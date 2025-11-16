Boca vs. Tigre, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente, respaldado por tres triunfos consecutivos que lo impulsaron a lo más alto de la Zona A con 26 puntos. Primero derrotó 3-1 a Barracas Central, luego logró un agónico 2-1 ante Estudiantes, y finalmente selló la racha con un contundente 2-0 frente a River, en uno de sus mejores rendimientos del torneo.

El escenario de clasificación favorece plenamente al Xeneize. Un triunfo ante Tigre (4° con 22 puntos) le asegurará el primer puesto sin depender de nadie. Incluso el empate prácticamente lo deja en la cima: Unión necesitaría golear a Belgrano por ocho goles para superarlo. Solo una derrota podría desplazarlo, aunque únicamente ante una victoria santafesina o una improbable goleada de Central Córdoba sobre Banfield.