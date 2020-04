Cavani a Boca: "Está con ganas de venirse", revelaron

El uruguayo Edinson Cavani, una posibilidad cierta para Boca. Fuente: Archivo

No es una fantasía. No es "humo". Edinson Cavani , jugador estrella del PSG , está en la mira de Boca Juniors . Ya no son, solamente, sus declaraciones sobre el recuerdo del festejo del gol de Manteca Martínez ante River en el año '92; o las palabras de Diego Forlán acerca de su compatriota ("me lo imagino con la camiseta de Boca"), o lo que reveló Leandro Paredes ("le gustaría jugar en Boca").

Según reveló el periodista de TNT Sports , Martín Costa , la llegada de Cavani a la institución de la ribera es una posibilidad cierta. "Me sorprendió la declaración del Patrón Bermúdez del fin de semana. Utilizó la palabra posibilidad. Creo que esto es tiempo", comenzó diciendo el cronista especializado en el club xeneize.

Por su parte, el conductor Hernán Castillo también aportó información al respecto: "Alguien que vive en Salto (NdeR: ciudad donde es oriundo El Matador ), me dijo: ' Mirá que no es chiste '. Gana 12 millones de euros por año, pero está dispuesto a ganar mucho menos que la mitad . No es una locura que se quiera dar el gusto. Y después, terminar en Nacional. Él está haciendo la cuarentena en Uruguay. Sería un bombazo".

Por otra parte, Costa reveló: "Hoy a la mañana me contaron que, si es por él, está con ganas de venirse. Si es por su representante, cree que tiene para tirar un tiempo más en Europa. Tiene 33 años". "Yo recuerdo que en los primeros días de enero, Nicolás Burdisso me contó que antes de decidirse por Paolo Guerrero , habló con el hermano de Cavani (que es su manager), y le dijo que quiere volver a Sudamérica. Lo de Boca le seduce".

¿Cuándo podría venir el delantero uruguayo a la Argentina? Cavani tiene un acuerdo firmado hasta junio. Pero -acotó Costa-, a raíz del parate por el coronavirus, todos los contratos europeos se van a extender hasta que terminen las competencias. Si él decide venir a jugar a la Argentina, no va a ser en junio, sino cuando termine la competencia en Francia y la Champions League. Sería en diciembre ".

Finalmente, contó una infidencia sobre el primer ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca: "En el 2007, él ya había pensado en Cavani. Era un pichón, estaba en la selección sub-20 de Uruguay. No me suena a sanata . Me parece que es real. Son ganas concretas. Ojalá se pueda dar porque sería un jugador tremendo para Boca", concluyó Costa.