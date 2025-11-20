Vélez vs. Argentinos, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 comenzarán el próximoa sábado con el cruce entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani. El encuentro está programado a las 20 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Andrés Merlos, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.73 contra 3.01 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de media hora, cotiza a 2.86.

El Fortín se ubicó cuarto en la tabla de posiciones del grupo B con 26 puntos producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas y, por eso, tiene la ventaja de localía en el cruce con el Bicho. Lo negativo para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es que no gana hace tres partidos con dos caídas y una parda. De hecho, de sus último cinco juegos se impuso en solo uno.

Para Vélez, ser campeón del certamen es una necesidad para clasificar a la Copa Libertadores 2026 porque, de lo contrario, no tendrá actividad internacional la próxima temporada. Este año, llegó hasta los cuartos de final del máximo campeonato continental y lo eliminó Racing.

El elenco de Nicolás Diez, por su parte, fue quinto en la zona A con 24 unidades gracias a siete alegrías, tres igualdades y seis derrotas. Recientemente perdió la final de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza y quedó a las puertas de una vuelta olímpica. A pesar de ello, asimiló el cimbronazo y cerró la primera etapa del Clausura con dos triunfos que le permitieron entrar a la Libertadores 2026 con el tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que deberá jugar el repechaje a excepción de que conquiste el presente torneo.

El cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2025 Canchallena

Quien se imponga en el cruce avanzará a los cuartos de final y esperará por el vencedor de Boca Juniors y Talleres de Córdoba, que se medirán el domingo a las 20 en la Bombonera.

Cronograma de octavos de final del Torneo Clausura 2025