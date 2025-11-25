Bombos del Mundial 2026: así será el sorteo la Copa del Mundo

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) oficializó este martes los bombos para el sorteo del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington con 42 de los 48 equipos participantes confirmados. Los últimos seis se definirán en los repechajes de marzo de 2026.

En el primer copón se ubican los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Cada uno de ellos liderará una zona.

Las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026; restan seis plazas que saldrán de los repechajes FIFA

En el segundo listado hay equipos que tienen mérito para ser la sorpresa, entre ellos Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador y, de Europa, Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en la última cita. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Italia y Costa de Marfil.

Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque justamente se pueden sumar conjuntos de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Hezergovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Así será la conformación de los cuatro bombos para el Mundial 2026

Así se hará el sorteo

El procedimiento del sorteo será diferente a lo que venía siendo ya que la Copa del Mundo tendrá 48 participantes y no 32 como las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022. Los equipos del primer bombo serán los cabeza de serie de cada uno de los 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. México encabezará la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. El resto de los equipos se ubicarán en los otros grupos por azar.

Ningún grupo tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como habrá 16 representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos.

Argentina y España se podrán enfrentar en la final del Mundial, si es que ambos equipos lideran sus respectivos grupos

Además, de cara a los cruces de eliminación directa, la FIFA estableció un cambio “para garantizar el equilibrio competitivo”. Con ese objetivo, explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”. Es así que los dos mejores del ranking de la FIFA, España y Argentina, se ubicarán una a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición si dan con esa condición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.