Bombos del Mundial 2026: así será el sorteo la Copa del Mundo

El próximo 5 de diciembre el azar determinará la conformación de los grupos de la cita de Estados Unidos-México-Canadá, a la que la Argentina llega como campeona defensora
- 4 minutos de lectura'
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) oficializó este martes los bombos para el sorteo del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington con 42 de los 48 equipos participantes confirmados. Los últimos seis se definirán en los repechajes de marzo de 2026.
En el primer copón se ubican los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Cada uno de ellos liderará una zona.
En el segundo listado hay equipos que tienen mérito para ser la sorpresa, entre ellos Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador y, de Europa, Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en la última cita. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Italia y Costa de Marfil.
Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque justamente se pueden sumar conjuntos de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.
Bombos para el sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Hezergovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
Así se hará el sorteo
El procedimiento del sorteo será diferente a lo que venía siendo ya que la Copa del Mundo tendrá 48 participantes y no 32 como las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022. Los equipos del primer bombo serán los cabeza de serie de cada uno de los 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. México encabezará la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. El resto de los equipos se ubicarán en los otros grupos por azar.
Ningún grupo tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como habrá 16 representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos.
Además, de cara a los cruces de eliminación directa, la FIFA estableció un cambio “para garantizar el equilibrio competitivo”. Con ese objetivo, explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”. Es así que los dos mejores del ranking de la FIFA, España y Argentina, se ubicarán una a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición si dan con esa condición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
El sorteo del Mundial. La FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final
Mundial 2026. La FIFA definió la sanción a Cristiano por su expulsión ante Irlanda y en Portugal respiran aliviados
Para acercarse a la Copa. Cuál sería el grupo más conveniente para México en el Mundial 2026
- 1
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
- 2
Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal
- 3
Mario Pergolini opinó sobre el trofeo otorgado a Rosario Central y comparó el fútbol argentino con la política
- 4
Así quedó conformada la final del Mundial Sub 17 2025