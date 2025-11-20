Central Córdoba vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El duelo se disputará el próximo sábado a las 22 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con arbitraje de Nazareno Arasa
Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo se enfrentarán el próximo sábado desde las 22 en el estadio Madre de Ciudades por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.48 contra 3.56 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de media hora, cotiza a 2.75.
El Ferroviario está teniendo una gran temporada que incluyó su participación en la Copa Libertadores primero, con victoria ante Flamengo en el Maracaná, y la Sudamericana después, donde decantó desde la primera. En el ámbito doméstico se ubicó cuarto en el grupo A con 24 puntos gracias a cinco victorias, nueve empates y apenas dos derrotas siendo el segundo equipo por detrás de Rosario Central que menos perdió.
El Ciclón, por su parte, compite con un equipo que hace milagros en la cancha mientras la institución está sumergida en una crisis económica e institucional que lo afecta en el día a día. Hubo semanas en las que suspendió entrenamientos, pero aun así se las ingenió para terminar quinto en la zona B con 24 tantos producto de seis triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Además, fue semifinalista del Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo y se clasificó a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual.
Lo positivo para el Azulgrana es que se habilitó el acceso de “público neutral” al estadio Madre de Ciudades y la tribuna será ocupada, muy probablemente, por sus hinchas para alentarlo frente a Central Córdoba en el cruce eliminatorio.
Quien se imponga en el cruce avanzará a los cuartos de final y esperará por el vencedor del Canalla y Estudiantes de La Plata, que se medirán el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.
Cronograma de octavos de final del Torneo Clausura 2025
- Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba - Domingo 23 de noviembre a las 20.
- Vélez vs. Argentinos Juniors - Sábado 22 de noviembre a las 20.
- Lanús vs. Tigre - Miércoles 26 de noviembre a las 21.30.
- Racing vs. River Plate - Lunes 24 de noviembre a las 19.30.
- Rosario Central vs. Estudiantes - Domingo 23 de noviembre a las 17.30.
- Central Córdoba vs. San Lorenzo - Sábado 22 de noviembre a las 22.
- Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata - Lunes 24 de noviembre a las 22.
- Deportivo Riestra vs. Barracas Central - Lunes 24 de noviembre a las 17.
