Boca vs. Tigre, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El Xeneize quiere terminar en la cima de la Zona A; el Matador busca asegurar su lugar en los playoffs
Marchesin, extraordinario
La claridad conceptual de Paredes le permite a Boca reacomodarse en el partido después de un par de sofocones en su última línea. Zeballos, con su velocidad y gambeta endiablada, es una invitación a pasársela en cada inicio de contragolpe.
Rápida jugada de Tigre en ataque luego de un mal despeje de Figal. El latigazo de zurda de Medina era gol, pero Machesin hizo una atajada descomunal para enviar la pelota al corner.
VOLADA FENOMENAL: Agustín Marchesín se lució con esta atajada a López para evitar el 1-0 de Tigre ante Boca en La Bombonera.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025
Piratas en la Bombonera
El actor Johnny Depp, famoso por interpretar al pirata Jack Sparrow en la saga “Piratas en el Caribe”, presente en la Bombonera.
Johnny Depp presente en La Bombonera para ver a Boca ante Tigre— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
Dominio xeneize
Boca se adueña de la pelota y exhibe una precisión en los pases cortos que entusiasma a los hinchas, aun cuando todavía no hay situaciones de riesgo en las áreas.
¡SE JUEGA!
Movió x y comenzó el primer tiempo.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Tigre salen al campo de juego. En minutos comenzará el primer tiempo.
Los 11 de Tigre
Los siguientes son los 11 titulares de Tigre ante Boca:
¡Así forma Tigre! 🐯 pic.twitter.com/YLBD6L95Wu— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 16, 2025
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Herrera, Palacios; Zeballos y Merentiel.
Dos cambios obligados
En Boca ingresarán Nicolás Figal por Nicolás Di Lollo (llegó a las cinco amarillas) y Ander Herrera por Milton Delgado, que tiene 4 amonestaciones y con una más se pierde el cruce de octavos.
La entrada en calor
Con la presencia en el Matador de Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el césped de la Bombonera.
¡Con todo, muchachos! 🐯❤️ pic.twitter.com/Tsm8LQLPLa— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 16, 2025
Sin banderas
La Bombonera no podrá exhibir banderas ni ningún tipo de cotillón como consecuencia de una sanción impuesta por la Aprevide. Esto se debió a la presencia de personas disfrazadas de fantasmas durante el Superclásico, mofándose del descenso de River a la B Nacional, ocurrido en la temporada 2010/2011.
Cómo llega Boca
El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente, respaldado por tres triunfos consecutivos que lo impulsaron a lo más alto de la Zona A con 26 puntos. Primero derrotó 3-1 a Barracas Central, luego logró un agónico 2-1 ante Estudiantes, y finalmente selló la racha con un contundente 2-0 frente a River, en uno de sus mejores rendimientos del torneo.
El escenario de clasificación favorece plenamente al Xeneize. Un triunfo ante Tigre (4° con 22 puntos) le asegurará el primer puesto sin depender de nadie. Incluso el empate prácticamente lo deja en la cima: Unión necesitaría golear a Belgrano por ocho goles para superarlo. Solo una derrota podría desplazarlo, aunque únicamente ante una victoria santafesina o una improbable goleada de Central Córdoba sobre Banfield.
¡Todo listo en casa! 🏟️💙💛💙 pic.twitter.com/oAShJAs3aZ— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 16, 2025
Cómo llega Tigre
El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa uno de sus mejores momentos del año, con un invicto que lleva 8 partidos (3 victorias y 5 empates). Ocupa el cuarto puesto de la Zona A y llega a esta fecha impulsado por una victoria clave por 1-0 frente a Estudiantes, que reforzó su confianza en la recta final del fase de Liga del Clausura.
Gracias a esta regularidad, el Matador se encuentra muy cerca de meterse en los playoffs y de asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana, un objetivo que hasta hace algunas fechas parecía lejano. Hoy, depende de sí mismo y encara el tramo final con envión, convicción y la sensación de que el equipo llegó afinado al momento clave.
Vestuario listo 👊 pic.twitter.com/qtxrbPH0Li— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 16, 2025
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Tigre, por la 16º y última fecha de la etapa de Liga del torneo Clausura. El árbitro será Darío Herrera y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. Desde las 20.15, en la Bombonera.
