Carabao Cup: el golazo de Buonanotte y el blooper de Enzo Fernández en el triunfo de Chelsea

En la continuidad de la Carabao Cup, este martes avanzaron a la cuarta ronda con victorias ajustadas y altas dosis de sufrimiento, Chelsea y Liverpool, entre otros. Y Brighton lo hizo con un 6-0 en el que los primeros cuatro tantos fueron de Diego Gómez, ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Con Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte entre los titulares, Chelsea remontó el partido ante Lincoln City, de la tercera categoría, después de pagar con un gol un blooper en una salida del primero de esos argentinos, a tres minutos del final del primer tiempo.

Enzo Fernández conduce ante la marca de Ben House, de Lincoln City, por la Copa de la Liga; el mediocampista cometió un error que Chelsea subsanó con dos goles. OLI SCARFF - AFP

Enzo ejecutó un tiro libre casi en el borde del área propia, sobre la izquierda, y buscó por vía aérea a Trevoh Chalobah por el otro sector, en una jugada que empezó mal y terminó peor. El defensor optó por esperar la pelota y el ucraniano Ivan Varfolomeyev, que fue a presionar, logró anticiparlo de cabeza y asistir a Rob Street, que recibió de frente al arquero danés Filip Jorgensen y definió para el 1-0.

El blooper de Enzo Fernández

¿QUÉ PASÓ, ENZO? Fernández y una mala entrega que terminó en el 1-0 del Lincoln City contra Chelsea en la Copa de la Liga inglesa.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4nCsRZarlP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

En la segunda etapa, los Blues dieron vuelta el marcador en cinco minutos. En el primer remate entre los tres palos que tuvieron en el juego llegó el empate, gracias a Tyrique George, que tomó un segundo rebote desde fuera del área y sacó un derechazo imparable que dio en la parte interna del segundo palo y se metió. Enseguida, el propio delantero de 19 años combinó de caño con Buonanotte, que recibió, pasó entre varios rivales metiéndose en el área chica y tocó ante la salida del arquero, entre sus piernas. Un golazo para el 2-1.

El golazo de Buonanotte

¡LO DIO VUELTA FACU BUONANOTTE! El argentino la armó a pura pared y marcó este GOLAZO, para el 2-1 de Chelsea ante Lincoln.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m9MVhC56lv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Con la ventaja, el entrenador Enzo Maresca adoptó por un sistema más defensivo en el campeón mundial de clubes, para proteger la ventaja y tener mayor posesión de la pelota. Reemplazó a Garnacho y Fernández, entre otros. También, pensando en la jornada del próximo fin de semana de la Premier League, ya que el sábado recibirá a Brighton, que vapuleó como visitante a Barnsley, otro equipo de la tercera categoría.

Ya en el último minuto adicional, también dejó el campo Buonanotte, que llegó al club a último momento del mercado de pases y había tenido apenas 45 minutos en el equipo. El número 40 había ingresado tras el descanso en el 2-2 como visitante de Brentford, por la liga inglesa, hace 10 días.

Lo mejor de Lincoln City 1 vs. Chelsea 2

El 6-0 de Brighton tuvo como figura a Gómez, que se unió al plantel en esta temporada y acumula seis partidos en el equipo. Este martes fue titular, anotó cuatro goles por primera vez en su carrera –antes de ser reemplazado a 15 minutos del final– y suma cinco en la Carabao Cup, torneo en el que el paraguayo afrontó dos encuentros. Es el primer jugador en convertir un póquer para las Gaviotas en la historia de este certamen.

Por su parte, Liverpool dejó en el camino en Anfield a Southampton, descendido en la última temporada a la segunda categoría, al vencer por 2-1 en un desenlace que tuvo suspenso. En un equipo conformado por mayoría de habitualmente suplentes -Alexis Mac Allister no estuvo convocado-, Alexander Isak puso en ventaja a los Reds cerca del final del primer período, Shea Charles empató a 14 minutos del final y el francés Hugo Ekitike definió el duelo a cinco del cierre, en una jugada que a la vez les generó alivio y preocupación a los locales.

Ekitike había reemplazado a Isak en el descanso, fue amonestado a los 8 minutos y luego de empujar la pelota al arco vacío, asistido por Federico Chiesa, se sacó la camiseta para celebrar y la exhibió al público. En medio de la celebración, el árbitro le mostró otra vez la tarjeta amarilla, por ese hecho, y la roja, por la acumulación. Así, Liverpool cerró el encuentro con un jugador menos.

Lo mejor de Liverpool 2 vs. Southampton 1

En otros partidos de la esta tarde, también por la tercera rueda, Fulham superó por 1-0 a Cambridge, de la cuarta categoría; Wolverhampton eliminó a Everton con un 2-0; Cardiff, de la tercera, batió por 2-1 a Burnley, de la Premier League; Wrexham derrotó por 2-0 a Reading, en un duelo entre clubes de la liga Championship, y, entre equipos de la tercera, Wycombe Wanderers se impuso por 2-0 en su visita a Wigan.