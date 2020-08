El delantero danés de 28 años quiere seguir en Barcelona pese a los rumores de partida Fuente: AFP - Crédito: Josep Lago

La salida de Lionel Messi de Barcelona todavía no está resuelta, pero el ciclo de Ronald Koeman ya empieza a tomar sus primeros matices en esta etapa de transición que atraviesa el club. Mientras los focos están puestos en la batalla legal que ya se está llevando a cabo por la sorprendiente decisión del astro rosarino, el delantero danés Martin Braithwaite se empieza a ver con un rol fundamental en el nuevo ciclo, al punto tal que en España aseguran que pidió la número 10 para jugar.

Según informan los medios españoles, Braithwaite habría pedido usar el mítico dorsal de Messi cuando el argentino esté fuera del club. El atacante de 28 años llegó a principios de año desde Leganés por la cláusula de rescisión de 18 millones de euros y firmó contrato hasta 2024. Ahora, en medio de las versiones sobre una posible partida a West Ham o Everton de la Premier League, el danés enterró cualquier tipo de rumor.

"Siendo honestos, no he hablado con nadie de cambiar de club, ni siquiera he pensado en ello. Solo pienso en cómo prepararme para jugar bien en el Barcelona la próxima temporada. Estoy hambriento por jugar y ganar muchos títulos", aseguró en una entrevista al diario BT.

"Me veo mucho tiempo ahí todavía. Lo que pase en el futuro solo lo sabemos yo y mi agente, hablo mucho con él, confío en él. No charlamos solo de fútbol, sino de todo, y en esas conversaciones no se ha hablado para nada de otros clubes, así que no hay nada al respecto", afirmó Braithwaite, quien se sumó a la institución a fines de febrero por las lesiones de Luis Suárez y de Ousmane Dembelé.

Braithwaite habría pedido usar la 10 de Messi en el nuevo ciclo del club Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Con un cláusula de salida de 20 millones de euros, el futbolista danés dijo que es "fantástico" estar en el Barcelona y que el club está contento con él. Además, también destacó que es "natural" que se hable de una posible salida, sobre todo al no haber cumplido los objetivos y no haber sumado los minutos esperados, debido a que el parate por la pandemia le permitió a Suárez recuperarse para el tramo final de la temporada.

Braithwaite jugó 11 partidos (4 como titular) y sumó un gol en 403 minutos en la Liga. No tuvo participación en la Champions.

"Llegar a Barcelona fue positivo y algo muy especial. Estoy muy agradecido. Cuando llegás a un club tan grande, se trata de integrarse, y me ha ido muy bien. He tenido buenas actuaciones y he marcado, así que está bien", aseguró el delantero, quien también definió este momento como un "sueño de niño".

Braithwaite actualmente está en Dinamarca en la concentración de su selección, que el sábado se enfrentará a Bélgica y, el martes a Inglaterra en el regreso de la UEFA Nation League.