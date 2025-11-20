Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2025. El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Racing como campeón en ejercicio. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN y DSports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El granate se metió en la instancia definitoria del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras derrotar a Universidad de Chile por 3 a 2 en el resultado global, producto de un empate 2 a 2 como visitante y un triunfo por 1 a 0 como local. El Galo, por su parte, dejó en el camino a Independiente del Valle tras vencerlo por 4 a 2 en el resultado global: empate 1 a 1 en Ecuador en el primer encuentro y victoria 3 a 1 en Brasil en la revancha.

La última y, a su vez, única vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2014, por la Recopa Sudamericana de ese año. En aquella oportunidad, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 5 a 3 y, en consecuencia, levantó el trofeo. En la ida, en la Fortaleza, celebró por 1 a 0 gracias a un gol de Diego Tardelli; mientras que en la vuelta, en el Mineirão, ganó 4 a 3 en tiempo suplementario con tantos de Tardelli, Maicosuel, y Gustavo Gómez y Victor Ayala en contra (Ayala, Santiago Silva y Lautaro Acosta anotaron para el conjunto argentino).

Lanús vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Sábado 22 de noviembre.

: Sábado 22 de noviembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

: Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Lanús vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports e ESPN

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético Mineiro corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el trofeo, en la final de la Copa Sudamericana 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.07.