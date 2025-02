Carlos Quintana, el defensor que era delantero y ahora empuja a su equipo en las dos áreas

Rosario Central atraviesa un presente esperanzador. Con 14 puntos lidera la zona B del Torneo Apertura, y además viene de ganar el clásico rosarino el último domingo. Fue por 2 a 1, y el duelo marcó una tendencia a favor del Canalla, que prolongó su gran serie positiva sobre Newell’s, incluso en el Coloso Marcelo Bielsa. Sin embargo, los gritos llegaron gracias a la aparición de un defensor que de a poco se convirtió en un referente de Rosario Central y se fue metiendo en el corazón de los hinchas por presencia y jerarquía. Carlos Quintana, el central de 37 años, fue el autor de las asistencias para los goles de Duarte y Campaz, ambas con la cabeza.

Este recio marcador central siempre soñó con ser futbolista. Su historia en el fútbol, como la de muchos, comenzó como delantero, pero como faltaban defensores, probó jugar en el fondo. Debutó en primera, tuvo pasos por el ascenso, y en la actualidad disfruta ser el líder de la defensa de la Academia rosarina, donde sus hinchas lo apodaron de una forma muy particular.

“Soy un jugador grande y todos estos momentos uno los tiene que disfrutar el doble, porque no sabés cuándo se va a repetir”, le dijo Quintana a la prensa tras el clásico victorioso frente a Newell’s, que le permitió al Canalla sacarle 20 clásicos de diferencia a su archirrival en el historial. Y para que eso sucediera, el marcador central de 37 años fue clave. En los dos tantos del equipo de Holan, Quintana aprovechó la pelota parada para ganar en las alturas y asistir a Gaspar Duarte, a los 15 del primer tiempo, y a Jaminton Campaz, a los 17 de la segunda etapa, y contribuyó en el 2-1 en el Parque Independencia.

Carlos Quintana es uno de los baluartes de la defensa Canalla; llegó al club para la temporada 2023 y todavía continúa

Su estilo de juego es la de un defensor aguerrido, por lo que deja la piel en cada pelota que va a disputar. Por su porte físico, se hace fuerte en los despejes con el pie y también de cabeza. Pero este férreo marcador central demostró que no sólo gana en las alturas en el área que tiene que defender, sino que también lo hace en la parte ofensiva. En 80 partidos en el Canalla lleva marcados seis goles. Además, en varias oportunidades se lo vio finalizar los partidos con una venda en la cabeza y en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, se refirió al tema: “No es que me golpeo porque quiero, sino porque trato de dar el máximo, de dejar todo”, reveló. “Cuando llegué a Central, en el segundo entrenamiento me rompí el dedo. Me operé, al rato viajamos a Chile a hacer la pretemporada. No le pude dar mucha importancia a la recuperación y jugué con vendaje y los fierros. Otro partido el hombro; zafé de no romperme la clavícula. El ojo, que se me inflamó y me dieron cinco puntos. Y la cabeza es normal”, contó sobre su compromiso a la hora de jugar.

Su historia comenzó en Deportivo Glew, en el baby fútbol. Luego pasó a Defensores de la misma ciudad y posteriormente a Sociedad Italiana. Todos clubes del partido bonaerense de Almirante Brown. Allá por 2015, en una entrevista contó que decidió ser futbolista por convicción. “De chico quería ser jugador. Siempre tuve la gran ilusión de poder jugar profesionalmente”, expresó. Y reveló en la posición en la que se desempeñaba cuando era pequeño: “Jugaba en el medio y arriba, de pibe era goleador. Con mi altura y físico era difícil marcarme”.

Carlos Quintana ganando en las alturas y siendo clave en el clásico frente a Newell's Marcelo Manera

A los 12 años, mientras disputaba un torneo de baby fútbol, lo vieron desde Lanús y a partir de allí comenzó a desarrollarse su carrera: “Me llamaron; después, el papá de Lautaro Acosta me llevó a una prueba al Granate. Cuando llegué, necesitaban un 6. No entendía mucho de las posiciones en cancha de 11. De eso me probé. Me gustó y quedé”, recordó el defensor. Luego, agregó: “Ahí entendí lo que era un club de primera. Siempre tuve la mente puesta en jugar en esa categoría. Ese era mi objetivo y se me dio”.

En el Granate jugó 48 partidos, marcó dos goles y fue parte del equipo que logró el título del Apertura 2007, año en el que tuvo su debut. También tuvo un paso por Huracán, con 23 encuentros entre 2010 y 2011. Más tarde formó parte de Douglas Haig de Pergamino, durante dos temporadas en la B Nacional, en 2012/2013 y 2013/2014. Al año siguiente continuó en la misma categoría, pero vistiendo los colores de Patronato, en 2014/2015.

En Argentinos, Carlos Quintana jugó 86 partidos y marcó cuatro goles Juano Tesone / Pool Argra

Tras su primer paso por el equipo entrerriano obtuvo el ascenso a primera división y luego se convirtió en refuerzo de Talleres, equipo en el que también dejó un gran recuerdo. Quintana fue uno de los mejores jugadores del equipo que subió con el Matador al fútbol grande en 2016. En el cuadro cordobés estuvo hasta 2019, completando 57 partidos y dos goles.

De la T pasó a Argentinos Juniors. En el Bicho, con 86 partidos, fue hasta ahora el equipo en el que más jugó. Desde su llegada en 2018, y hasta 2021, marcó cuatro goles y dio una asistencia. En 2022, regresó a Patronato y una vez más fue importante en el conjunto de la capital entrerriana. Quintana fue el capitán del equipo que obtuvo la Copa Argentina del año 2022, luego de dejar en el camino a River en los cuartos de final, a Boca en la semi y derrotó a Talleres por 1 a 0 en la final.

Carlos Quintana fue capitán de Patronato en la Copa Argentina 2022, que ganó el equipo de Paraná Prensa Copa Argentina

Al finalizar esa temporada debía regresar al Bicho, pero como no estaba en los planes de Gabriel Milito en el equipo de La Paternal, desembarcó en Rosario Central de la mano de Miguel Ángel Russo, y en 2023, el equipo tuvo un gran año. Con el defensor como titular y como compañero de zaga del uruguayo Facundo Mallo, Central finalizó tercero en la tabla anual con 65 puntos y además se consagró campeón de la Copa de la Liga 2023.

Quintana comenzó su tercera temporada en el Canalla y actualmente lleva 80 partidos con esa camiseta. Convirtió seis goles y entregó tres asistencias, con la salvedad de que dos de ellas fueron en el clásico ante Newell’s. Pero el rendimiento del defensor frente a la Lepra tiene números extraordinarios. Disputó en cinco ocasiones el clásico rosarino y nunca perdió.

Cumplidor y garantía de seguridad en la zaga. Eso sienten en Rosario Central cada vez que lo ven a “KINGtana”, el cariñoso apodo con el que fue nombrado por los hinchas: “Me causa gracia. Mi hijo Tiziano, de ocho años, me dice: ‘Papá, ¿por qué te dicen así?‘. Es un cariño de la gente”, contó alguna vez sobre ese sobrenombre con el que se une la palabra king, que significa rey en inglés, con el resto de su apellido.

