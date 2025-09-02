Bulgaria vs. España, por las eliminatorias europeas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Grupo E de las eliminatorias de Europa al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comienza a desandar su fixture esta semana y uno de los partidos de la primera fecha lo protagonizarán Bulgaria vs. España. El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre a las 15.45 (hora argentina) en el estadio Vasil Levski de Sofía y se transmitirá en vivo solo a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.13 contra 38.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 9.93.

El equipo búlgaro quiere arrancar el torneo con el pie derecho, aunque enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del planeta y con un poderío muy superior al suyo. En junio disputó dos amistosos internacionales y fue goleado por Grecia 4 a 0 y apenas igualó con Chipre 2 a 2. Antes, en marzo, jugó para ascender de la Liga C a la B de la Nations League 2024-2025 y perdió ante Irlanda por un global de 4 a 2 -sendas derrotas 2 a 1-.

La Roja, por su parte, recientemente fue subcampeona de la Nations League 2024-2025 al perder la final con Portugal 5 a 3 por penales tras igualar 2 a 2 y es el principal favorito a quedarse con el primer puesto, es decir el único boleto directo a la próxima Copa del Mundo, en la zona que completan Georgia y Turquía.

La labor del conjunto europeo en este certamen es la que determinará si, efectivamente, se desarrolla la Finalissima vs. la selección argentina. El encuentro fue programado para fines de marzo de 2026, pero si el elenco de Luis De la Fuente termina segundo en el Grupo E deberá disputar un repechaje que está programado para esa fecha.

En la zona E los equipos jugarán todos contra todos a dos rondas, por lo que disputarán seis partidos. El líder obtendrá el boleto a la cita ecuménica mientras que su escolta irá a un playoff.

En total son 12 grupos, algunos con cuatro integrantes y otros con cinco. En el G, H, I, J, K y L ya se disputaron varios partidos y hay seleccionados que se encaminaron al Mundial. Es el caso de Bosnia en la zona H, Noruega en la I e Inglaterra en la K.