escuchar

PT, 39′ Saracchi, con dudas

En la salida, el defensor uruguayo se equivoca seguido conceptualmente. Levanta la cabeza y le entrega la pelota a un rival y a pocos metros. La sana intención de arriesgar tiene consecuencias inesperadas. Fabra, histórico titular, está en el banco.

PT, 35′ Sin equivalencias

Boca es claramente superior a Gimnasia y Tiro, un equipo del ascenso, con serios problemas en la última línea y sin potencia en los metros finales. Hace diferencias, sobre todo, por las bandas. Se lo pierde Merentiel, luego de una sutileza de Langoni.

PT, 27′ Oportunidad para Langoni

Víctima de repetidas lesiones (algunas de ellas, de máxima preocupación), Langoni se muestra picante activo, con determinación. Es una oportunidad de oro para demostrarle al nuevo cuerpo técnico que está preparado para las grandes ligas.

PT, 17′ Dominio total

Más allá de algunas licencias que suelen darle un dolor de cabeza (contras del elenco local), el dominio xeneize es casi total. Buen trabajo de Juan Ramírez.

¡EL PRIMER GOL DE LA ERA MARTÍNEZ! ¡ARRIBA BOCA! Asistencia de Langoni y definición de Ezequiel Bullaude para el 1-0 ante Gimnasia y Tiro en Salta.



PT, 9′ Gol de Boca

Buen avance de Langoni por el sector izquierdo, levanta la cabeza, lanza el centro bajo y encunetra, otra vez en soledad, el inesperado Bullaude. El remate de zurda abre el marcador.

PT, 3′ Al ataque

La primera aproximación de Boca fue interesante. De Ramírez para Saracchi, el centro del uruguayo encuentra la llegada por sorpresa de Bullaude, que remata desviado.

Empieza el partido

Juegan Boca y Gimnasia y Tiro, de Salta, desde las 21.04, bajo una multitud. Se trata de la Copa Desafío de verano.

21 Lema y Figal, atrás

El emblema de esta era de Boca se lesionó unos minutos antes del arranque del encuentro. Con visibles muestras de dolor, fue vendada la zona del gemelo izquierdo y se sentó con sus compañeros, los que aguardan en el banco de suplentes. Las caras son de máxima preocupación. Lema, que se sumó hace un par de días, compartirá la zaga junto con Figal.

20.57 Máxima preocupación

No es la primera vez que Marcos Rojo sufre una seria lesión en su carrera. En su etapa en Boca, estuvo largo tiempo afuera. Rechazó una oferta de Inter Miami para volver a intentar conseguir la gloria internacional (en este caso, la Copa Sudamericana), pero sigue perseguido por las dificultades físicas. En un primer momento, se nota que tiene una seria molestia en el gemelo de la pierna izquierda.

ATENCIÓN - URGENTE: Marcos Rojo se lesionó en la entrada en calor y se retiró del campo de juego SIN PODER PISAR.



20.53 Pol Fernández, capitán

Por la lesión de Marcos Rojo, la cinta pasó de mano en mano. El capitán esta noche será Pol Fernández, el volante que sufrió ciertos cuestionamientos en buena parte de su trayectoria en Boca

20.33 Marcos Rojo se lesionó en el calentamiento

Un movimiento simple de saltos, sin roce, provocó dolor en la pierna izquierda de Marcos Rojo en los ejercicios precompetitivos. El defensor salió apoyado en dos asistentes con gestos tan intensos que hacen presumir que finalmente no será de la partida. Cristian Lema, el flamante refuerzo, ocupará su lugar.

📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊



Formación para enfrentar a Gimnasia y Tiro en el primer amistoso de pretemporada.

20.31 El rival

Gimnasia y Tiro, con la dirección técnica de Rubén Forestello, ascendió el año pasado a la primera Nacional al ser campeón del Federal A, en cuya final venció a Douglas Haig, de Pergamino, en una definición por penales. Este viernes una formación alternativa igualó sin goles en un amistoso con Gimnasia y Esgrima, de Jujuy, equipo que también juega en la Nacional.

20.26 Cavani, en suspenso

No viajó a Salta el uruguayo Edinson Cavani, debido a que el cuerpo técnico desea que desarrolle la pretemporada sin pausas y sin viajes, para que en 2024 el delantero muestre una mejor versión.

¡Todo listo para el primer partido del 2024! ⚽️✈️

20.22 Mercado de pases

Quedó atrás la chance de la llegada a Boca de Éver Banega, que parecía seguro tras su paso por Arabia Saudita. Pero finalmente el volante optó con su corazón por Newell’s. Ahora está a punto de ser acordada la incorporación de Kevin Zenón, de Unión, a quien pretendía Vasco da Gama.

20.18 El equipo, confirmado

Martínez eligió un esquema 4-3-1-2 y a estos jugadores: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel. Entre algunas sorpresas se asoma la decisión de recuperar un puesto olvidado, el de enganche.

¡𝗘𝘀 𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮! 🎶⚽

20.14 Las ausencias

Boca ya no cuenta con su joya Valentín Barco, que emigró a Brighton, de la Premier League, y este sábado no estarán Cristian Medina, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández ni Leandro Brey, convocados para el seleccionado argentino sub 23 que jugará el Preolímpico de Venezuela.

Diego Martínez, el primer entrenador de la era Riquelme presidente, se estrena en la primera de Boca con el amistoso en el norte del país. Instagram @BocaJrsOficial

20.10 Espera fervorosa

La expectativa por ver al Boca de Martínez se palpita en la provincia norteña más allá de algunas ausencias y de que el encuentro será preparatorio, con el objetivo de alcanzar los más altos niveles físico y futbolístico para la competición oficial. Boca afrontará en 2024 la Copa de la Liga, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

20 Bienvenidos a la cobertura en vivo

Boca afrontará esta noche su primer partido bajo la conducción táctica de Diego Martínez, frente a Gimnasia y Tiro, de Salta, campeón del Federal A y ascendido a la primera Nacional. El encuentro, que es tomado como de festejo por el logro del equipo local, se desarrollará en el estadio Padre Ernesto Martearena, de la capital salteña, con entradas agostadas. Comenzará a las 21 y será transmitido por la plataforma Star+.