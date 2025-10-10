Brasil, a puro show: Ancelotti le devolvió el jogo bonito al Scratch, que goleó a Corea del Sur por 5-0

Ya sin la presión de clasificarse al Mundial, la selección brasileña dio un show de goles en Seúl, la capital surcoreana. El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti fue clínico para definir, se floreó cada vez que tuvo la pelota y contó con sus tres atacantes en estado de gracia: dos goles de Estevao, otros dos de Rodrygo y un quinto de Vinícius Jr. configuraron el 5-0 final.

En un estadio mundialista -usado en la Copa del Mundo de 2002-, el Scratch se inspiró. Jugó su mejor partido del año justo cuando ya no había nada en juego, porque su pasaje a Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está asegurado. Liberados de toda obligación, los tres de arriba se lucieron como si estuvieran en Copacabana: Estevao, Rodrygo y Vinícius. Rodrygo, por caso, convirtió el segundo gol brasileño luego de una sucesión de pases en el área y tras dejar desparramada a toda la defensa local. Un gol de fútsal en una cancha de once. A esto puede jugar Brasil si se lo propone.

El segundo gol de Brasil ante Corea del Sur

“Brasil atropella Corea del Sur con show de su ataque”, publicó el portal Globoesporte tras la goleada en el otro lado del mundo. Uno de sus principales columnistas, Alexandre Alliatti, fue más allá: “¡Extra! ¡Extra! La Selección todavía sabe jugar al fútbol", tituló. Fue una ironía para el nivel gris de este mismo equipo durante los últimos años. Quizás la llegada de un entrenador renombrado y prestigioso como Ancelotti les sirva a los futbolistas para despejar su cabeza y desatar su talento.

“Contra Corea del Sur, los resultados fueron bastante positivos. Con una alineación ofensiva, la movilidad de Brasil fue su principal baza. Carlo Ancelotti alineó a cuatro atacantes: Vini Jr., Rodrygo, Matheus Cunha y Estêvão. Intercambiaron posiciones y crearon jugadas con facilidad, gracias a la falta de marcaje del rival”, resumió Alliatti en su comentario del partido.

Los jugadores brasileños felicitan a Rodryigo tras su segundo gol en el 5-0 de Brasil a Corea del Sur en un amistoso disputado este viernes en Seúl

La pregunta que todo hincha brasileño se hace es si el verdadero equipo es este que derrumbó a Corea del Sur -y que tiene como próximo objetivo un amistoso por Japón, también en tierras asiáticas- o el que debió transpirar más de la cuenta para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo en una eliminatoria que entrega hasta siete pasajes para diez postulantes. La respuesta está en el cerebro de Ancelotti y en los pies de los futbolistas que se pongan la camiseta verde y amarilla.

“Hoy empezó nuestro viaje hacia el Mundial: el equipo hizo un muy buen papel, con mucha calidad”, aseguró el entrenador italiano en la conferencia de prensa posterior a la goleada. “El compromiso del equipo fue muy bueno. Cuando el equipo se compromete, la calidad está. Nos fue muy bien en el partido porque demostramos esa calidad individual. Estoy muy feliz por el encuentro de hoy”, resaltó el ex DT de Real Madrid.

Y justamente dos futbolistas de la Casa Blanca a los que tuvo a disposición en la capital española fueron vitales para el 5-0. Por un lado, Rodrygo Goes fue una pesadilla para sus marcadores sobre la banda izquierda. Anotó por duplicado, un festejo en cada tiempo. El primero sirvió para el 2-0, luego de que el jovencito Estevao (Chelsea) hubiera abierto el marcador tras definir de primera un excelente pase de Bruno Guimaraes. Rodrygo podría haberse llevado el premio al mejor tanto de la noche en la lluviosa noche de Seúl tras redondear de gran manera una jugada colectiva que tuvo una colección de pases, triangulaciones y destrezas individuales. En Corea del Sur hubo jogo bonito.

El primer gol de Brasil ante Corea

Brasil también tuvo presión alta, con robos de pelota en campo surcoreano que le sirvieron para iniciar los ataques. Así, casi no corrió riesgos en defensa. En este sentido, hasta Vini Jr se prodigó en la mitad de la cancha para conseguir el balón y dárselo al compañero mejor ubicado. Todo el equipo dio un paso adelante rumbo a la preparación para la próxima Copa del Mundo. La base del Scratch para el torneo ecuménico parece estar definida, aunque Ancelotti optó este viernes por probar laterales: Vitinho por la banda derecha y Douglas Santos por la izquierda. Ambos fueron reemplazados durante el partido y redondearon una actuación aceptable.

La incógnita es si esta gran tarea de los atacantes brasileños no le cerrará aún más los espacios en el equipo a Neymar. Minado por las lesiones, no pudo regresar al equipo nacional como hubiese querido tras su vuelta a Santos, allí donde todo comenzó. El astro tiene apenas ocho meses para ponerse en forma y demostrar que puede ser una alternativa. Nadie sabe si le alcanzará. Sobre todo si, a juzgar por lo que mostró este viernes en Seúl, Brasil vuelve a ser una máquina goleadora.