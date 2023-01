Brentford, el ‘matagigantes’ de la Premier League: el Liverpool de Klopp fue su nueva víctima

escuchar

En el primer partido de la jornada 19 de la Premier League, Brentford dio la sorpresa y venció a Liverpool por 3 a 1; así, ingresó en la zona de copas europeas, porque quedó en la séptima posición con 26 puntos, justo detrás de su rival de este lunes, que suma 28.

Liverpool dominó la mayor parte del encuentro, pero jugó un futbol poco efectivo, careció de contundencia y cometió errores en el fondo que el local aprovechó. Konaté, en contra, abrió la cuenta para Brentford a los 19 minutos; amplió el resultado Yoane Wissar de cabeza; descontó por la misma vía Alex Oxlade-Chamberlain, y a seis minutos del final Bryan Mbeumo anotó el 3-1 definitivo.

Bryan Mbeumo celebra con sus compañeros el tercer gol de Brentford John Walton - PA Wire

Brentford es un club histórico del oeste de Londres acostumbrado a participar en las categorías de ascenso, relegado detrás de los grandes equipos de la capital inglesa como Arsenal, Chelsea y Tottenham. Esta es apenas su segunda temporada en la Premier League, ya que volvió a participar en la máxima categoría del futbol inglés luego de 74 años.

Sin embargo, este modesto equipo se acostumbró a conseguir excelentes resultados frente a los grandes, porque debutó en 2022 con un triunfo por 2 a 0 frente al Arsenal. En esta temporada, aplastó al Manchester United por 4-0, venció al Manchester City como visitante por 2 a 1, en la fecha pasada superó en otro derby a West Ham (2-0), y hoy sumó otro importante triunfo contra el Liverpool luego de 84 años. El último éxito de Brentford sobre los Red Devils había sido en noviembre de 1938 por 2-1.

Lo mejor del encuentro

Brentford ascendió a la Premier League en el repechaje por el tercer ascenso al superar al Swansea por 2-0, en un encuentro que se disputó en el estadio de Wembley. Se convirtió en noticia porque su dueño, el inglés Matthew Benham, contó que decidió prescindir del viejo sistema de scouts para contratar jugadores porque los equipos grandes de Londres captaban a los mejores proyectos y comenzó a trabajar con modelos estadísticos y algoritmos matemáticos. Con este método logro saltar de la tercera división, a la Championship -la segunda categoría- en 2014, y luego a la Premier League en 2021, en la que consiguió afianzarse.

Es dirigido por el danés Thomas Frank, que recientemente renovó contrato hasta 2027, y está en el cargo desde octubre de 2018. Sin antecedentes en las grandes ligas, trabajó con las selecciones juveniles de su país. “Ser el primer entrenador en un club es como una relación; hay altibajos. He estado aquí seis años en total, que es mucho tiempo en el fútbol moderno. La calidez, el apoyo y la amabilidad cada vez que me encuentro con un aficionado de las ‘Abejas’ ha sido increíble y me da energía extra para continuar con el trabajo en el futuro”, contó el día que selló la renovación de su vínculo.

La alegría del DT de Brentford, Thomas Frank, tras conseguir un triunfo histórico en el Gtech Community Stadium de Londres Ian Walton - AP

El defensor francés Ibrahim Konaté tuvo un mal día, luego de anotar en contra, tras un rebote en un tiro de esquina, y cerró una noche para el olvido con un pase de cabeza hacia atrás al arquero Alisson, que quedó corto y que Mbeumo aprovechó para convertir el tercer gol y cerrar el partido.

El equipo de Jurgen Kloop contó con sus principales figuras desde el comienzo del encuentro, porque estuvieron Mohamed Salah, Virgil Van Dijk y Fabinho, aunque no contó con la presencia del colombiano Luis Diaz. Tan enojado se lo vio al entrenador alemán que no dudó en realizar tres cambios en el entretiempo, incluida la salida de Van Dijk, reemplazado por Matip.

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp ADRIAN DENNIS - AFP

Liverpool tiene un mal comienzo en esta temporada, luego de un 2022 con buenos rendimientos, pero que no pudo transformar en títulos porque perdió la final de la Champions League frente al Real Madrid y obtuvo el segundo puesto en la Premier League detrás del Manchester City por solo un punto.

Clasificación a las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto clasificará a la Europa League y el sexto, a los play off de la novedosa Europa Conference League. Por su parte, los últimos tres equipos descenderán a la Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa con 7, el número al que también llegaron los Citizens con el último trofeo.

