Brasil cedió un inesperado empate en casa 1-1 ante Venezuela este jueves en Cuiabá, en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Pese al dominio exhibido en la mayor parte del juego, los locales terminaron sufriendo el golazo de Eduard Bello sobre el final. Y en el cierre, subió la temperatura: un encontronazo general dominó la escena cuando el árbitro marcó el cierre del partido, a lo que le siguió un agresión de un hincha contra Neymar, cuando el delantero abandonaba el campo de juego... Lo primero sucedió porque Salomón Rondón, el emblema de Venezuela, tiró la pelota con violencia a la tribuna en el momento en que concluyó el juego, lo que motivó que varios jugadores locales se le fueran encima, impotentes ante el resultado. Y lo de Neymar ocurrió en el instante en que se iba hacia los vestuarios.

😳🇻🇪 En la última jugada del partido, Salomón Rondón tiró la pelota a la TRIBUNA y todo Brasil lo fue a buscar… pic.twitter.com/k9ticxjaZK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2023

”Fallamos en cosas que no deberíamos haber fallado, deberíamos haber ajustado mejor la marca y no haber ofrecido la chance para que el jugador rival definiera”, dijo el seleccionador brasileño, Fernando Diniz, en rueda de prensa al término del cotejo disputado en el estadio mundialista Arena Pantanal, de Cuiabá. El delantero venezolano Eduard Bello dio un empate histórico a la Vinotinto con una preciosa chilena en el minuto 85, luego de que los pentacampeones del mundo se fueron adelante con un cabezazo del defensa Gabriel Magalhaes en el 50. La igualdad hizo que Brasil (7 puntos) perdiera la punta de la eliminatoria con Argentina (9), así como su andar perfecto, tras haber goleado 5-1 a Bolivia y vencido 1-0 a Perú en septiembre, en la primera doble fecha. Única selección sudamericana que nunca ha disputado la Copa del Mundo, Venezuela es sexta, con cuatro unidades, una posición que otorga boleto directo a la competición internacional.

Diniz, de 49 años, consideró que el ‘scratch’ cedió la igualdad en parte por no haber definido bien. ”No creo que el equipo haya jugado mal, creamos chances para hacer el segundo, el tercer gol, pero no los hicimos. Y cedimos contraataques que no debíamos hacer cedido”, apuntó. ”Es difícil cuando enfrentas equipos que juegan muy atrás, como lo hizo Venezuela. Debimos haber aprovechado mejor las ocasiones de gol”, añadió. El seleccionador brasileño, en el cargo hasta que llegue el italiano Carlo Ancelotti, a mediados de 2024, descartó que el calor de Cuiabá -sensación térmica de 32 grados- y el estado de la cancha fueran responsables de la derrota.

Toda Venezuela celebra el gol del empate NELSON ALMEIDA - AFP

Y consideró un “irrespeto” que un aficionado lanzara un balde de pochoclo a Neymar, cuando el futbolista se dirigía a los vestuarios tras el final del cotejo. El hecho generó malestar en el ‘10′, que insultó al responsable. ”Lo desapruebo completamente. Insultar y abuchear, todo bien. Tirar un paquete de palomitas no hace bien a nadie. Es una falta de respeto con quien vino a jugar e intentó hacerlo lo mejor posible”, apuntó el DT.

“No vine acá de vacaciones, y menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país. Nosotros estamos haciendo lo mejor, dando lo mejor, y muchas veces el resultado no llega, algo que el fanático no espera”, puntualizó Neymar en zona mixta, ya más tranquilo. “No vi lo que fue, sólo noté que me pegó y me puse muy nervioso. Condeno ese tipo de actitudes. Es malo por el fútbol y para el ser humano. Un tipo que hace ese tipo de cosas no es una persona educada ni va a conseguir educar a sus hijos de la mejor manera posible”, reflexionó.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Diniz aseguró que la ‘Canarinha’ debe ahora concentrarse en ganarle al Uruguay (4º) de Marcelo Bielsa el martes en Montevideo, en el cierre de la ventana internacional de octubre. ”Tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles allá, en Montevideo”, sostuvo.

“Mis hijos y los hijos de mis nietos”

Eduard Bello consideró “un gol soñado” el precioso tanto que le marcó a Brasil este jueves en Cuiabá, que le dio un histórico empate 1-1 a la Vinotinto en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026. ”Es un gol soñado: entrar acá, en Brasil, con estadio lleno, ante los pentacampeones del mundo y poder marcarles un gol como este, y para un resultado para la historia... la verdad es algo que va a quedar para el recuerdo de mis hijos y los hijos de mis hijos”, dijo a la transmisión de televisión.

El atacante del Mazatlán de México ingresó en el minuto 80 por el centrocampista Samuel Sosa. Cinco minutos después, igualó con una chilena que le hizo perder el liderazgo a Brasil. Además, permitió que Venezuela, única selección sudamericana que nunca ha clasificado al Mundial, lograra su segundo empate en suelo brasileño en una eliminatoria (0-0 en 2009). En toda la historia de las eliminatorias, la ‘Canarinha’ apenas ha cedido trece empates como local. ”Es importante sumar acá para lo que hemos proyectado, lo que hemos trabajado con los ‘profes’. Esto demuestra lo que estamos preparados, que no somos un equipo que llega a ver qué pasa, sino para que vean que nosotros venimos a proponer juego”, agregó.

¡GOLAZO DE VENEZUELA🇻🇪! Una tremenda chilena de Eduard Bello para empatar el encuentro frente a Brasil🇧🇷. Lo disfrutás EN VIVO por @tycsports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/KrQ9kNhcBH#EliminatoriasEnTyCSports⚽ pic.twitter.com/bJdmUTUIH4 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 13, 2023

Por su parte, el talentoso Yeferson Soteldo consideró que la paridad es producto del trabajo que vienen haciendo bajo la dirección técnica del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. ”Quedé muy feliz porque hicimos lo que el entrenador pidió. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial, estamos trabajando para eso. Cada partido debemos trabajar más y ahora debemos pensar en el próximo juego”, agregó el ‘10′ del Santos de Brasil. Venezuela, sexta en la tabla de posiciones, con cuatro puntos, recibirá a Chile (5º), el martes en Maturín.

La clasificatoria sudamericana otorga seis boletos directos al torneo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, además de un pase a la repesca para el séptimo contra un equipo de otra confederación.

Eduard Bello festeja su golazo NELSON ALMEIDA - AFP

LA NACION