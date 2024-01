escuchar

PT, 15′ A todo ritmo

Romero contiene un disparo de Bustos, en un arranque con todo. Las propuestas de los dos equipos son atrevidas. Talleres ataca con una dosis mayor de vértigo, Boca avanza con prolijidad, respaldado en la intensidad.

PT, 11′ Una fiesta en las tribunas

Un motivo especial para disfrutar de un partido de verano por la noche: están las dos hinchadas y a pleno. Una situación imposible en la Copa de la Liga por motivos de seguridad. En la antesala del encuentro en el Kempes y, sobre todo, durante los primeros minutos, se vive una auténtica fiesta.

El recibimiento para Boca en Córdoba para el duelo amistoso vs. Talleres.



El amistoso en Córdoba, en vivo

Empieza el partido

Boca juega el segundo amistoso de la era del entrenador Diego Martínez este sábado, frente a Talleres y en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, a seis días del estreno de la T por la Copa de la Liga Profesional y a siete del debut del cuadro porteño.

21.15 Todo confirmado

Boca y Talleres definen los equipos con lo mejor que tienen, rumbo al debut en la Copa de la Liga. El equipo xeneize: Romero; Blondel, Lema, Figal y Saracchi; Pol, Campuzano y Ramírez; Bullaude; Merentiel, Langoni. El elenco cordobés: Herrera; Benavidez, Catalán, Suárez y Riveros; Ortegoza, Portilla, Depietri, Sequeira y Sosa; Bustos.

📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊



Alineación titular confirmada para enfrentar a Talleres en el segundo amistoso de pretemporada.#DaleBoca 🔵🟡🔵#DesafíoDeVerano⚽️ pic.twitter.com/RPryDesazy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 21, 2024

20.44 Contratos juveniles

Boca mejoró y extendió el contrato del defensor juvenil Aaron Anselmino y selló el primer vínculo profesional del volante Julián Darío Ceballos. Los jugadores surgidos de las divisiones juveniles firmaron contratos por cinco años, hasta diciembre de 2028. En el caso del pampeano Anselmino hubo un aumento del monto y una prolongación del plazo.

Kevin Zenón, de Unión a Boca; el volante es el segundo refuerzo en un mercado poco activo para el club xeneize. Prensa Unión

20.37 La segunda incorporación a Boca

Boca anunció que Kevin Zenón es el segundo refuerzo del plantel. Tras varias semanas de negociación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme le comprará a Unión, de Santa Fe, 80 por ciento del pase del futbolista de 22 años, por 3.500.000 dólares más 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale, que juega en Unión desde 2020, y la cesión en préstamo del juvenil Simón Rivero.

20.29 Dos hinchadas

El encuentro tendrá simpatizantes de ambos clubes. Los de Talleres ocupan la cabecera Willington y la platea Ardiles, y los visitantes se ubican en la popular Artime y la platea Gasparini. El Consejo de Seguridad Deportivo Provincial (Cosedepro) dispuso un operativo de seguridad compuesto por alrededor de 1200 agentes y habilitó el acceso al estadio a las 18.30.

Indumentaria oficial #Talleres - #LeCoqSportif 2024



𝐈𝐧𝐝𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 #Talleres - #LeCoqSportif 2024 🤩



Vamos por más ¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬! 🏆 pic.twitter.com/xG39yw5BTe — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) January 15, 2024

20.23 El nuevo Talleres

Talleres dispondrá una formación similar a la utilizada en el 6-0 del martes sobre Cobreloa, de Chile: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Francisco Saavedra; Juan Portilla y Luis Sequeira; Luis Angulo, Ulises Ortegoza y Ramón Sosa; Nahuel Bustos. La T, ahora al mando de Walter Ribonetto, tras la salida de Javier Gandolfi, y con la Copa Libertadores en el horizonte, debutará oficialmente el viernes próximo como local, ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

20.18 La formación

El equipo de Boca en Córdoba sería formado por Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi; “Pol” Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramirez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni. El defensor lateral peruano Luis Advíncula no es parte de la delegación, por una molestia, y apunta a su regreso en el primer compromiso por los puntos, programado para el sábado 27 ante Platense, en Vicente López.

20.10 Cavani, al banco

El equipo xeneize asume su última prueba después de vencer en un amistoso a Gimnasia y Tiro en Salta y de hacer un partido de práctica sin público contra Estudiantes, de Caseros, que también afrontará la Primera Nacional. En ninguno de esos compromisos fue considerado el uruguayo Edinson Cavani, a quien el nuevo cuerpo técnico regula en su puesta a punto después de la lesión muscular sufrida al final de la pasada temporada. El goleador de 36 años estará en el banco, con la expectativa de que esta noche sume sus primeros minutos de acción en 2024. El Matador no juega desde el 12 de noviembre, en la victoria sobre Newell’s Old Boys en la Bombonera, que no pudo completar por un desgarro en el recto anterior izquierdo.

20 Bienvenidos a la cobertura en vivo de Talleres vs. Boca

Boca afrontará el segundo amistoso de la era del entrenador Diego Martínez este sábado, frente a Talleres y en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, a seis días del estreno de la T por la Copa de la Liga Profesional y a siete del debut del cuadro porteño. El partido comenzará a las 21.30 y tendrá transmisión exclusiva de la plataforma Star+.