Boca vs. Tigre, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El Xeneize quiere terminar en la cima de la Zona A; el Matador busca asegurar su lugar en los playoffs

Torneo Clausura: Boca Juniors vs. Tigre. Lautaro Blanco y Guillermo Soto.
Torneo Clausura: Boca Juniors vs. Tigre. Lautaro Blanco y Guillermo Soto.Marcos Brindicci - LA NACION

Marchesin, extraordinario

La claridad conceptual de Paredes le permite a Boca reacomodarse en el partido después de un par de sofocones en su última línea. Zeballos, con su velocidad y gambeta endiablada, es una invitación a pasársela en cada inicio de contragolpe.

Rápida jugada de Tigre en ataque luego de un mal despeje de Figal. El latigazo de zurda de Medina era gol, pero Machesin hizo una atajada descomunal para enviar la pelota al corner.

Piratas en la Bombonera

El actor Johnny Depp, famoso por interpretar al pirata Jack Sparrow en la saga “Piratas en el Caribe”, presente en la Bombonera.

Dominio xeneize

Boca se adueña de la pelota y exhibe una precisión en los pases cortos que entusiasma a los hinchas, aun cuando todavía no hay situaciones de riesgo en las áreas.

¡SE JUEGA!

Movió x y comenzó el primer tiempo.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Boca y Tigre salen al campo de juego. En minutos comenzará el primer tiempo.

Los 11 de Tigre

Los siguientes son los 11 titulares de Tigre ante Boca:

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Herrera, Palacios; Zeballos y Merentiel.

Dos cambios obligados

En Boca ingresarán Nicolás Figal por Nicolás Di Lollo (llegó a las cinco amarillas) y Ander Herrera por Milton Delgado, que tiene 4 amonestaciones y con una más se pierde el cruce de octavos.

La entrada en calor

Con la presencia en el Matador de Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el césped de la Bombonera.

Sin banderas

La Bombonera no podrá exhibir banderas ni ningún tipo de cotillón como consecuencia de una sanción impuesta por la Aprevide. Esto se debió a la presencia de personas disfrazadas de fantasmas durante el Superclásico, mofándose del descenso de River a la B Nacional, ocurrido en la temporada 2010/2011.

Los fantasmas que aparecieron en la popular norte hicieron que el Comité de Seguridad del Fútbol sancione a Boca
Los fantasmas que aparecieron en la popular norte hicieron que el Comité de Seguridad del Fútbol sancione a BocaManuel Cortina

Cómo llega Boca

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente, respaldado por tres triunfos consecutivos que lo impulsaron a lo más alto de la Zona A con 26 puntos. Primero derrotó 3-1 a Barracas Central, luego logró un agónico 2-1 ante Estudiantes, y finalmente selló la racha con un contundente 2-0 frente a River, en uno de sus mejores rendimientos del torneo.

El escenario de clasificación favorece plenamente al Xeneize. Un triunfo ante Tigre (4° con 22 puntos) le asegurará el primer puesto sin depender de nadie. Incluso el empate prácticamente lo deja en la cima: Unión necesitaría golear a Belgrano por ocho goles para superarlo. Solo una derrota podría desplazarlo, aunque únicamente ante una victoria santafesina o una improbable goleada de Central Córdoba sobre Banfield.

Cómo llega Tigre

El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa uno de sus mejores momentos del año, con un invicto que lleva 8 partidos (3 victorias y 5 empates). Ocupa el cuarto puesto de la Zona A y llega a esta fecha impulsado por una victoria clave por 1-0 frente a Estudiantes, que reforzó su confianza en la recta final del fase de Liga del Clausura.

Gracias a esta regularidad, el Matador se encuentra muy cerca de meterse en los playoffs y de asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana, un objetivo que hasta hace algunas fechas parecía lejano. Hoy, depende de sí mismo y encara el tramo final con envión, convicción y la sensación de que el equipo llegó afinado al momento clave.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Tigre, por la 16º y última fecha de la etapa de Liga del torneo Clausura. El árbitro será Darío Herrera y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. Desde las 20.15, en la Bombonera.

Por Pablo Lisotto
