Boca y un problema de fondo: se le cayeron cuatro de los cinco centrales y ante Always Ready, por la Copa Libertadores, será titular un defensor que suma 270 minutos en primera división

Boca no para de sumar dolores de cabeza: este lunes se lesionó Nicolás Figal, por lo que no podrá estar presente en el partido del martes ante Always Ready, de Bolivia, en la Bombonera, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Justo en un partido que puede ser clave para el futuro de Sebastián Battaglia y las aspiraciones xeneizes en el terreno internacional, el club xeneize saldrá a jugar con dos centrales de 20 años. Gabriel Aranda y Gastón Avila. El partido comenzará a las 19.15, tendrá el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por Fox Sports y Star+

El equipo xeneize está obligado a ganar, ya que en el debut perdió ante Deportivo Cali, en Colombia, por 2-0, en una presentación floja, que fue de mayor a menor. El disconformismo del Consejo de Fútbol con respecto al rendimiento del equipo fue creciendo, sobre todo porque luego el equipo no fue capaz de vencer a un Vélez alternativo (0-0) por la Copa de la Liga 2022.

Marcos Rojo, uno de los referentes de Boca, no puede jugar la Libertadores porque está suspendido NICOLAS AGUILERA - AFP

Figal iba a ser titular tras la lesión y suspensión de Carlos Izquierdoz, las cuatro fechas que debe Marcos Rojo por los incidentes ante Atlético Mineiro (todas sanciones de la Libertadores 2021 que Boca sigue “pagando”) y por el desgarro que sufrió Carlos Zambrano en su isquiotibial derecho precisamente en el debut ante Deportivo Cali, en Colombia. Todo parece indicar que la dolencia que lo marginará del encuentro por Copa sería en el aductor, pero se realizará estudios en las próximas horas para conocer el verdadero grado de la lesión.

Aranda, que cumplirá 21 años en cinco días (nació el 16 de abril de 2001), suma 270 minutos, disputará así su cuarto encuentro como futbolista profesional, ya que además de jugar este sábado ante Vélez en el estadio Amalfitani, había disputado los partidos ante Banfield (0-0) y San Lorenzo (derrota por 2-0) cuando el plantel de primera estuvo aislado preventivamente a mediados del 2021, tras los incidentes con Atlético Mineiro en Brasil, por la edición de la Libertadores 2021. En esos dos encuentros, también había sido dirigido por Battaglia, que dirigía a la Reserva y ante el aislamiento de Miguel Angel Russo también salió al campo de juego.

Gastón Avila, durante el partido de reserva ante Banfield @BocaJrs

Gastón Avila también tiene 20 años, aunque un recorrido mayor. Tiene 8 partidos en Boca, seis de ellos jugando como titular. Ganó dos títulos: la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020. Tuvo altibajos en su recorrido, incluso volvió a jugar a préstamo en Rosario Central (club de su procedencia) y por pedido del entrenador Crisitan Kily González.

Always Ready además sorprendió ya que debutó con un triunfo como local sobre Corinthians, de Brasil. Los hinchas xeneizes volverán a La Bombonera a vivir un partido copero después de más de dos años. La última vez fue el 10 de marzo de 2020 ante Independiente Medellín, de Colombia, por la segunda fecha de la fase de grupos: fue triunfo boquense por 3-0, antes de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Carlos Izquierdoz suspendido y... lesionado

La ausencia del público, sin embargo, no perjudicó deportivamente a Boca ya que de los últimos seis partidos que jugó en La Bombonera por Copa Libertadores no perdió (tres victorias y tres empates) y tampoco recibió goles. El primer compromiso de local del equipo de Sebastián Battaglia en la Libertadores 2022 será determinante para su futuro. La derrota en el debut en Colombia ante Deportivo Cali no dejó mucho margen y las dudas en torno al ciclo de Battaglia cada día aumentan más.