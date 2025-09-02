Argentina vs. Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Este jueves se disputará la 17ª y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con cinco partidos y uno de ellos es el que protagonizarán la selección argentina vs. Venezuela en el estadio Monumental. El encuentro está programado para las 20.30 y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.23 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.70.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En ese contexto, afrontará su último partido como local este año, que a la vez será el último oficial de Lionel Messi en la Argentina. El calendario prevé una gira por Estados Unidos en octubre para jugar amistosos contra México y otro rival a confirmar y visitas a Angola e India en noviembre. Además, en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en sede a definir -no será en la Argentina-, por lo que se especula con que el rosarino tendría por delante algún que otro encuentro extraoficial en el futuro con la camiseta albiceleste ante su público.

Lionel Messi jugará a priori, ante Venezuela, su último partido oficial con la selección argentina en el país MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Más allá de que el campeón del mundo no tiene grandes obligaciones en el partido ante la Vinotinto, es probable que el DT utilice a la mayoría de los habituales titulares, con Messi a la cabeza. De ellos, Alexis MacAllister recién se sumará al plantel este martes por la noche por un inconveniente en el traslado al país desde Inglaterra mientras que no es parte de la convocatoria Enzo Fernández porque acarrea dos fechas de suspensión. Su lugar se lo disputarían entre Nicolás González, Thiago Almada y Leandro Paredes. La elección dependerá exclusivamente del esquema táctico que quiera utilizar el cuerpo técnico.

Hay varios futbolistas que son una fija: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, cuyo pase a Manchester United no se hizo y sigue en Aston Villa con un futuro incierto en cuanto a su titularidad; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir a una reclasificación.

Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

Fernando Batista quiere llevar a la selección de Venezuela a su primer Mundial de la historia EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Alan Varela – Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Delanteros

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.