“Independiente está como el tiempo: sale el sol, se nubla, de vez en cuando aparece una tormenta y, sobre todo, es casi imposible hacer un pronóstico creíble”. El veterano socio del Rojo lanzó la comparación sobre la mesa, y sus dos contertulios en la pizzería de la Avenida Mitre no dudaron en rubricarla asintiendo con la cabeza. El comienzo de 2024 presenta un cambio respecto a los últimos años en el ánimo de los hinchas del Rey de Copas. La preocupación e incluso la bronca dejaron paso a cierta resignación salpicada con algunas gotas de ilusión.

No existen esta vez ni inhibiciones ni deudas cuantiosas a corto plazo que ensombrezcan el horizonte cercano, pero tampoco abundan las alegrías ni los golpes de efecto. Pero todo cambia cuando habla Carlos Tevez. “Estoy muy feliz. Es mi primera pretemporada como técnico, el primer plantel que pude armar y más no puedo pedir ”, dice el Apache, y su optimismo, así como su repetida pretensión de “pelear el campeonato”, aumentan el tamaño de esas gotas que, como el sol, comparten con las nubes el verano del Rojo.

El jueves pasado, en el predio de AFA en Ezeiza, Independiente puso en marcha el año, una vez superada la decepción y la tempestad interna que provocó la súbita cancelación del viaje a Miami, donde estaba prevista la puesta a punto del equipo .

Las confusas razones que se dieron -tanto para decidir un destino que sonaba desmedido para un club con los quebrantos económicos del Rojo, como para explicar por qué la idea quedó en la nada de la noche a la mañana- siguen necesitando de algunas capas de transparencia. Los dirigentes aseguran que plantearán una demanda por incumplimiento de contrato a la empresa Black&White INC, que no suele dedicarse a organizar giras deportivas y el tiempo dirá cómo acaba el tema. Pero mientras tanto, el traspié no logró alterar el entusiasmo del Apache, quien por primera vez en sus 37 años se siente responsable absoluto de un plantel que fue modificando según sus criterios.

Tevez decidió las numerosas bajas respecto al grupo que encontró a su disposición cuando llegó al club en agosto de 2023, y aprobó las cinco altas registradas hasta el momento : el goleador Gabriel Ávalos (su principal exigencia y el único aceptado sin reparos por los hinchas); el lateral izquierdo Adrián Spörle (ex Arsenal, llamado a ser suplente de Damián Pérez); los juveniles Ignacio Maestro Puch (20 años, a préstamo de Atlético Tucumán) y Alex Luna (19, volante ofensivo fichado a Atlético Rafaela, de quien el técnico afirma que “está para pelearle el puesto a cualquiera”); y el ecuatoriano Jhonny Quiñónez, el último en aterrizar este mismo sábado.

La apuesta por el volante mixto de 25 años adquirido al Aucas de Quito (un millón de dólares por el 50 por ciento del pase) sea posiblemente la más arriesgada del técnico. “ Es una prioridad ”, subrayó Tevez en su momento, y fue toda una sorpresa, porque apenas existían referencias sobre el jugador.

Para comprender el origen del interés del Apache -y la fe en sus posibilidades- hay que retroceder hasta 2021. Hacía apenas unos meses que Gustavo Alfaro había asumido como entrenador de la selección de Ecuador, llevándose como ayudante a Nicolás Chiesa, quien fue el que depositó su mirada en el espigado interior derecho. Los números de entonces explican sus argumentos: sin ser delantero –”Puedo jugar de 8 o de 5″, aseguró apenas bajó del avión en Ezeiza-, en aquel año Quiñónez marcaría 10 goles en 20 partidos. Alfaro decidió probarlo. El primer examen, un amistoso frente a Bolivia en el que jugó sólo 20 minutos, no fue del todo satisfactorio.

En el siguiente, como titular frente a México en otro amistoso, el hombre de Aucas abriría el marcador a los dos minutos, y aunque sus registros goleadores en el torneo local descendieron y no volvió a ser llamado, Quiñónez continuó exhibiendo sus virtudes en 2022, cuando fue un baluarte importante en el primer título de la historia ganado por Aucas. La memoria y los consejos de Chiesa, más los videos que muestran un buen manejo de la pelota y mucho despliegue (también cierta lentitud) entusiasmaron a Tevez, más allá de su menor aporte durante 2023.

Quiñónez deberá pelear un lugar con el irregular Lucas González y, sobre todo, con Federico Mancuello, quién en su retorno, sin pretemporada previa y con algunos problemas físicos, estuvo lejos del rendimiento esperado. “ El año pasado nos faltó ese mediocampista con ida y vuelta. Ahora sólo nos queda por incorporar un central ”, afirmó Tevez, que perdió una pieza en ese sector de la cancha tras la partida de Javier Báez a Cerro Porteño de Paraguay. La opción inicial, el regreso de Alan Franco, en San Pablo, parece descartada; y por ahora las únicas alternativas que se mencionan es la de Juan Manuel Fedorco, de 23 años, figura destacada de Nueva Chicago en la temporada última, y Fernando Da Rosa, zurdo de las inferiores, restablecido tras su rotura de ligamentos del año pasado.

¿Qué estilo quiere Tevez para su equipo? El mismo que expresó el día de su presentación en Avellaneda y que le dio resultado en los primeros partidos bajo su dirección: mucha intensidad, presión constante y lo más alta que sea posible, y protagonismo en cualquier cancha . Las dudas surgen al observar los DNI de quienes conforman la columna vertebral. El promedio de edad de Rodrigo Rey, Mauricio Isla, Joaquín Laso, Iván Marcone, Mancuello, Alexis Canelo y Ávalos supera con largura los 30 años, y no queda nada clara la confianza del técnico en los jóvenes que puedan compensar los esfuerzos con su supuestamente mayor energía física.

Tevez no puede quejarse de carencias en ese sentido. A Maestro Puch y Luna se les agregan Santiago Toloza, de quien se espera su despegue; Javier Ruiz, Rodrigo Atencio, el recuperado Rodrigo Márquez; y desde ya, Santiago López, la gran promesa de las inferiores, si es que finalmente termina firmando la renovación de su vínculo con el club. Pero el Apache ya declaró más de una vez su cautela para incorporar a los más chicos, y de hecho dejó marchar a varios integrantes de la Reserva que ganó el torneo de la Copa de la Liga.

Sol y nubes. Alguna tormenta ocasional, como la decepción de Miami o la conflictiva salida de Martín Cauteruccio (se declaró libre por acumulación de deudas, arregló con Sporting Cristal de Perú, pero el Rojo le reclama el pago de la cláusula de rescisión). Y un pronóstico incierto. Como el clima, el verano de Independiente tiene de todo un poco. Los hinchas de la Avenida Mitre saben por hinchas, pero más saben por viejos.