sus compañeros y, a la vez, intimidar a los rivales. Podría ingresar en lugar de Tomás Belmonte, en un once que también presentaría otros retoques. Solo el transcurso de las horas develará si el delantero charrúa arrancará en el banco de suplentes o si directamente será titular. Lo importante: volverá a estar en la nómina.

Cavani: titular o suplente, pero volverá a estar disponible ante Auckland City

11.30 ¿Qué sucede ante la igualdad de puntos?

Así es el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos:

a) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos empatados en cantidad de unidades.

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

c) mayor número de goles marcados en los partidos de grupo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aclara en el reglamento de la competencia que, si tras aplicar los criterios de a) a c), los equipos siguen igualados, para determinar su posición definitiva, se utilizarán los criterios estipulados en los puntos a) a c) únicamente a los partidos de los equipos restantes. Si no se puede llegar a una decisión siguiendo este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios estipulados en los puntos d) a f) a los equipos igualados en puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

e) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

f) mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

Tarjeta amarilla : 1 punto menos.

: 1 punto menos. Tarjeta roja tras doble amonestación : 3 puntos menos.

: 3 puntos menos. Tarjeta roja directa : 4 puntos menos.

: 4 puntos menos. Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos.

Solo una de las deducciones mencionadas se aplicará a un jugador o miembro del cuerpo técnico por partido. El equipo con el mayor número de puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación.

g) por sorteo realizado por la FIFA.

La expulsión para Nicolás Figal en el partido entre Boca y Benfica Rebecca Blackwell - AP

11.15 Cómo podría clasificarse Boca a octavos de final

El equipo de Miguel Ángel Russo está 3° en su grupo con un punto, tras el empate ante Benfica en la primera fecha. El líder es Bayern Munich, con 6 puntos, seguido de los portugueses con 4. Auckland City no tiene unidades y ya está eliminado. Boca puede superar al equipo luso en la clasificación y avanzar como segundo. ¿Qué necesita?, en primer lugar, que los alemanes le ganen a Benfica. Si ello no ocurre, quedará eliminado. Si se da el resultado esperado, debe golear a los neozelandeses para limar la desventaja que tiene en la diferencia de goles con los lusos. Avanzará a los octavos de final siempre que obtenga un mejor dividendo de anotaciones que Ángel Di María y compañía (actualmente los europeos tienen +6 y los xeneizes, -1). Por ejemplo, si Benfica cae 1 a 0, necesitará ganar por siete tantos.

11.00 Boca se juega su destino en el Mundial de Clubes

Bienvenidos a una jornada decisiva en el Mundial de Clubes. Boca Juniors se enfrenta este martes desde las 16 (hora argentina) a Auckland City de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. Está en juego la clasificación a los octavos de final, más allá de que el Xeneize no depende de sí mismo. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. También se podrá ver en el sitio de DAZN y en las plataformas digitales Mitelefé.com y Disney+ Premium. En canchallena.com se dispondrá del minuto a minuto.