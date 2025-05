Carlo Ancelotti ensaya el adiós: los partidos que le quedan en Real Madrid después del clásico

El Clásico no entregó el trofeo, pero sí algo acaso más importante: una sentencia emocional. Porque Barcelona venció 4-3 a Real Madrid en Montjuïc, se quedó con todos los cruces del año y quedó a un paso de gritar campeón. No es matemático todavía, pero sí virtual: a falta de tres jornadas, el conjunto blaugrana le saca siete puntos al equipo de Carlo Ancelotti. Y el margen de error se volvió inexistente.

Fue un clásico de alto voltaje, de los que se recuerdan por años. Porque el equipo merengue ganaba 2-0 antes del primer cuarto de hora, con la contundencia letal de Kylian Mbappé. Pero Barcelona reaccionó con orgullo, fútbol y efectividad. Eric García descontó de cabeza, Lamine Yamal igualó, y Raphinha, con un doblete relámpago, puso el 4-2 antes del descanso. Un huracán azulgrana en apenas 45 minutos.

Raphinha marcó dos goles en el 4-3 de Barcelona sobre Real Madrid JOSEP LAGO - AFP

El segundo tiempo mantuvo la intensidad. Mbappé descontó para el 4-3 definitivo, en un final en el que el VAR pidió protagonismo. El árbitro Hernández Hernández le anuló un gol a Fermín López por una mano en el inicio de la jugada y no cobró un penal a favor de Barcelona por una mano evidente de Tchouaméni que se consideró como “natural”.

Y al final, la fiesta fue toda culé. Porque más allá del resultado, hay un dato que alimenta el alma blaugrana: Barcelona ganó todos los clásicos de la temporada. Fue 4-0 en LaLiga en octubre, 5-2 en la final de la Supercopa en enero y 3-2 en la semifinal de la Copa del Rey en abril. Un triplete emocional para una temporada que, pese al traspié en la Champions (ante Inter en semis), puede terminar con una sonrisa de oreja a oreja.

Yamal, la gran figura del Clásico Joan Monfort - AP

Qué les queda a cada uno

Barcelona (82 puntos)

Tiene todo a favor. Podría coronarse el jueves 15 de mayo, en el clásico catalán ante Espanyol, si gana en el estadio de su vecino o si Real Madrid deja puntos en su partido ante Mallorca. Un escenario con morbo incluido. Si no lo consigue allí, tendrá dos nuevas chances: el domingo 18 recibirá a Villarreal y el 25 visitará a Athletic Bilbao.

Real Madrid (75 puntos)

El equipo de Ancelotti necesita un milagro. Debe ganar todo y esperar que Barcelona no sume ni una victoria (y pierda al menos dos partidos). Una combinación que suena utópica, pero que matemáticamente aún existe.

El fixture blanco es el siguiente:

vs. Mallorca, el miércoles 13/5 (local)

vs. Sevilla, el domingo 18/5 (visitante)

vs. Real Sociedad, el domingo 25/5 (local)

El resumen del partido

Ancelotti: “No tengo nada que reprochar”

Carlo Ancelotti no buscó excusas. Con su tono sereno y acostumbrado a las tormentas, el entrenador del Real Madrid sostuvo: “Hemos podido hacer el 4-4 dos veces. Lo hemos competido hasta el final. No tengo nada que reprochar a nivel de actitud y compromiso”.

Ancelotti no eludió críticas a su equipo tras la derrota ante Barcelona Jose Breton - AP

Admitió que su equipo defendió mal y lo atribuyó, en parte, a las ausencias, algunas de ellas desde hace varios meses: Carvajal, Militão, Alaba, Rüdiger y Mendy no estuvieron disponibles. “Marcamos tres goles, hicimos dos más en offside y generamos situaciones. Pero defendimos mal, y no porque jugamos en bloque bajo. Defendimos mal y punto. Hemos regalado algunas cosas y nos han castigado. No tengo nada que reprochar a mi equipo, ha sido un compromiso total, aunque no ha salido bien”.

También explicó el cambio de Vinicius por un esguince de tobillo y negó cualquier conflicto con Rodrygo, que ni siquiera ingresó: “Nada, cero problemas. No estaba al 100%. Para ponerlo cinco minutos, si no está bien, es arriesgarlo a una lesión”.

Y, cuando le preguntaron si había sido su último clásico al mando del Real Madrid, Ancelotti respondió con la misma distancia emocional de siempre: “Es el último de la temporada. Hay que terminar bien lo que queda e intentar ganar los tres que quedan”. Aunque el DT no lo anunció, en España se asegura que su ciclo concluirá en breve, y luego viajará a Brasil para asumir al frente de la Canarinha. Xabi Alonso, a punto de salir de Bayer Leverkusen, sería su reemplazo en la Casa Blanca.

“No nos sentimos campeones”, advirtió Flick

Pese al clima festivo y al golpe emocional que significó remontarle un 0-2 a su eterno rival, el entrenador Hansi Flick pidió calma. “No nos sentimos campeones. Estaría bien conseguir tres títulos y nos basta con una victoria”, dijo en conferencia de prensa, bajando la espuma con la sensatez de quien sabe que todavía falta un paso.

Hansi Flick aun es cauto, pero Barcelona está a un paso de ser campeón de España Antonio Calanni - AP

El DT alemán elogió el aporte de los suplentes (Christensen, Baldé, Gavi, Fort y López Marín), y destacó el trabajo colectivo: “Tenemos un staff fantástico. Hoy hubo buenas decisiones desde el banco y así es como tenemos que funcionar”. También se permitió una sonrisa cuando dijo, entre risas, que tras otro clásico infartante debía “chequear el corazón”.

Aunque no todo fue celebración. Flick subrayó que su equipo debe mejorar en defensa: “Si metés cuatro, vale, pero si te meten tres... Tenemos que mejorar. El primer gol fue un error. No es excusa, pero es difícil trabajar defensivamente cuando jugás cada tres días. Ya estamos pensando en cómo corregirlo”.

La Liga parece tener dueño. No aún en los papeles, pero sí en el espíritu de este equipo que se levantó después del golpe más duro, ganó el clásico más vibrante del año y se quedó con todos los duelos ante su rival de siempre.