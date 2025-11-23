Caruso Lombardi denunció que lo amenazaron en vivo por criticar a “Chiqui” Tapia

El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi denunció que recibió amenazas mientras estaba al aire luego de cuestionar el rol del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la entrega de un nuevo título a Rosario Central por liderar la tabla anual. Horas después de lo ocurrido, Lombardi explicó lo que pasó durante su paso por LN+: vinculó el episodio con el clima de tensión que, según él, atraviesa el fútbol argentino.

Cerca de las 13, tras una columna suya sobre la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA donde se decidió reconocer como “campeón anual” a Central, Caruso Lombardi mostró algunos mensajes que le llegaron a su teléfono. “Me están amenazando. Está claro. Uno de ellos me dijo ‘Dejá de hablar porque vas a terminar mal’, precisó. Ese episodio ocurrió durante un programa en el que está como columnista en TN.

Luego, en diálogo con LN+, reconoció que “hay muchos que se callan la boca porque tienen miedo” y se excluyó a sí mismo de aquel grupo. Luego ironizó: “La mayoría de quienes me enviaron mensajes los borraron poco después de que los mostrara en televisión”. Y anticipó: “Yo los voy a denunciar. No se puede vivir así”.

También deslizó que allegados al oficialismo de la Asociación del Fútbol Argentino lo amedrentaron en redes sociales: “Vi tuits de personas cercanas a ellos que dicen que todo es un invento de un gordo impresentable”.

“Dicen que yo mismo le pido a mis amigos que me amenacen. Es insólito. Están enfermos”, afirmó. Y agregó que el episodio refleja un funcionamiento “anormal” del fútbol argentino: “¿Cómo van a hacer estas cochinadas?”.

En su análisis deportivo, Caruso sostuvo que el club rosarino no es responsable directo por la decisión del organismo que lidera Tapia de otorgarle un premio. “El enojo no es con Central. Ellos son una víctima”, dijo.

El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi Ricardo Pristupluk - LA NACION

Apuntó asimismo contra los arbitrajes en el fútbol local, favoritismos para ciertos equipos y falta de transparencia: “Están tirando demasiado de la cuerda. A los árbitros la sociedad no les va a perdonar”, precisó.

Respecto al funcionamiento general del deporte, el exdirector técnico aseguró que en la Argentina “va de mal en peor”. Se animó a decir incluso que la selección nacional también es parte del descontento general ya que ninguna de sus figuras quiso pronunciarse sobre determinadas incongruencias. “No me digan que Leandro Paredes y Ángel Di María no ven el desastre que están haciendo acá. Esto es algo de nunca acabar. ¿Cuál es la necesidad de tanta mugre. Uno labura, entrena. El hincha va a la cancha. Y sin embargo, los duermen", sentenció.